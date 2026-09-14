BTSO sandığında sadece başkan değil, Bursa’nın rotası seçilecek
Özgür HASÇELİK
ozgur.hasçelik@dunya.com
Bursa’da takvim 1 Ekim’e doğru ilerlerken iş dünyasında aynı soru daha sık soruluyor: BTSO’nun yeni başkanı kim olacak? İbrahim Burkay mı, Özer Matlı mı?
Ancak bence asıl soru bundan daha büyük. Çünkü 1 Ekim’de Bursa yalnızca bir başkan seçmeyecek. Önümüzdeki dört yılda iş dünyasının nasıl temsil edileceğine, hangi ekonomik başlıkların önceliklendirileceğine ve BTSO’nun nasıl bir yönetim anlayışıyla yol alacağına da karar verecek. 60 bini aşan üyesi ve 70 meslek komitesi bulunan BTSO’da sonucu üyelerin tamamı değil, sandığa gidenler belirleyecek. 2022 seçimlerinde 12 binden fazla üyenin oy kullandığı düşünüldüğünde, katılım oranı ve özellikle meslek komitelerindeki dengeler seçimin kritik unsurları arasında yer alacak. Hangi komitelerde yarış kızışacak? Hangi sektörlerde birden fazla liste çıkacak? Mevcut yönetimin devamını isteyenlerle değişim isteyenlerin ağırlığı ne olacak? Bugüne kadar seçimle fazla ilgilenmeyen üyelerin sandığa gitmesi dengeleri değiştirecek mi? Bunların yanıtı 1 Ekim’de ortaya çıkacak.
İki farklı yaklaşım
BTSO’nun önemi yalnızca üye sayısından kaynaklanmıyor. Oda, Bursa’nın sanayi, ticaret, ihracat, yatırım ve istihdam gündeminin en önemli aktörlerinden biri. TEKNOSAB, BUTEKOM, GUHEM ve Bursa Business School gibi projelerle de klasik oda faaliyetlerinin ötesine geçen bir yapı ortaya çıktı.
İbrahim Burkay’ın yaklaşımında proje üretme ve Bursa’nın ekonomik dönüşümüne öncülük etme hedefi öne çıkıyor. Özer Matlı ise daha fazla üyeye dokunan, kapsayıcı ve şeffaf bir yönetim anlayışını savunuyor. Dolayısıyla sandıkta yalnızca iki isim yarışmıyor. Bir tarafta tecrübe ve devamlılık, diğer tarafta değişim ve temsil vurgusu bulunuyor. Bursa’nın ise aslında ikisine de ihtiyacı var. Çünkü iş dünyasının önündeki tablo kolay değil. Finansmana erişim sorunu, yüksek maliyetler, ihracatta rekabet baskısı, enerji fiyatları, nitelikli iş gücü ihtiyacı ve yeşil dönüşüm, önümüzdeki dönemin temel başlıkları arasında yer alıyor. Tekstil ve hazır giyim gibi geleneksel sektörlerde rekabet ağırlaşırken otomotiv başta olmak üzere birçok sektör dönüşüm geçiriyor. E-ticaret ve e-ihracat ise yeni fırsatlar oluşturuyor. Bu nedenle yeni BTSO yönetiminin yalnızca proje üretmesi değil, üyelerin günlük sorunlarına da daha fazla temas etmesi gerekiyor.
Burkay’ın avantajı sistem, Matlı’nın avantajı değişim
İbrahim Burkay’ın en önemli avantajlarından biri mevcut sistemin başında bulunması. 13 yıllık başkanlık deneyimi, kurum hafızası, hayata geçirilen projeler ve kamu kurumlarıyla kurulan ilişkiler önemli bir avantaj sağlıyor.
Ancak uzun süreli yönetimin karşısında doğal olarak şu soru bulunuyor: Bursa iş dünyası mevcut modelin devamını mı istiyor, yoksa yeni bir dönem mi arıyor? Özer Matlı’nın en güçlü argümanı ise değişim. 13 yıldır Bursa Ticaret Borsası’nı yöneten Matlı, kurum yönetimi konusunda deneyimli bir isim. BTSO içerisinden gelen geçmişi de bulunuyor. Daha fazla üyeye dokunan ve şeffaflığı öne çıkaran yönetim anlayışı özellikle ekonomik baskı yaşayan KOBİ’lerde karşılık bulursa seçimde önemli bir avantaj sağlayabilir. Çünkü bugün birçok işletmenin beklentisi yalnızca yeni bir proje değil. Daha temel bir soru var: “Benim sorunuma kim dokunacak?” Seçimin daha fazla konuşulması gereken başlıklarından biri de kadınların iş dünyasındaki temsili. Bursa’da kadınlar üretimde, girişimcilikte, ihracatta ve şirket yönetimlerinde yer alıyor. Ancak karar mekanizmalarındaki temsilleri aynı ölçüde güçlü değil. Türkiye’nin 2025 verilerinde Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerde kadın yönetim kurulu üyesi oranı yüzde 19,4 seviyesine çıkarken şirketlerin yüzde 30,3’ünün yönetim kurullarının tamamı erkeklerden oluşuyor. Bu tablo, yeni BTSO yönetiminin kadınların yalnızca ekonomik hayata katılımını değil, karar mekanizmalarında daha güçlü biçimde temsil edilmesini de gündemine alması gerektiğinigösteriyor. Mesele yalnızca kota değil, temsil meselesi.
Bursa ne istiyor?
1 Ekim akşamı sandıklar açılacak. Belki Burkay, belki Matlı kazanacak. Peki Bursa neyi seçmiş olacak İstikrarı mı, değişimi mi? Tecrübeyi mi, yeni enerjiyi mi? Projeyi mi, temsili mi? Çünkü Bursa’nın ihtiyacı “ya o ya bu” yaklaşımından daha büyük. Tecrübe ile değişimi, proje ile temsili, sanayi ile ticareti aynı yönetim anlayışında buluşturmak gerekiyor. Bu nedenle 1 Ekim’de verilecek karar yalnızca “Kim başkan olacak?” sorusunun yanıtı değil.
Asıl soru şu: Bursa önümüzdeki dört yılda nasıl büyüyecek?
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