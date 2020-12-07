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Bu hafta işsizlik ve cari açık konuşulacak

H. Bader ARSLAN
H. Bader ARSLAN

Geçen hafta dolu bir gündemi geride bıraktık. Beklentilerin üzerinde ama yüksek maliyetli bir üçüncü çeyrek büyümesinin ardından, PMI endeksinde gerileme, ihracatta düşüş, ithalat ve enflasyonda yükselişe yönelik veriler açıklandı. Bu hafta biraz daha sakin geçecek. Önemli verilerden ilki perşembe günü açıklanacak olan eylül ayı işgücü göstergeleri. Cuma sabahı ise ekim ayı ödemeler dengesi verilerini öğreneceğiz.

İşgücü piyasası göstergelerinde 2018 başından itibaren bazı olumsuz işaretler geliyordu. Bu sene başında COVID-19 da eklenince doğal olarak göstergelerde daha ciddi bozulmalar yaşandı. İşgücüne katılım oranı, istihdam oranı, istihdam artış hızı gibi göstergelerde gerileme devam ediyor. Ancak bu süreçte, ana gösterge olan işsizlik oranında, bu etkileri net olarak göremedik. Bu hafta açıklanacak olan eylül dönemi verileri, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsıyor. Normal şartlarda eylül döneminde işgücü piyasasında büyük değişimler olmaz. Ancak bu sene eylül dönemi, COVID-19 sonrasında hızlı kredi büyümesi ile artan tüketimin inşaat ve perakendeye getirdiği canlılığın yerini normalleşmeye bıraktığı dönemle örtüşüyor. Bunun göstergeler üzerine ne derece etkili olduğunu perşembe sabahı öğreneceğiz.

Cuma sabahı Merkez Bankası, ödemeler dengesi verilerini açıklayacak. 2019 sonbaharında yıllıklandırılmış bazda pozitife geçen cari denge nisan ayında yeniden negatife döndü. Ocak-eylül arasında cari açık 28 milyar dolara ulaştı. Ekimde açık, ithalat artışındaki kısa süreli yavaşlama nedeniyle önceki birkaç aydan daha iyi gelecektir.

YURT İÇİ
Perşembe 10:00: Eylül ayı işgücü istatistikleri
Cuma 10:00 Ekim ayı ödemeler dengesi istatistikleri

YURT DIŞI
Perşembe 15:45: ECB faiz kararı
Perşembe 16:30: ABD Kasım enflasyonu

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