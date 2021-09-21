Bu hafta FED açıklamaları takip edilecek

Küresel piyasalarda delta varyantına yönelik haber akışı, aşılama süreci, merkez bankalarının varlık alım programlarına yönelik ayarlamaları takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Jackson Hole toplantısı ardından ABD'de beklenenden daha zayıf istihdam verileri, FED’in tapering’e yönelik somut adımlarının en azından Eylül ayı toplantısında gelemeyeceği beklentilerini ön plana getirdi. Ayrıca delta varyantının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemesinin büyüme tahminlerinin gözden geçirmesine yol açtığını takip ettik. Riskten kaçış eğiliminin öne çıktığı piyasalar merkez bankaları açıklamalarının odak noktasında olacağı yeni haftaya sert satış baskısı altında başladı.

Uzun vadeli enflasyon rakamları yüksek seviyelerini koruduğu sürece küresel merkez bankalarının sıkı politikalarını koruması bekleniyor. Bu hafta 22 Eylül FED FOMC toplantısı başta olmak üzere, İngiltere ve Japonya merkez bankaları açıklamaları, Eylül ayı öncü PMI endeksleri ve ABD’de konut verileri takip edilecek. FED’in bu haftaki toplantısında politikada herhangi bir değişiklik sinyali vermesi beklenmiyor. Yeni varyantlarla birlikte FED’in temkinli duruşunu koruması, birçok güçlü veriye rağmen varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. FED, enflasyondaki yükseliş geçici olarak vurgulamaya devam ederken son açıklamalarında da gördüğümüz üzere istihdam görünümündeki eğilimin önemine vurgu yapmaya devam ediyor. FED Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole toplantısında FED'in bu yıl 120 milyar dolarlık aylık varlık alımlarını azaltmaya başlayabileceğini söylerken, istihdam artışlarının güçlenmesi durumunda bunun yıl sonundan önce geleceğine dair sinyaller verdi. Devamında ise zayıf Ağustos ayı istihdam verileri ile birlikte FED’in parasal sıkılaştırmaya geçişini geciktireceği ve tapering’e yönelik somut adımların en azından Eylül ayı toplantısında gelmeyeceği beklentilerini ön plana getirmişti.

FED’in Kasım ayına kadar varlık alımlarında ayarlama süreci üzerinde anlaşmaya varabileceğini düşünüyoruz. Burada da istihdam verilerindeki gidişat en önemli konulardan biri olacak. Ağustos ayında açıklanan tarım dışı istihdam verisi FED’in daha az agresif davranacağına dair beklentilere neden olmuştu. Ağustos ayındaki zayıf ABD verileri, büyüme korkusunun devam ettiğine dair endişeleri yeniledi. Ancak bu zayıflamanın devamlılık içerip içermediğini veya toparlanma döneminde kısa vadeli bir duraksama olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Haziran ayında, pandemi ile ilgili işsizlik yardımlarının süresi eyaletlerin yarısında sona erdi. 6 Eylül’de ise teşvikler son buldu. Beklentiler yardımların süresi sona erdiğinde, kademeli olarak işgücünün iş piyasasına yeniden gireceği yönünde şekilleniyor. Burada da ücretlerdeki artışın da desteğiyle yılın son çeyreğinde istihdam artışında hızlanma sinyalleri görmemiz muhtemel gözüküyor. Temmuz ayı JOLTS istihdam raporu verilerine baktığımızda açılan iş ilanlarının tüm zamanların rekorunu kırdığını görüyoruz. Bu görünüm ise ücretlerdeki artışa da destek oluyor. Öyle ki Ağustos ayında 1983’den bu yana ki en güçlü artış görülmüş.

Kısacası bu haftaki açıklamalarda FOMC’nin varlık alım programına yönelik bazı detaylar verme olasılığı takip edilecekken, açıklanacak tahminlerde üyelerin faiz beklentilerinin yer aldığı dot plot’ta 2022 (sıfır faiz artışı) ve 2023 (2 faiz artışı) medyan beklentilerinde değişikliğe gidilmesi beklenmiyorsa da 2023 yılı için yukarı yönlü risklerin mevcut olduğunu belirtmek istiyoruz. Örneğin 2023 yılı 2 faiz artışı beklentisinin 3’e yükselmesi beklentiler arasında yer alıyor. Ekonomik tahminlerde ise varyant etkisi ile büyümenin sınırlı aşağı, enflasyonun ise yukarı revize edilmesi bekleniyor. Diğer taraftan ABD ve Euro Bölgesinde açıklanacak PMI endekslerinde ise delta varyantının olumsuz etkisini görebiliriz ve endekslerde Eylül ayında aşağı yönlü eğilim devam edebilir.