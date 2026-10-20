Bu ekosistemde, tarımda bolluk, “yokluğa açılan kapı” olur...

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Ta r ı m s a l ürünler­de “arz eksiği” büyük sorun…

Ancak…

Öz e l l i k l e bizde:

“Arz fazlası” çok daha bü­yük sorun…

Öyle ki: Ge­lecek yıllarda­ki yokluğun nedeni…

Bu nedenle:

Tarım ekosistemi, sil baştan inşa edilmeli…

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Örneğin zeytin…

Zeytin, arz fazlası ne­deniyle, tarlada 10 liraya düşmüşse…

Diğer taraftan:

Marketlerde, kilosu 300-450 lira arasında satılabiliyorsa…

Diğer taraftan:

Çiftçi ve/veya toprak/ arazi sahibi, kilosu 8 li­rayı bulan zeytin topla­ma/hasat işlemini, (çe­şitli nedenlerle) kendi yapmadığı/yapmak is­temediği için “en büyük maliyet kalemi” olarak hesaplamayı normalleş­tirebiliyorsa…

Diğer taraftan:

Ekim/dikim sonrası bakım işleri, maliyet gi­bi nedenlerle aksatılı­yorsa…

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Diğer taraftan:

Dikimden/ekimden hasada kadar su, güb­re, ilaç, aşılama, buda­ma, mazot gibi girdi­lerde, israf düzeyinde, “verimsiz” yöntemlerin uygulaması devam edi­yorsa…

Diğer taraftan:

Destekli/teşvikli de­polama yatırımları, çö­züm getirmiyor, belli kesime kazandırıp, ço­ğunluğun sorununu bü­yütüyorsa…

Diğer taraftan:

Taşımada ve­rimli alternatif­ler (demiryolu, denizyolu vb…) sınırlı, verimsiz alternatifler zo­runluluksa…

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Diğer taraf­tan:

Dünyadaki ra­kipler, teknolo­jiye/eğitime/Ar-Ge’ye odaklanmışsa…

Diğer taraftan:

Her sektörde ve alt sektörlerinde olduğu gi­bi zeytinde de, ürünü iş­leme ve son ürüne çe­virip katma değerini yükseltme kültürü, “ko­laycılık ve ‘küçük olsun benim olsun’ kültürü” nedeniyle geliştirilemi­yorsa…

Diğer taraftan:

Çiftçi ve/veya toprak sahipleri “kooperatif­leşme” gibi maliyet dü­şüren birleşmelere, çe­şitli nedenlerle (Yasal boşluklar, yasaların uy­gulanmasındaki boş­luklar, deneyimler vb…) uzak duruyorsa…

VELHASIL

Bu ekosistemde:

Çok üzücü ve düşündü­rücü ama “tarımda bol­luk”, maalesef “yokluğa/ borçlanmaya/pahalılığa (vb) açılan kapı” oluyor...

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Oysa, basit kararlar ve uygulamaları ile sorun­ları avantaja çevrilebili­riz…

Hatta bir taşla birkaç kuş vurabilir, ekonomi­yi verimli hale getirebi­liriz…

Örnek mi?

Okullarda (anaokul­larından üniversitelere kadar) öğrencilere (Fab­rikalarda, arazilerde ça­lışan işçilerle bu alanı ge­nişletebiliriz…) dağıtıla­cak meyve, sebze, zeytin kumanyasıyla dahi, bir taşla birkaç kuş (enflas­yon, alımgücü, verimli­lik, sağlık…) vurabiliriz…