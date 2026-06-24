Brüt ücret mi, net ücret mi tercih edilmeli?
Çalışma hayatında işçi ile işveren arasında en çok tartışılan konuların başında ücret gelmektedir. Ücretin miktarı kadar, hangi esas üzerinden belirlendiği de büyük önem taşımaktadır. Özellikle son yıllarda yüksek enflasyon, sık değişen vergi tarifeleri ve sosyal güvenlik kesintileri nedeniyle “brüt ücret” ile “net ücret” kavramları daha fazla gündeme gelmeye başlamıştır.
Uygulamada “maaş” olarak kullanılan ifade, vergi ve iş hukukunda “ücret” olarak ifade edilmektedir. İş hukukunda ücret, işçiye yaptığı iş karşılığında ödenen para olarak tanımlanmaktadır. Vergi hukukunda ise ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmaktadır.
Brüt ücret mi, net ücret mi?
Uygulamada, ücretin belirlenmesinde iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan biri brüt ücret, diğeri ise net ücret sistemidir. Brüt ücret; işçiye ait gelir vergisi, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi gibi yasal kesintiler yapılmadan önceki toplam ücreti ifade eder. Net ücret ise söz konusu kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen tutardır. İşverenler açısından bakıldığında brüt ücret sistemi daha yaygın olarak tercih edilmektedir.
Bunun temel nedeni, ücret maliyetinin önceden öngörülebilir olmasıdır. Brüt ücret sözleşmelerinde vergi oranlarında veya sosyal güvenlik primlerinde meydana gelen değişiklikler doğrudan çalışana yansımaktadır. İşverenin toplam maliyeti büyük ölçüde sabit kalırken, çalışanın eline geçen net ücret değişebilmektedir.
Net ücret sistemi ise, özellikle nitelikli iş gücünün istihdamında ve üst düzey yöneticilerle yapılan sözleşmelerde tercih edilmektedir. Bu yöntemde çalışanın eline geçecek ücret garanti altına alınmaktadır. Vergi oranlarının artması veya yeni kesintilerin ortaya çıkması halinde oluşan fark işveren tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle net ücret sözleşmeleri işveren açısından daha yüksek maliyet ve risk içermektedir.
Çalışanlar açısından değerlendirildiğinde ise net ücret sistemi daha avantajlı görünmektedir. Çünkü çalışan, her ay hesabına yatacak tutarı önceden bilmekte ve vergi tarifesindeki değişikliklerden etkilenmemektedir.
Özellikle yıl içinde gelir vergisi tarifesinin üst dilimlerine girilmesi nedeniyle ortaya çıkan net ücret kayıpları, net ücret sözleşmelerinde işveren tarafından telafi edilmektedir. Buna karşılık brüt ücret sisteminde çalışanlar yılın ilerleyen aylarında gelir vergisi oranlarının yükselmesi nedeniyle ücretlerinde düşüş hissedebilmektedir. Her ne kadar asgari ücret üzerindeki vergi istisnaları belirli ölçüde koruma sağlasa da özellikle orta ve yüksek gelir grubundaki çalışanlar açısından vergi dilimi etkisi halen önemini korumaktadır.
Uyuşmazlıklarda yaşanan sorunlar
Uyuşmazlıkların önemli bir kısmı da iş sözleşmelerinde ücretin açık şekilde belirtilmemesinden kaynaklanmaktadır. Yargı kararlarında, ücretin brüt mü yoksa net mi olduğunun sözleşmede açıkça gösterilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Aksi durumda taraflar arasında ciddi ihtilaflar ortaya çıkabilmekte; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma alacaklarının hesaplanmasında farklı sonuçlar doğabilmektedir.
Özellikle kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarında esas alınan ücretin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Ücretin net olarak kararlaştırıldığı durumlarda, brüt karşılığının hesaplanması ve yasal yükümlülüklerin buna göre yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle iş sözleşmelerinin hazırlanması aşamasında ücretin niteliğinin açık ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi gerekir.
Örnek ücret hesabı
2026 yılında aylık brüt ücreti 100 bin lira olan bir çalışanın, vergi tarifesindeki kademeli artış nedeniyle çalışanın eline geçecek tutar; Ocak ayında 76.962 lira olurken Haziran ayında 67 bin lira seviyesine kadar gerilerken Aralık ayında ise 68.166 liraya düşmekte.
Asgari ücret istisnası bu düşüşü kısmen telafi etse de çalışanın yıllık ortalama net geliri yaklaşık 70 bin lira seviyesinde kalmaktadır. Şayet, 2026 yılında brüt ücret yerine net 70 bin lira talebiyle bir çalışanın işverene aylık maliyeti yaklaşık 100 bin lira yerine vergi ve sosyal güvenlik maliyeti sonucu 110 bin lirayı bulmaktadır. Bu durum, ücret pazarlıklarında “brüt ücret mi, net ücret mi?” sorusunun neden her geçen gün daha fazla önem kazandığını göstermektedir.
Sonuç olarak
“Brüt ücret mi, net ücret mi?” sorusunun tek ve herkes için geçerli bir cevabı bulunmamaktadır. İşveren açısından maliyet kontrolü ve öngörülebilirlik nedeniyle brüt ücret sistemi daha avantajlı görünürken, çalışan açısından gelir güvencesi sağlayan net ücret sistemi daha cazip olmaktadır.
Brüt ücret alanın yıl içerisinde net maaşı düşer. Net maaş alanın ise yıl içerisinde brüt maaşı artar. Ancak hangi yöntem tercih edilirse edilsin, ücretin sözleşmede açıkça tanımlanması ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin net şekilde belirlenmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Ülkemizde; genellikle çalışanlar net ücret talep etmekte, ücret üzerinden kesilen vergi ve sigorta primi ise işveren tarafından karşılanmakta. Ancak, kurumsal firmalarda genellikle brüt ücret uygulanmakta. Gelişmiş ülkelerde de ücretler genellikle brüt tutar üzerinden uygulanmakta ve sözleşmeler de buna göre düzenlenmektedir. Böylece herkes kendisine düşen vergi ve sigorta yükünü şeffaf biçimde üstlenmiş olacaktır.
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