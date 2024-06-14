BRICS ortak para birimi mümkün mü?
Rusya’da gerçekleşen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle gözler bir kez daha bu gruba çevrildi. Hatırlanacağı üzere sene başında BRICS Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin katılımıyla bir genişleme süreci başlatmıştı.
Sayıları 30’u bulan ülkenin daha BRICS üyeliğine talip olduğu iddia ediliyor.BRICS genişliyor genişlemesine ancak örgütün uluslararası alandaki etkinliğinin üye sayısına paralel olarak artıp artmadığı tartışmalı. Bu elbette çok şaşırtıcı değil. Sadece Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’dan oluşan beşli yapıda bile üye ülkeler arasındaki çıkar ve kapasite farklılıkları, BRICS’in kolektif hareket etme becerisini sınırlıyordu.
Üyelik tabanı genişledikçe bu tür kısıtlar daha da belirginleşecektir.Son dönemde BRICS’in uluslararası etki arayışının merkezinde ortak para birimi tartışmaları var. BRICS para birimi fikri, özellikle uluslararası rezerv para doların hâkimiyetinin sona ermesi gerektiğini düşünen kesimde epey alıcı buluyor.Peki bu mümkün mü? Ortak bir para birimi oluşturmanın gerekli ve yeterli ön koşulları BRICS’te mevcut mu? Alternatifler neler?
BRICS para biriminin önündeki engeller
Her şeyden önce ortak para birimi oluşturmak kompleks bir süreç. Euro örneğinde görüldüğü üzere, ekonomik yapıları birbirine benzer ülkeler arasında bile ciddi bir uyumlulaştırma gerektiriyor. Ekonomik büyüklükleri, gelişmişlik seviyeleri çok farklı bir grup ülkenin benzer ölçekte bir dönüşümü gerçekleştirmesi zor. Buna BRICS’in tam olarak hangi kriterlere göre ilerlediği belli olmayan genişleme sürecini de eklersek, gereken koordinasyon kapasitesini yakalamak neredeyse imkânsız.
İkinci olarak, BRICS ülkelerinin pek çok konuda olduğu gibi ortak para birimi meselesinde de aynı çizgide durmadıklarını görüyoruz. Uluslararası finansal ağlardan izole edilmiş bir Rusya ile büyüme stratejisi uluslararası sisteme entegrasyona dayalı Hindistan’ın ortak bir finansal yapıda buluşmaları zor. Keza jeopolitik rakipler konumundaki Çin ile Hindistan’ın bir araya gelmeleri de gerçekçi değil.
Üçüncü kısıtlayıcı faktör, BRICS üyelerinin egemenlik endişeleri. Ortak para birimi, en geniş anlamıyla, ulusal hükümetlerin para politikaları üzerindeki kontrollerinden kısmen de olsa vazgeçmeleri anlamına gelir. Ortak para birimine geçişin üretmesi umulan faydanın, para politikası üzerindeki kontrolün azalmasının getireceği maliyet ile karşılaştırmalı ele alınması beklenir ki bu pek çok aktör için ortak para biriminin cazibesini azaltacaktır.
Öngörülebilir gelecekte alternatifler neler?
Bir seçenek, IMF’in Özel Çekme Hakkı (Special Drawing Rights, SDR) enstrümanına benzer bir BRICS para birimi sepeti oluşturulması. 1970’ten beri uygulanan SDR uluslararası likiditeyi arttırmayı amaçlayan bir tür rezerv aracı. SDR örneğinden yola çıkarak BRICS üyeleri arasında ticari ve finansal denkleştirmeler için bir sepet para birimi oluşturulabilir. Ancak bunun için yine SDR örneğinde olduğu gibi ulusal para birimlerinin sepetteki ağırlığını belirlemek gerekir ki bu noktada BRICS ekonomileri arasındaki dengesizlikler politik bir kısıt olarak karşımıza çıkar.
BRICS’in son dönemde en çok üzerinde durduğu seçenek ise blokzincir tabanlı bir ortak ödeme sistemi kurulması. Uluslararası ödemeleri kolaylaştıracak bir dijital platform, ortak para biriminden beklenen pek çok faydayı sağladığı gibi, sisteme katılım için nispeten düşük bir giriş maliyeti sunabildiği ölçüde yeni üyeler için cazip bir alternatif olabilir. Ancak bu konuda henüz çok mesafe alınamadı. 2018'te ortaya atılan BRICS Pay’in tam olarak ne zaman uygulanabileceği belirsiz.
Uygulamadaki kısıtlara rağmen ortak para biriminin gündemde olmasının esas nedeni bu olgunun BRICS’in uluslararası sisteme yönelik eleştirilerinin dayanak noktası haline gelmiş olması. Birbirine benzemeyen ekonomileri ortak bir finansal çerçevede bir araya getirmenin zorlukları ortada. Bu zorlukların bir bölümü teknik çözümlerle aşılabilir. Ancak uluslararası rezerv para statüsü, son kertede, güven olgusuna dayanıyor. BRICS para biriminin ya da ödeme sisteminin uluslararası arenada ne kadar kabul göreceği arkasında duran siyasal ve ekonomik güce duyulan güvene bağlı.