BTSO sandığında sadece başkan değil, Bursa’nın rotası seçilecek

Özgür HASÇELİK

ozgur.hasçelik@dunya.com

Bursa’da takvim 1 Ekim’e doğru ilerlerken iş dünyasında aynı soru daha sık soruluyor: BTSO’nun yeni başkanı kim olacak? İbrahim Burkay mı, Özer Matlı mı?

Ancak bence asıl soru bundan daha büyük. Çünkü 1 Ekim’de Bursa yalnızca bir başkan seçmeyecek. Önümüzdeki dört yılda iş dün­yasının nasıl temsil edileceğine, hangi ekono­mik başlıkların önceliklendirileceğine ve BT­SO’nun nasıl bir yönetim anlayışıyla yol ala­cağına da karar verecek. 60 bini aşan üyesi ve 70 meslek komitesi bulunan BTSO’da sonucu üyelerin tamamı değil, sandığa gidenler be­lirleyecek. 2022 seçimlerinde 12 binden fazla üyenin oy kullandığı düşünüldüğünde, katılım oranı ve özellikle meslek komitelerindeki den­geler seçimin kritik unsurları arasında yer ala­cak. Hangi komitelerde yarış kızışacak? Hangi sektörlerde birden fazla liste çıkacak? Mevcut yönetimin devamını isteyenlerle değişim iste­yenlerin ağırlığı ne olacak? Bugüne kadar se­çimle fazla ilgilenmeyen üyelerin sandığa git­mesi dengeleri değiştirecek mi? Bunların yanı­tı 1 Ekim’de ortaya çıkacak.

İki farklı yaklaşım

BTSO’nun önemi yalnızca üye sayısından kaynaklanmıyor. Oda, Bursa’nın sanayi, tica­ret, ihracat, yatırım ve istihdam gündeminin en önemli aktörlerinden biri. TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM ve Bursa Business Scho­ol gibi projelerle de klasik oda faaliyetlerinin ötesine geçen bir yapı ortaya çıktı.

İbrahim Burkay’ın yaklaşımında proje üret­me ve Bursa’nın ekonomik dönüşümüne öncü­lük etme hedefi öne çıkıyor. Özer Matlı ise da­ha fazla üyeye dokunan, kapsayıcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını savunuyor. Dolayısıyla san­dıkta yalnızca iki isim yarışmıyor. Bir tarafta tecrübe ve devamlılık, diğer tarafta değişim ve temsil vurgusu bulunuyor. Bursa’nın ise aslın­da ikisine de ihtiyacı var. Çünkü iş dünyasının önündeki tablo kolay değil. Finansmana eri­şim sorunu, yüksek maliyetler, ihracatta reka­bet baskısı, enerji fiyatları, nitelikli iş gücü ih­tiyacı ve yeşil dönüşüm, önümüzdeki dönemin temel başlıkları arasında yer alıyor. Tekstil ve hazır giyim gibi geleneksel sektörlerde reka­bet ağırlaşırken otomotiv başta olmak üzere birçok sektör dönüşüm geçiriyor. E-ticaret ve e-ihracat ise yeni fırsatlar oluşturuyor. Bu ne­denle yeni BTSO yönetiminin yalnızca proje üretmesi değil, üyelerin günlük sorunlarına da daha fazla temas etmesi gerekiyor.

Burkay’ın avantajı sistem, Matlı’nın avantajı değişim

İbrahim Burkay’ın en önemli avantajların­dan biri mevcut sistemin başında bulunması. 13 yıllık başkanlık deneyimi, kurum hafızası, hayata geçirilen projeler ve kamu kurumlarıy­la kurulan ilişkiler önemli bir avantaj sağlıyor.

Ancak uzun süreli yönetimin karşısında do­ğal olarak şu soru bulunuyor: Bursa iş dünya­sı mevcut modelin devamını mı istiyor, yoksa yeni bir dönem mi arıyor? Özer Matlı’nın en güçlü argümanı ise değişim. 13 yıldır Bursa Ti­caret Borsası’nı yöneten Matlı, kurum yöneti­mi konusunda deneyimli bir isim. BTSO içeri­sinden gelen geçmişi de bulunuyor. Daha fazla üyeye dokunan ve şeffaflığı öne çıkaran yöne­tim anlayışı özellikle ekonomik baskı yaşayan KOBİ’lerde karşılık bulursa seçimde önemli bir avantaj sağlayabilir. Çünkü bugün birçok iş­letmenin beklentisi yalnızca yeni bir proje de­ğil. Daha temel bir soru var: “Benim sorunuma kim dokunacak?” Seçimin daha fazla konuşul­ması gereken başlıklarından biri de kadınla­rın iş dünyasındaki temsili. Bursa’da kadınlar üretimde, girişimcilikte, ihracatta ve şirket yö­netimlerinde yer alıyor. Ancak karar mekaniz­malarındaki temsilleri aynı ölçüde güçlü değil. Türkiye’nin 2025 verilerinde Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 19,4 seviyesine çıkarken şir­ketlerin yüzde 30,3’ünün yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluşuyor. Bu tablo, yeni BTSO yönetiminin kadınların yalnızca ekono­mik hayata katılımını değil, karar mekanizma­larında daha güçlü biçimde temsil edilmesi­ni de gündemine alması gerektiğinigösteriyor. Mesele yalnızca kota değil, temsil meselesi.

Bursa ne istiyor?

1 Ekim akşamı sandıklar açılacak. Belki Bur­kay, belki Matlı kazanacak. Peki Bursa neyi seç­miş olacak İstikrarı mı, değişimi mi? Tecrübe­yi mi, yeni enerjiyi mi? Projeyi mi, temsili mi? Çünkü Bursa’nın ihtiyacı “ya o ya bu” yaklaşı­mından daha büyük. Tecrübe ile değişimi, proje ile temsili, sanayi ile ticareti aynı yönetim an­layışında buluşturmak gerekiyor. Bu nedenle 1 Ekim’de verilecek karar yalnızca “Kim başkan olacak?” sorusunun yanıtı değil.

Asıl soru şu: Bursa önümüzdeki dört yılda nasıl büyüyecek?