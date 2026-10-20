Bu ekosistemde, tarımda bolluk, “yokluğa açılan kapı” olur...
Ta r ı m s a l ürünlerde “arz eksiği” büyük sorun…
Ancak…
Öz e l l i k l e bizde:
“Arz fazlası” çok daha büyük sorun…
Öyle ki: Gelecek yıllardaki yokluğun nedeni…
Bu nedenle:
Tarım ekosistemi, sil baştan inşa edilmeli…
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Örneğin zeytin…
Zeytin, arz fazlası nedeniyle, tarlada 10 liraya düşmüşse…
Diğer taraftan:
Marketlerde, kilosu 300-450 lira arasında satılabiliyorsa…
Diğer taraftan:
Çiftçi ve/veya toprak/ arazi sahibi, kilosu 8 lirayı bulan zeytin toplama/hasat işlemini, (çeşitli nedenlerle) kendi yapmadığı/yapmak istemediği için “en büyük maliyet kalemi” olarak hesaplamayı normalleştirebiliyorsa…
Diğer taraftan:
Ekim/dikim sonrası bakım işleri, maliyet gibi nedenlerle aksatılıyorsa…
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Diğer taraftan:
Dikimden/ekimden hasada kadar su, gübre, ilaç, aşılama, budama, mazot gibi girdilerde, israf düzeyinde, “verimsiz” yöntemlerin uygulaması devam ediyorsa…
Diğer taraftan:
Destekli/teşvikli depolama yatırımları, çözüm getirmiyor, belli kesime kazandırıp, çoğunluğun sorununu büyütüyorsa…
Diğer taraftan:
Taşımada verimli alternatifler (demiryolu, denizyolu vb…) sınırlı, verimsiz alternatifler zorunluluksa…
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Diğer taraftan:
Dünyadaki rakipler, teknolojiye/eğitime/Ar-Ge’ye odaklanmışsa…
Diğer taraftan:
Her sektörde ve alt sektörlerinde olduğu gibi zeytinde de, ürünü işleme ve son ürüne çevirip katma değerini yükseltme kültürü, “kolaycılık ve ‘küçük olsun benim olsun’ kültürü” nedeniyle geliştirilemiyorsa…
Diğer taraftan:
Çiftçi ve/veya toprak sahipleri “kooperatifleşme” gibi maliyet düşüren birleşmelere, çeşitli nedenlerle (Yasal boşluklar, yasaların uygulanmasındaki boşluklar, deneyimler vb…) uzak duruyorsa…
VELHASIL
Bu ekosistemde:
Çok üzücü ve düşündürücü ama “tarımda bolluk”, maalesef “yokluğa/ borçlanmaya/pahalılığa (vb) açılan kapı” oluyor...
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Oysa, basit kararlar ve uygulamaları ile sorunları avantaja çevrilebiliriz…
Hatta bir taşla birkaç kuş vurabilir, ekonomiyi verimli hale getirebiliriz…
Örnek mi?
Okullarda (anaokullarından üniversitelere kadar) öğrencilere (Fabrikalarda, arazilerde çalışan işçilerle bu alanı genişletebiliriz…) dağıtılacak meyve, sebze, zeytin kumanyasıyla dahi, bir taşla birkaç kuş (enflasyon, alımgücü, verimlilik, sağlık…) vurabiliriz…
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