BRICS’ten geriye ne kaldı?

Çin ve Güney Afrika’nın baş harflerinden oluşan BRICS tanımı 20 yaşına basarken, hızlı kalkınma öngörüsü bu ülkeler için pek geçerli olmadı… The Economist dergisi kapağını ‘’Gölgelenmiş Umutlar‘’ manşetiyle buna ayırdı.

Yıl 2001’di… Goldman Sachs’da iktisatçılık yapan Jim O’Neill, hızlı büyüyen 5 ülke; Rusya, Çin, G. Afrika, Hindistan ve Brezilya‘nın baş harflerinden oluşan bir kelime uydurdu, adına BRICS dedi. Sözcük benimsendi, kalkınma terazisinde her işin ölçüsü haline geldi. O tarihte BRICS ülkeleri dünya çıktısının %7’sini üretiyordu. Bu oran 2017‘de %50 oldu ama kişi başına gelir, gelişmiş ülkelerin sadece %17.8‘ini yakalayabildi. Yoksulluk yazgı olmaya devam etti.

The Economist dergisi geçen haftaki kapağını ‘’Gölgelenmiş Umutlar‘’ olarak verdi ve bu konuyu ele aldı. Dergiye göre ‘’kalkınmanın gölgelenmesi’’nde 5 temel neden var:

1-COVID-19 etkisiyle büyümenin bir yana bırakılması.

2-Kurumsal yapının yetersizliği.

3-Bu ülkeleri saran popülizm.

4-Eğitim ve sağlığa yetersiz yatırım.

5-Kalkınma şevkinin kırılması. Kuşkusuz buna bir ‘’engel‘’ daha eklemek gerekiyor: Demokrasi açığı... Bu ülkelerde yönetimi ya zorla, ya seçimle ele geçiren despotlar, kaynak tahsis mekanizmasını kişiselleştirdi. Doğru, onların doğrusu oldu. Bununla kalmadı, despotların etrafına kümelenmiş olan 40 Haramiler kamu kaynaklarını kendilerine yonttu. Demokrasi zafiyeti, kaynak kullanımındaki temel ilke olan ‘’denetleme’’ olayını bir yana bıraktırdı.

yüzyıl başı ‘’Altın Yıllar‘’dı. Az gelişmişleri kaplayan ‘’sınırsız iyimserlik‘’ gelişmiş dünyayı yakalayabileceği varsayımını yaptırdı. Oysa, 2010 sonrası dönem ‘’Felaket Yılları‘’ olarak anılıyor. Bilinen krizler dışında, teknolojinin kopyalanıp monte edileceği, işgücü veriminin otomatik olarak yükseleceği, borçlanma faizinin elverişli olacağı, mal fiyatlarının artacağı varsayımları hepsi bir ‘’yoksayım‘’ oldu. Çin hariç, BRICS ülkeleri ‘’sınıfta kalırken‘’, hesapta olmayan iki ülke Tayvan (26.500 $) ve Güney Kore (31.800 $) ‘’gelişmiş” ülke konumuna geldi. Onlar bu varsayımları kanıtlar hale gelmişlerdi. yüzyıl başında kalkınma adlı büyük yarışın ucuz olduğu düşüncesi vardı, bu varsayımın kırılması sadece 20 yıl aldı, BRICS’den geriye bir tek Çin kaldı, ona da kalkınma değil olsa olsa ekonomik büyüme demek mümkün....

GÜNÜN NOTU

COVID-19 salgını az gelişmişlerde isyan, kalkışma ve protesto hareketlerini çok arttırdı. 158 ülkede 5 bin kitlevi protesto ve 51,549 eylem yaşandı.