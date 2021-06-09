Bu mevduat faizi bize döviz altın bozdurtur mu?

Mademki mevduattan söz ediyoruz, oranlardan bahsetmekte beis yok; Merkez’in faizi %19, resmi enflasyon %16.59. Mevduat faizleri ise şu sıralar tutturabildiğine… Ama milyonluk mevduata bile alacağınız yüzde 18’dir en çok.

Enflasyonun %16,59 olduğu bir ortamda gidip paranızı kaçtan bağlarsınız? Üstelik kürede riskler artmış, altın yükseliyor, petrol zıplıyor, Cumhurbaşkanı faiz insin diyorken…

Paranın yarıdan fazlası zaten dolarda

Yurtiçi yerleşiklerin parasının %54’ü dövizde park etmiş. Toplam miktarı mı? 228 milyar $. Sorun şudur; bu dolar yığınını, bu faizle çözmek, tersine dolarizasyon başlatmak mümkün müdür? Faize güzelleme yapmıyorum, aksine faizi indirmek talimatla olmuyor demek istiyorum.

Enflasyon ayarlaması bankadan dönüyor

Ha bir de TÜİK’imiz var. Hani; “TÜİK varken kim korkar enflasyondan” dediğimiz resmi ama gayriciddi endksçibaşımız… Hissedilen enflasyon iki katı olunca kimse ilan edilen rakama inanmıyor, hal böyle iken de oranlar ona göre ayarlanmıyor.

Pazara gidiyorsun file dolmuyor, yağ alıyorsun sürekli etiketi değişiyor. TÜİK bize iyilik yapsın da endeksi derlediği marketlerin adresini versin. Biz de onun şık rakamlarından yararlanalım.

Dolarizasyon&Altinizasyon dönemi

Mevcut durumda halk için dolarizasyon ve altinizasyon devam edecek gibi görünüyor. Enflasyon var ama yok gibi davranırsan bu mevduat faiziyle kimse gidip altınını dövizini bozdurmaz. Zira su akar yolunu bulur ve bu yol; gerçek dışı rakamlara doğru olmayacaktır.

ÖNGÖRÜLEN TEMENNİ GERÇEKLEŞEN TAHMİN

Siz bir şeyi temenni edebilirsiniz. Bunda bir mahsur yoktur. Ancak temenninin gerçekleşmesi için uygun şartları hazırlamazsanız, tahmininiz tutmaz, yaya kalırsınız.

Görünen ile gerçekleşen arasındaki uçurum, yapılabilirliklerin tuğlalarını belirler. Siz uçurumu açtıkça tuğlaların dağılma ihtimali de artar. Hiçbir kilit taşı bu yalancı kubbeyi taşıyamaz.

Güveni zedeler, hareket kulvarını değiştirmekle kalırsınız. Üstelik temenni boşa çıkar, masala dönüşür.