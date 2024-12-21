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  4. Brezilyalı devden Manisa’ya 1 milyar TL'lik yatırım

Brezilyalı devden Manisa’ya 1 milyar TL'lik yatırım

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası [email protected]

Türkiye’de hızla artan gay­rimenkul fiyatları, ya­bancı devlerin de yatırım tercihlerini değiştirdi. Dünyanın en önemli motor üreticilerinden Brezilyalı WEG, tarihinde ilk kez kiralama yoluyla yatırım ka­rarını Türkiye’de aldı. Geçtiği­miz yıllarda Türkiye’deki varlı­ğını güçlendirmek için yeni te­sis açan ve satın almalar yapan Brezilyalı WEG, Ege Bölgesi’nde yatırım için düğmeye bastı.

Da­ha önce İzmir’de yatırım yapan Brezilyalı dev, bu kez Manisa’yı kendine üretim üssü seçti. Bre­zilyalı WEG, Manisa’da dişli ku­tusu tesisi kurmak için 28 mil­yon euroluk yani bugünkü kurla 1 milyar liralık yatırım yapacağını açıkladı.

Küresel varlığını güç­lendirmek isteyen WEG’in Ma­nisa tesisi, 2027 yılında üretime başlayacak. WEG’in Manisa’da­ki yatırımı Brezilyalı şirketin ta­rihinde de bir ilk anlamına geli­yor. WEG ilk kez yatırımını kira­lık bir binada yapma kararı aldı.

WEG’in arazi satın alma­ya öncelik verdiği diğer proje­lerden farklı olarak, Türkiye’de mülk kiralama kararı ülkedeki yüksek gayrimenkul maliyetin­den kaynaklandığı açıklandı. Yaklaşık 12 bin metrekarelik ka­palı alana sahip olacak yeni te­sis, 150 kişiye iş imkânı verecek. Böylece Brezilyalı devin Tür­kiye’deki toplam çalışan sayısı 900 kişiye ulaşacak.

İlk tesisi DÜNYA Gazetesi duyurmuştu

WEG’in endüstriyel motorlar genel müdürü Rodrigo Fumo, şir­ketin başlangıçta yerel distribü­törler aracılığıyla Türkiye’ye gir­diğini ve 20 yıldır da pazarda faa­liyet gösterdiğini belirtti.

Fumo, “Daha ileri gitmek için bir fırsat gördük. Yoğun pazar rekabeti­ne rağmen geleneksel rakipleri­miz burada yok. Bu, Volt Electric Motors’u satın almanın ve diğer pazar fırsatlarını keşfetmenin kapısını açtı. Hedefimiz sadece Türkiye pazarına hizmet etmek değil, aynı zamanda bu yeni fab­rikanın tedarik edeceği Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya’daki ayak izimizi de artırmaktır” dedi.

Türkiye’de 2021 yılında yerel yapılanma içine giren şirket, ge­çen yıl üretim için Dilovası’ndaki tesisini hizmete açmıştı. Brezil­yalı devin Türkiye’deki ilk büyük yatırımı olan bu tesisin açılışı­nı da ilk kez DÜNYA Gazetesi’n­de sizlerle paylaşmıştık. Haberi­mizde 7 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesis, 250 mil­yon liranın üzerinde bir yatırım­la kurulmuş ve klima başta olmak üzere birçok alana yönelik üre­tim gerçekleştirmeye başlamıştı.

Brezilya’nın 4 ‘üncü değerli şirketi

Gelelim Türkiye’de yatırım­larını büyütme kararı alan Bre­zilyalı WEG’e. Brezilyalı şir­ketin ismi olan WEG, şirketin kurucularının isimlerinin baş harfleriyle 1961 yılında kurul­du. Kurucularının meslekleri ise oldukça ilginç. Daha doğru­su tam bir girişim niteliğinde. Elektrikçi Werner Ricardo Voi­gt, yönetici Eggon Joao da Silva ve tamirci Geraldo Werningha­us tarafından temeli atılan şir­ket, başlangıçta sadece elektrik motoru üretiyordu.

1980’li yıllarda elektrik ak­samları, endüstriyel otomasyon ürünleri, güç ve dağıtım trafola­rı, sıvı ve toz boyalar ve elektrik yalıtım vernikleri üretimi ile fa­aliyetlerini çeşitlendiren şirket, Mayıs 2019’da şimdiye kadarki tek parça en büyük motoru olan 4 MW gücündeki rüzgâr türbini­ni tanıttı. 29 ülkede şirketi bulu­nan Brezilyalı WEG, aralarında Arjantin, Meksika, Portekiz, Çin, Güney Afrika, ABD, Hindistan’ın da 12 ülkede üretim gerçekleşti­riyor. 19 milyar dolarlık yıllık sa­tış gerçekleştiren WEG, Brezil­ya’nın en büyük özel sektör fir­malarından biri. Şirket, Brezilya Borsası’nda işlem gören 4’üncü büyük şirket olarak biliniyor.

Eylülde Türk şirketi Volt’u 88 milyon dolara almıştı

WEG bu yılın eylül ayında da, Saya Holding’in iştiraki endüst­riyel ve ticari elektrik motorları üreten Volt Electric Motors’u sa­tın almak için sözleşme imzala­dı. Satın almanın tutarı 88 mil­yon dolar olarak belirlendi. WEG, tarafından eylülde yapılan açık­lamada “Satın alma, WEG’in en­düstriyel ve ticari motorlara yö­nelik büyüme stratejisi doğrul­tusunda gerçekleşti. Satın alma, Doğu Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Kuzey Afrika gibi son derece re­kabetçi ve stratejik pazarlarda şirketin varlığını ve ürün sunu­munu genişletmesine olanak sağ­layacak” ifadeleri kullanılmıştı.

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