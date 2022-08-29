Bu hafta büyüme, PMI ve dış ticaret verileri ön planda

Geçtiğimiz günlerde, içeride beş ana gelişme öne çıktı.

Merkez Bankası’nın 1 puanlık faiz indirimi,

Banka kredilerine yönelik yapılan düzenlemeler,

E-ihracata yönelik devlet destekleri

Dar gelirlilere yönelik konut üretimi projesi

-Güven endekslerindeki seyir Bunların yanı sıra Borsa İstanbul endekslerinde sert yükselişler hisse senedi yatırımının cazibesini yeniden gündeme taşıdı. Son haftalarda artan yabancı fon girişinin, döviz bazında tarihin en düşük düzeylerinde olan Türk şirketlerinin hisse fiyatlarının yükselişe geçmesinde önemli bir etkisi var gibi görünüyor. Geçen yıldan beri negatif reel faiz, mevduatı bir tasarruf aracı olmaktan çıkardığı için sermaye dövize, borsaya ve gayrimenkule yönelmişti. Geçtiğimiz birkaç yılda borsada yabancı payı azalırken, bunu zorunlu olarak iştahı artan yerli tasarruf sahipleri ikame etmişti.

Güven endeksleri Açıklanan veriler arasında, sektörel güven endekslerindeki gelişmeler dikkat çekiciydi. Reel sektör yani sanayi sektörü güven endeksinde beklendiği gibi yavaşlama devam etti. Perakende ve hizmet sektörleri güven endeksleri de geriledi. İnşaat sektörü güven endeksi ise, hükümet tarafından sektöre yönelik yapılan proje açıklamaları nedeniyle hafifçe yükseldi.

Yükseliş gösteren başka bir endeks ise tüketici güveni oldu. Temmuzda 68 düzeyinde olan tüketici güven endeksi Ağustosta 72,2’ye çıktı. 4,2 puanlık bu yükselişin önemli bir kısmı tüketici güvenini oluşturan dört alt endeksin ikisindeki sert artıştan kaynaklandı. Bu iki endeks, tahmin edilebileceği gibi, hanenin mevcut ekonomik durumu ve hanenin gelecek 12 ay maddi durum beklentisi. Temmuzda asgari ücrete yapılan zammın ardından, diğer ücretlerde de artışa gidilmesi, özel sektördeki çok sayıda işletmede verilen bayram ikramiyeleri bu iki endeksteki artışın nedeniydi.

Salı günü, milletimiz için en önemli zaferlerden birinin yıl dönümü: 30 Ağustos Zafer Bayramı. Sonraki gün, TÜİK, ikinci çeyrek büyüme verilerini açıklayacak. Muhtemelen yüzde 7 üzerinde bir sonuç gelecek. Perşembe sabahı, ağustos ayı PMI sonuçları İSO tarafından açıklanacak. Yavaşlamanın devam edip etmediğini göreceğiz. Cuma sabahı ise ağustos ayı geçici dış ticaret verileri Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilecek.