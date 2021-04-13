Bu OSB’de şirketlerin kilo başına ihracat geliri 6.9 doları buluyor

Kocaeli Temsilcimiz Sabiha Toprak’ın organizasyonuyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın ile birlikte Dilovası’ndaki Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeyiz…

OSB Başkanı Ahmet Tokkan, OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Erol Elmas’ın aralarında bulunduğu ekibin ev sahipliğinde Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz ile birlikte OSB Bölge Müdürü Onur Kesici’nin sunumunu izliyoruz:

- İMES’i bir “sanayileşme projesi”, “girişim öyküsü” olarak görüyoruz. Burada iki ayrı “Makine İhtisas OSB” var. Diğeri ile komşuyuz.

Kesici, OSB’nin 301 hektarlık alana yayıldığını belirtti:

- Burada 229 işletme, 80 atölye de “küçük sanayi sitesi” olarak adlandırdığımız bölümde faaliyetini sürdürüyor. Toplam istihdam 10 bin dolayında bulunuyor.

OSB’nin kuruluş yıllarına döndü:

- 1999 yılında Türkiye’nin 66’ncı OSB’si olarak tescillenmiş. 2005’te arazinin sınır çizgileri çizildi. 2010’da buradaki ilk sanayi tesisi kuruldu.

Türkiye’de halen toplam 367 OSB’nin bulunduğunu kaydetti:

- Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB 10 yılda bugünkü haline ulaştı.

Erol Elmas araya girdi:

- Kuzey Marmara Otoyolu, bizim OSB’nin canlanmasını sağladı.

Kesici sürdürdü:

- Şu anda OSB’mizde doluluk oranı yüzde 87. Halen 35 tesisin inşaatı sürüyor. 32’sinin bu yıl faaliyete geçmesi bekleniyor.

OSB’deki yabancı sermayeli fabrikalara işaret etti:

- Burada yabancı sermayeli 32 yatırım var. 8’i Almanya kökenli. ABD, İsveç, Fransa, İngiltere, Japonya, Çin ve Suriye’den yatırımcımız yer alıyor.

OSB’deki şirketlerin ithalat ve ihracat oranlarına vurgu yaptı:

- Buradaki üreticilerin ortalama ithalat oranı yüzde 29 düzeyinde bulunuyor. İhracatları da yüzde 34 düzeyinde. Yani, cari açık vermiyorlar.

Bu noktada kilo başına ihracat geliri verisini paylaştı:

- OSB’mizdeki şirketlerin ortalama kilo başına ihracat geliri 6.9 doları buluyor. Aralarından 29 seçkin firmanın kilo başına ihracat geliri 15 dolara ulaşıyor.

2019’da OSB’deki firmaların toplam ihracatının 750 milyon dolar olduğunu ifade etti:

- 2020’de OSB’mizden ihracat 850 milyon dolara çıktı.

Fabrikaların yüzde 65’ini yan sanayicilerin oluşturduğunu bildirdi:

- “Hamle Programı”ndan destek alan ürünlerin 313’ü bizim OSB’deki firmalar tarafından üretiliyor.

Kümelenme üzerinde durduklarını kaydetti:

- Savunma sanayine çalışan 9 firma vardı. Bunların sayısı 20’ye çıktı.

OSB’deki elektrik tüketiminin seyri üzerinde durdu:

- 2015’te yıllık elektrik tüketimi 33.7 milyon kilovatsaat idi. 2020’de 146.8 milyon kilovatsaate çıktı. 2021’de 153 milyon kilovatsaati bulacak.

Türkiye’nin ortalama kilo başına ihracat geliri 1.2-1.3 dolar düzeyinde iken işin içine makine girince kilo başına ortalama gelir 6.9 dolara çıkıyor.

Üretilen makinelerin teknolojisi yükseldikçe ortalama kilo başına ihracat geliri 15 doları buluyor.

Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB’si “makine üretmenin yarattığı gücü” ortaya koyuyor…

Bizim ihracatımızın metrekaresi 40 dolar

Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas OSB’de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Tahir Büyükakın ile birlikte Arte Elektronik tesislerine girdik.

Fabrikada bizi şirketin sahibi, Genel Müdür Aşkın Konuralp ve Genel Müdür Yardımcısı Özge Uyanık karşıladı, hızlı tur yaptık. Konuralp, üretimlerini şöyle tanımladı:

- Biz elektroniğin “taban malzemesi”ni üretiyoruz.

Üretim yaptıkları cihaz ve şirketlerden örnekler verdi:

- Yerli yoğun bakım solunum cihazına üretim yaptık. Asansör elektroniği üretiyoruz. Şehir hastanelerine malzeme veriyoruz. Arçelik, Havelsan, Grundig gibi üreticiler bizim malzemelerimizi kullanıyor. Ayrıca TOGG’a da malzeme vereceğiz.

Savunma sektörüne üretim yapan şirketleri çatısı altında toplayan SAHA İstanbul Derneği üyesi olduklarını belirtti:

- Roketsan’ın da bazı projelerinde rol alacağız. Aselsan, Altınay, Baykar ve Akım Metal de çalıştığımız şirketler arasında yer alıyor.

Şirketin cirosunun yüzde 20’si düzeyinde ihracat yaptıklarını belirtince Tahir Büyükakın araya girdi:

- Yarattığınız katma değeri anlatın.

Bunun üzerine sordum:

- Kilo başına ihracat geliriniz ne kadar?

Konuralp şu yanıtı verdi:

- Metrekare hesabını yapmak daha kolay. Metrekaresi 40 dolara ihracat yapıyoruz.

Arte Elektronik örneği, teknoloji yükseldikçe artan katma değeri gösteriyor…

Evliya kavramını bugün tekkede değil fabrikalarda arayalım

Hac ve Umre turlarıyla öne çıkan Wittour’un Yönetim Kurulu Başkanı İlahiyatçı-Yazar Dr. Erkan Aydın, pazar günü Dünya Youtube kanalında konuğum oldu.

Erkan Aydın, 2006’dan beri turizm şirketi sahibi olarak Hac-Umre turizmine yöneldiğini belirtti:

- 2010 yılına kadar ülkemizde Umre’ye gidenler yılda 50 bini geçmezdi. 2017-2018 döneminde 483 bin kişi ile Umre turizmi zirve yaptı.

Hac ve Umre turizminin en pik noktada iken 1 milyar dolarlık ekonomi yarattığını vurguladı:

- Ülkemizde Hac ve Umre turizmine odaklanmış 340 acente faaliyet gösteriyor. Bazı acenteler sadece Hac turizminde görev alıyor. Onları da ekleyince sayı 550’ye çıkıyor.

COVID-19 krizinin Hac ve Umre turizmini tümüyle durdurduğunu kaydetti:

- Ben 2 Mart 2020’de döndüm. Kısa sürede yeniden işimize döneriz düşüncesiyle valizimi Medine’de bıraktım. Hac ve Umre turizmine odaklanmış tüm acenteler 1 yıldır hiçbir iş yapmıyor. Destekler planlanırken bu acentelerin ayrı düşünülmesi gerekiyor.

Erkan Aydın, sohbette ayrıca şu mesajları verdi:

• Fakirliği İslamın şartı gibi özendirmemek gerekiyor.

• Evliya tanımı yapılırken genellikle postun üzerine oturmuş tespih çeken bir zat görüntüsü gözümüzün önüne geliyor.

• Halbuki yatırım ve üretim yapan, ülkemiz için katma değer yaratan, istihdam alanları oluşturan dürüst iş insanlarını günümüzün evliyaları gibi görmek gerekiyor.

• Bence günümüzde evliya kavramını günümüzde tekkede değil fabrikalarda aramak gerekiyor.

Dr. Erkan Aydın’ın yazılarını Ramazan ayı boyunca DÜNYA’da okuyabilirsiniz…