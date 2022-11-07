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Brezilya seçiminden dersler

Osman AROLAT
Osman AROLAT AROLAT'tan osman.arolat@dunya.com

Brezilya demokratlar, doğru ittifaklar ve umut içeren bir proje demetiyle seçimleri kazanılabileceğini kanıtladı, bu dersi hiç unutmamak gerekiyor.             

Evet, Brezilya’da Lula kazandı, öyle buruk durmaya gerek yok, bu sonuç bir başarıdır. Demirel ‘in sözlerini hatırlayalım: Bulun 226 ‘yı düşürün…. O bununla bir fazla oyun “sonuç için yeterli” olduğunu söylemek isterdi. 215 milyon nüfuslu ve Türkiye’nin 2 katı ulusal gelir üreten Brezilya’da Lula, ilk defa 3. kez başkan seçilen insan oldu. Brezilya bence bir “nefes” aldı.

Bugünün Brezilya’sında 33 milyon insan aç ve 125 milyon insan yoksul. Böylesi bir ortamda Lula’nın, “Her Brezilya yurttaşının gece yatağa tok girmesini sağlayacağım!” sözünün anlamı büyük.

Programında 5 nokta dikkat çekiyor:

1-Açlar doyacak.

2-Amazon ormanları tahribatı duracak.

3- Kamu ve özel sektör yatırımları seferber edilecek.

4- Gelir getirici petrol arama ve pazarlama kuruluşu Petrobras yeniden kamulaştırılacak.

5- Vergilendirme alım gücüyle orantılı olacak.

Halefi Bolsonaro, evanjelik yobaz iktidarını “Tanrının iktidarı” olarak lanse ediyordu. Amazon tahribatını başlatan oydu. COVID olgusunu inkar edince 680 bin insan bu salgından ölmüştü. Ülke kaynakları 3-5 kişiye tahsis ediliyordu. Soygunun büyüğünü kendi öz evlatları gerçekleştiriyordu. Bununla yetinmiyor, hukuku işletmiyor, basını susturuyordu. Onlarca ülkede görmeye alışık olduğumuz bir oyundu oynanan… Bütün bunların sonucu ulusal gelir azaldı, açlık ortadan kalkmışken yeniden yaşandı.

Lula, bu seçim döneminde “yumuşak” dile dayalı iki ayaklı bir kampanya yaptı: İlki geniş bir cephe kurdu, doğru ittifaklar oluşturdu. İkincisi, değişimin hep umudunu verdi, projelerle konuştu.

Söz onun: Demokrasi ancak tüm nüfusun istisnasız, onurlu bir yaşam erişimi olduğunda gerçek olacak…

Evet, Latin Amerika dünyasında demokrasi tercihi yapan ülke sayısı Şili, Peru, Honduras, Kolombiya ve Bolivya’dan sonra, şimdi Brezilya’yla 6 ülke oldu.

Lula’nın sözleriyle bitireyim: Umut dolu bir Brezilya, herkes için bir Brezilya…

Brezilya ve Hindistan dünyanın nüfusça en büyük demokrasileri. Brezilya bu 2 ülkeden biri olarak “demokrasi cephesinin” her zaman kazanabileceğini kanıtladı.

Önemli olan, Türkiye demokrasi cephesinin bundan gerekli dersleri çıkarması olacak.

GÜNÜN SÖZÜ:

Dünyada faizleri düşüren 2 ülke kaldı, Türkiye ve Japonya bu konuda yarışıyor.

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