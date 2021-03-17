Bu büyümeyle Türkiye nereye gidebilir?

Sorunun cevabı, kısa ve net; orta gelir tuzağında patinaj yapar ve bir yere gidemez. Bu büyüme dediğim; %1,8’lik rakam. Zaten son 4 yıldır ortalama %2 büyüyebilen ekonomi, bizi sistematik olarak geri bıraktırıyor. Yarıştan koparıyor.

Oysa bizim 2023 hedeflerimiz vardı. Nostaljik duygularım hatırlatıyor; 2 trilyon $ milli gelir, 500 milyar $ ihracat, 50 bin turist, turist başına 1000 $ gelir ve daha niceleri… Cumhuriyet’in 100’üncü yılına 2 yıl kala bu hedeflerin tümü, şimdiden uzak hayal oldu.

Bunların içinden benim en fazla önemsediğim; milli gelir oldu hep. Eğer bundan 10 yıl önce olsaydı; 820 milyar $’lık milli gelirimizden yola çıkarak hesapladığımızda, bize gereken her yıl ortalama 6,8’lik büyüme idi. Şimdi geldiğimiz noktada %1,8 ile yetiniyor, hatta “dünya küçülürken Çin’den sonra en iyi ikinci…” diye övünüyoruz.

Türkiye’nin 3 tarafı deniz fakat 4 tarafı sorunlarla çevrili… İşsizlikten gelirsizliğe dek yığınca ekonomik sıkıntı yetmezmiş gibi salgının yıkıcı etkileri de cabası… Peki, durum tespitini bir yana bırakıp ne demek istediğime gelsek?

Demem o ki bu reformlara çok fazla umut bağlamıştık. Nüfus artışı kadar büyürsen, sadece yerinde sayarsın. Her yıl 850 bin gence yeni iş pozisyonu açmak gerekirken, sanayie hediyemiz; %20’lik faiz oldu ve daha da artması söz konusu. Reform bize koşu performansı kazandıracaktı, olmadı. Bu büyüme ile arpa boyu yol alabiliriz ancak.

ELLER AYA BİZ YAYA

Geçenlerde TUSAŞ’ın Genel Müdürü Temel Kotil’i izledim. “Aya gidiyor muyuz?” sorusuna, “evet ama benim alanım dışında” demişti. Doğrudur, helikopteri başardık ama aya gitmek için yetmiyor. Bize daha fazla bilim, daha fazla kaynak, daha fazla büyüme gerekir.

Ay bile eskidi, Mars’ın ses kayıtlarını dinletiyorlar bize… Uzay Ajansı’mızın toplam bütçesi, NASA astronotlarının tek elbisesi kadar ise aya nasıl gidebiliriz? Hele ki bu düşük büyüme ile…