Bu hafta FED toplantısı takip edilecek

Küresel piyasalarda Delta Koronavirüs (Covid-19) varyantı ve bazı ülkelerde buna eşlik eden kısıtlamalara dair haberler soru işaretlerine neden olsa da riskli varlık sınıfında yer alan hisse senetlerinde yeni rekor seviyeler test ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell’ın senatoda gerçekleştirdiği yarıyıl sunumundaki nispeten ılımlı açıklamaları da bu görünüme destek oldu. Küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi geçen haftayı yükselişlerle yeni rekor seviyede tamamladı. Yılbaşından bu yana bakıldığında küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi yüzde 17, Dow Jones sınai endeksi yüzde 15, teknoloji endeksi Nasdaq yüzde 15, Russell 2000 endeksi ise yüzde 12 civarı yükseldi. Aynı dönemde gelişmekte olan ülke hisse endeksi ise dolar bazında yüzde 1,5 civarı bir yükseliş yaşadı ve gelişmiş piyasalardan olumsuz ayrıştı. Aşılama hızında gelişmekte olan ülkelerin geride kalması son haftalarda gelişmekte olan ülke piyasalarına portföy akışlarını olumsuz etkilediği söylenebilir.

Bu haftaya baktığımızda 28 Temmuz FED FOMC toplantısı küresel piyasaların takip edeceği ana gündem maddesi olacak. Diğer yandan hafta genelinde ABD’de açıklanacak ikinci çeyrek büyüme verisi, dayanıklı tüketim mal siparişleri, çekirdek PCE ve konut verileri, Euro bölgesinde ise ikinci çeyrek büyüme verisi ve enflasyon verileri takip edilecek önemli makro veriler olacak. Ayrıca bu hafta IMF’in ekonomik görünüm raporunu açıklaması bekleniyor. Burada da dikkat çekebilecek konu, Çin ile ilgili güçlü bir aşağı revizyonun gelip gelmeyeceği konusu olacak.

FED’in şahince sürprizler içeren haziran toplantısı ardından makro verilerde daha kalıcı fiyat baskılarının belirtileri, özellikle istihdam artışında hızlanma görüp görmeyeceğimiz tapering tartışmaları doğrultusunda riskli varlıklar açısından önemli olmaya devam ediyor. 28 Temmuz FED FOMC toplantısında herhangi bir politika değişikliği beklemiyoruz. Ancak bu haftaki Temmuz ayı toplantısı tapering tartışmalarının yoğunlaştığı bir ay olabilir. Açıklama notlarında bir önceki toplantıya göre hem enflasyondaki yükselişin hem de istihdamdaki iyileşmenin devam ettiğini görebiliriz ki bu da dolar endeksindeki yukarı harekete destek olabilir. Ancak FED Başkanı Powell’ın Senato’daki son açıklamalarına benzer şekilde bu haftaki FOMC toplantısında piyasaları etkileyecek nitelikte önemli bir ifadenin yer almasını beklemiyoruz. Piyasadaki baz senaryo FED’in bu yılın son çeyreğinde tapering’e başlayacağı 2022 ilk çeyrekte ise ilk faiz artışının gündeme geleceği yönünde şekillenmeye devam ediyor.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda FED Başkanı Powell’ın Senato’daki yarıyıl sunumundaki açıklamaları ön plandaydı. Açıklamaların geneline bakıldığında Powell önümüzdeki toplantılarda varlık alımlarının azaltılmasının tartışılacağını vurgulamaya devam etti. FOMC toplantısı öncesinde FED'in politika duruşunu koruduğunu takip ettik. FED Başkanı Powell enflasyondaki beklenenden fazla artışın geçici olacağını beklemeye devam ettiklerini, diğer taraftan ekonomideki toparlanmanın büyük ölçekli varlık alımlarını azaltmaya başlayacak kadar ilerlemediğini söyledi. FED Başkanı Powell, FED’in iş gücü piyasasındaki iyileşmeye odaklandığını, işsizlik yardımlarındaki sürenin dolmasının talebi karşılamak için yeni iş gücü arzı getirmeye yardımcı olup olmayacağını yakından izleyecektir. Ancak bu arz geldikten sonra bile yine de maksimum istihdamdan yoksun kalınmasının muhtemel olduğunu vurguladığını not edelim. FED Başkanı Powell’ın son açıklamaları FED’in 28 Temmuz toplantısı öncesinde piyasalarda rahatlamaya yol açarken, uzun zamandır vurguladığımız gibi Ağustos ayındaki Jackson Hole toplantısında merkez bankalarının varlık alım programlarına yönelik politikalarının netleşeceğine dair öngörümüzü koruyoruz.