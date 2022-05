Bu haftayı ajandanıza not alın!

Ay sonuna kadar İstanbul, İzmir, Bodrum, Denizli ve Gaziantep için “Restoran Haftası”

Restoran Haftası, Metro Türkiye ana sponsorluğunda Dude Table tarafından 11. kez düzenleniyor. Etkinlik ay sonuna kadar İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bodrum, Denizli ve Gaziantep’te de gerçekleştirilecek. Bu yılki teması “sürdürülebilirlik” olan Restoran Haftası, menüleri ile lezzet severlere hem lezzetin hem de sürdürülebilirliğin birlikte mümkün olduğu bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Restoran Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleşecek “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması” ise Metro Türkiye’nin desteğiyle düzenleniyor.

Restoran Haftası’na sürdürülebilirlik temasında oluşturdukları menülerle katılan restoranlar şöyle: 2 Bites, Alaçatı İmren, Alaf Bistronomi, Ali Ocakbaşı, Alter Cadde, Anadoluhan, Araka, Asuman Akasya AVM, Banko Burger, Barmy, Basta! Street Food Bar, Bi Nevi Deli, BigChefs, Boter, Café 33 by Bistro 33 Akasya AVM, Chop’t, Daş Mutfak, Del Mare, Dem, Divan Gaziantep, Divan İstanbul, Divan İstanbul Asia, Divan İstanbul City, Divan Pub & Brasserie’ler, Ek Biç Ye İç, Elbet Steakhouse Akasya AVM, Food Hall, Foxy, Frontiere İstanbul, Gia Urla, Good Stuff Market, Gram, Halat by Divan, Hiç Urla, House of Ekria Alaçatı, IL Cortile İstanbul, İnkase, Karnas Vineyards, Kase No.16, Ken Sushi & More, Kokoa, Kokoreçci Baki Usta, Köşebaşı, Labada Denizli, Lime Alaçatı, Lokanta Feriye, Madam Niça, Markus Ribs, Maromi by Divan, Midpoint Akasya AVM, Muutto İstanbul, Nişantaşı Brasserie, Octo, Pandeli, Perihan Meyhane, Rita Deli, Rita Moda, Osteria Salvatore, Sanayi 313, Sanayi Bahçe, Snob Street Food, Sou Baker, Tamirane Akasya AVM, The Souq İstanbul, Tutti Deli Catering, Vino Locale, Yamo Sushi, Yumami Street Food.

Gastronomi dünyası 3. Global Gastro Ekonomi Zirvesi’nde buluşuyor!

Gastronomiyi turizmde sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modeli olarak ülke gündemine taşımayı hedefleyen TURYİD, bu kapsamda Türkiye’den ve diğer ülkelerden sektör profesyonellerini, gastronomi meraklılarını ve alanında çığır açan isimleri, 11 Mayıs’ta Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenleyeceği 3. Global Gastroekonomi Zirvesi’nde bir araya getiriyor.

Bu haberler ve köşemizin diğer yazılarının ayrıntıları için lütfen dunya.com/yasam-keyfi’ne geçiniz…

Kültür ateşi Heritage İstanbul’da yanacak

Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda 11-13 Mayıs tarihleri arasında “kültür mirası sevdalılarını” ağırlamaya hazırlanan 6. Heritage İstanbul, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile açılacak. Fuar, etkinlik programı kapsamında üç gün boyunca alanında alanında uzman isimlere ev sahipliği yapacak.

Contemporary Istanbul’un yeni sanat fuarı CI Bloom Tersane İstanbul’da

Contemporary Istanbul, Akbank ana partnerliğinde Türkiye’deki çağdaş sanata odaklanan yeni sanat fuarı CI Bloom ile baharı karşılıyor. Fuar, Tersane İstanbul’da, 10-11 Mayıs ön izleme, 12-15 Mayıs fuar günlerinde sanatseverler ile buluşacak. Akbank Sanat CI Bloom’da sanatçı Jannis Kounellis’in Topkapı isimli eseri ile yer alacak.

Art & Tech for Good Summit zirvesi 13-15 Mayıs’ta goodspaces’de yapılacak

goodspaces, sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik dönüşümünü odağına alacak bir zirveye imza atıyor. 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Art & Tech for Good Summit 2022’de; konusunda uzman konuşmacıların yer alacağı paneller, sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimleri, NFT sergi, ‘Digital Art Party’, dijital sanatı ve müziği bir araya getirecek konserler ve özel söyleşiler yer alacak. Sürdürülebilirlik, sanat, girişimcilik, teknoloji ekosisteminin günümüzdeki buluşma noktası olan Metaverse, NFT ve Web 3.0’ı odağına alan zirve, katılımcılara ücretli ve ücretsiz geniş bir program sunuyor.

“Anadolu’nun Ressamı” Yalçın Gökçebağ İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde

Ressam Yalçın Gökçebağ’ın “Geçmiş Uzun Sürer” başlıklı sergisi, İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 23 Temmuz tarihine kadar devam edecek sergide sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alıyor.

Kezban Arca Batıbeki'nin yeni sergisi YapıKredi Bomontiada’da

Kezban Arca Batıbeki'nin yeni sergisi Pulp Fiction 3, Cue Art Space organizasyonuyla YapıKredi Bomontiada’da 1. Kat Galeri’de açılıyor. Grohe Türkiye’nin desteğiyle gerçekleştirilen sergi, 10-31 Mayıs tarihleri arasında, Pazar ve Pazartesi günleri dahil olmak üzere gezilebilecek.

Deep Purple yeniden İstanbul’da

“Smoke On The Water”, “Highway Star”, “Burn”, “Child in Time”, “Soldier of Fortune”, “Hurricane”, “Perfect Strangers” gibi birçok ölümsüz şarkı ile tüm dünyada 100 milyondan fazla albüm satışına ulaşan Deep Purple, İstanbullu müzikseverler ile yıllar sonra bir kez daha buluşmaya hazırlanıyor. Tüm zamanların en iyi rock gruplarından biri olarak nitelendirilen Deep Purple ‘The Whoosh! Tour’ kapsamında, Aktif Bank’ın katkılarıyla 25 Mayıs akşamı İstanbul Life Park’ta sahne alacak.

Nevberî, Ataşehir’de aşçı tabağından dünya mutfağına lezzetler sunuyor

Ataşehir’de Osmanlı mutfağının lezzetlerinden dünya mutfağının yemeklerine geniş yelpazede bir menü sunan Nevberî, yayıncılık sektöründe yer alan Necip- Nevin Ethemoğlu’nun, yeme-içme hobilerini ve deneyimlerini hayata geçirdikleri bir mekân. Kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleriyle konuklara tüm günü kapsayan bir gastronomi deneyimi vaat eden Nevberî’de Necip Bey’in tasarladığı aşçı tabağında arzu edenlere farklı yemek çeşitleri aynı anda sunuluyor.