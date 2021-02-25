Bu faize rağmen Merkez doları neden tutamıyor?

Dolar yeniden 7’nin üzerine çıktı ve 7,1644’e yükseldi. 5 milyar $’lık portföy girişi, 15 milyarlık swap ile gelen sıcak paraya rağmen dolar 7 TL’nin altında kalıcı olamadı ve yeniden sıçradı.

Kurlar adeta bir pinpon topu dibe vuruyor ve tekrar sıçrıyor. Her sıçrayışında daha fazla kişinin ilgisini çekmeye başlıyor. Gözler yukarı meyleden kurun hareketinde kalıyor.

Merkez Bankası 675 baz puan faiz artırdı. Politika faizini sadeleştirdi. Yabancı kurumlardan alkış topladı. Üst üste dolar kuru için 6,50 ve 6,25 hedef fiyatlı raporlar yayınladı. Bunların yanı sıra Fitch de Türkiye’nin kredi notunu BB- olarak teyit ederken, not görünümünü negatiften durağana çevirdi.

Bütün bunlar gerçekleşirken Moody’s bile büyüme tahminlerini yukarı doğru revize etti. Fakat dolar bunların hiç birisini görmedi bile yeniden 7 sınırını aştı ve 7,15’in de üzerine çıktı. Peki, kur neden çıkıyor? Tek başına merkez bankasının para politikası araçları doları tutabilir mi? Bu senaryoları daha önce denemedik mi?

Merkez Bankası yeni bir adım attı ve zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Bu hamlesi ile bankacılık sisteminin zorunlu karşılıklarının yaklaşık 25 milyar TL (3,5 milyar $) artması, döviz ve altın rezervlerini yaklaşık 500 milyon $ azaltması bekleniyor.

Merkez bankası bir kez daha para politikası ile uyumlu bir adım atarak sıkılaştırıcı bir adım atıyor. Fakat bu gidişle proaktif adımları devam edeceğe benziyor. Enflasyon aşağı çekilirse, faizler ve kurda da aşağı seyir güçlenerek ilerler.

DOLARI DURDURMAYA DEĞİL ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMALI

Merkez Bankası sürekli doları durdurmak için yeni adımlar atıyor. Oysa doları alevlendiren enflasyon için henüz ne reformlardan ne de ekonomi yönetiminden atılmış net bir adım, bir program yok.

Terazinin bir kefesine yüklenerek diğer kefenin kendiliğinden aşağı gelmesini bekleyemezsiniz. Ortak kapların bileşkesi olarak aynı anda her kesimde etkin adımlarla enflasyon aşağı çekilebilir