Bu maç nasıl bitecek?

Ajanslardan gelen görüntüler Avrupa’da süper market raflarının yavaş yavaş boşaldığını gösteriyor. Rusya’nın Ukrayna topraklarını işgalinin 3. ayında Batı dünyasında çatlaklar oluşuyor, neden?

Ajanslardan gelen görüntüler Avrupa’da süper market raflarının yavaş yavaş boşaldığını gösteriyor.

Bu ortamda Avrupa ne yapıyor?

Ortada 2 cephe var: Birincisi ‘’Barış Cephesi’’, diğeriyse ‘’Adalet Cephesi‘’. Barış Cephesi ‘ne iyi bir örnek ABD Dışişleri eski Bakanı Kissinger’in Davos’da ‘’Ukrayna toprak verme pahasına, Ruslarla barış yapsın‘’ tezi. Adalet Cephesi‘ni ise Soros’un ‘’Bu savaş bir insanlık sınavıdır, Ukrayna’da bir yenilgi hepimizin yenilgisi olur‘’ sözleri anlatıyor.

Avrupa’da raflar boşaldıkça bir “ricat hali’’ gözleniyor. AB‘nin geçen hafta aldığı ‘’Rusya’ya %90 petrol ambargosu‘’ kararı bile ikiyüzlü… Karar açıklandığında batılı bankalar ‘’özel swift anlaşmaları‘’ imzalamışlardı bile. Almanya/Fransa/İtalya, bir ‘’zorlama’’ barış anlaşmasından yana gözüküyor. İşin kötüsü, Almanya’nın üstüne sinmiş olan Rusya korkusu… Sadece Baltık ülkeleri ve Polonya direnmekten yana. ‘’Rusya’ya beyaz bayrak çekmek Putin’i tahrik etmekten daha kötüdür‘’ şeklinde özetlenecek bir tezleri var. ABD’nin 44 milyar dolarlık silah yardımı var ama hepsi, ‘’ancak’’ ile başlıyor. Onların korkusu da Putin’in nükleer savaşı göze alması. ABD Savunma Bakanı Austin‘in zikzakları bunun en iyi işareti.

Görünen o ki, Batı dünyası ‘’yardım yapmasına yapalım ama bu iş bizim günlük refahımızı bozmasın‘’ derdinde…. İşe bir ‘’insanlık sınavı‘’ olarak değil de ‘’maliyet’’ gözüyle bakıyorlar.

Görevi bıraktıktan sonra ilk kez suskunluğunu bozan Almanya eski Şansölyesi Merkel, ‘’Rusya’nın haksız atağı insanlığa bir bıçaklı saldırıdır, böylesi bir durum ikinci dünya savaşından bu yana ilk kez yaşanıyor, bu dehşet insanlığa karşıdır, üstesinden gelinmelidir‘’ derken, işin gerçeğini yansıtıyor.

Rusya’nın işgal çabaları Zelenski‘yi bir kahraman yaptı… Ukrayna lideri “Avrupa birleşin! Sizin birleşik oluşunuz bizim gücümüzdür‘’ sözleriyle, yerden göğe dek haklıdır.

Dünya ve Avrupa’nın seferberliği sona ererse dünya ‘’diktatörler çağı’’na geçiş yapacak, çünkü bu savaş Ukrayna’ya değil insanlığa karşı, bu belli oldu…

GÜNÜN SÖZÜ:

DÜNYA Şans Sohbetleri’ndeki ‘’Hiperenflasyonun ayak sesleri geliyor‘’ ifadesi, acilen bir para politikası gereğini anlatıyor.