Brezilyalı çimento devi 2021’i Ankara beton tesisiyle kapattı

Latin Amerika’nın en büyük şirketlerinden biri Brezilyalı Votorantim SA. Yaklaşık 40 bin kişiye istihdam sağlayan şirketin; gıdadan enerjiye, içecekten metale, madencilikten finansa birçok alanda yatırımı bulunuyor. Bir dönem Tarım Bakanlığı ve 1932 Devrimi’nin de önemli isimlerinden biri olan mühendis Jose Ermirio de Moraes tarafından 1919’da kurulan grubu şu anda 3’üncü kuşak aile üyeleri yönetiyor. 8 milyar dolardan fazla cirosu bulunan şirketin ana işi ise çimento. Dünyanın en büyük 7 çimento şirketinden biri olan ve 2010 yılında Lafarge’dan Portekizli Cimpor’un yüzde 21’ini alarak adını duyuran Votorantim, Türkiye’ye de işte bu satış sürecinde girdi. Ankara, Nevşehir, Samsun, Yozgat ve Çorum’da entegre çimento, öğütme ve paketleme tesisi bulunan şirket, 140 milyon Euro’luk bütçeyle tamamladığı en büyük yatırımını ise 2017’de tamamladı.

POLAT’IN 3 TESİSİNİ KİRALAMIŞTI

Sivas–Ankara Hızlı Tren Hattı, Samsun Çarşamba Havalimanı, Çorum Obruk Barajı, Kayseri Adalet Sarayı gibi Türkiye'nin farklı bölgelerindeki projelerde çimento tedarikçisi olarak yer alan şirketin Amerika kıtası dışındaki en büyük yatırımı olan bu tesis ile Votorantim’in Türkiye’deki kapasitesi yüzde 40 arttı ve 3.6 milyon tona yaklaştı. Tesis sayısını 18’e çıkaran Brezilyalı şirket bununla da kalmadı, geçen yılın ilk ayında Türk beton sanayisinin tanınan firmalarından Polat Hazır Beton'a ait Ankara'daki Sincan, Kayaş ve Gölbaşı hazır beton tesislerini kiraladı.

YÖNETTİĞİ TESİS SAYISI 20’Yİ AŞTI

Brezilyalı şirket, 2021 yılını ise geçtiğimiz hafta bir girişim ile kapattı. Votorantim, Hataylı Tiftik Ailesi’nin yönettiği Tiftik Group’a ait en önemli beton tesisini kiralamak için görüşmelere başladı. Votorantim’in kiralayacağı tesis ise Ankara’daki Çayyolu tesisi. Anlaşma sağlanırsa Votorantim, Türkiye’de işlettiği tesis sayısını 22’ye çıkaracak. Votorantim’in görüştüğü Tiftik Group, Tiftik Ailesi tarafından 1980 yılında kuruldu. Kuru yük nakliyesiyle işe başlayan şirket, 1997 yılında Ankara’da önce hazır beton taşımacılığı, ardından da üretime adım attı. Ankara’da 2, İskenderun’da 1, Adana’da 5, Osmaniye’de de 2 beton tesisi bulunan şirket, ayrıca Tiftik, Alçısan ve Altınova Madencilik şirketlerinin de sahibi.