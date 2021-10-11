Bu proje Denizli tekstilini dönüştürecek

Denizli, yüzyıllardan süzülüp gelen birikim ve deneyimiyle özellikle ev tekstilinde sadece ülkemizde değil dünya pazarlarında adından söz ettiren bir şehir. Sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek rekabetçi yapısını güçlendiren Denizli, son yıllarda hazır giyim sektöründe de üretim, markalaşma, tasarım ve Ar-Ge yatırımları yaparak fark edilebilir aşama sağladı. Denizli Ticaret Odası’nın yürüttüğü Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi, sektöre yeni bir açılım sağlayarak, katma değerli üretimle şirketlerin rekabet güçlerini artırıp küresel değer zincirine dahil etmesine katkıda bulunacak.

Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi, geleneksel ev tekstilinde uzun yıllardır uzmanlaşan Denizli Ticaret Odası üyesi 2075 tekstil firmasının yaklaşık 1000 tanesinin imalatçı olması fikrinden yola çıkarak hazırlandı. Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’na yapılan başvuru kabul edildi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan sözleşme ile projeye başlandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 5 milyon Euro hibe destek verdiği projenin teknik destek ortakları arasında Almanya’dan Aachen Üniversitesi, İtalya’dan Eurecna S.P.A. firması yer alıyor. Yüklenici konsorsiyum Türkiye liderliğini İkada Danışmanlık’ın yürüttüğü projenin takım liderliğine Portekiz’den Yüksek Tekstil Mühendisi Fernando Merino getirildi. Proje öncesinde KOBİ’lerin ve yeni girişimcilerin ihtiyaçlarına göre optimize etmek üzere, 65 tanesi KOBİ statüsünde olan 100 tekstil firması ile anket ve çalıştaylar, proje döneminde ise Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantıları, paydaş çalıştayı, 166 firmanın analizi yapıldı. Haziran ayında proje hedef grubunda yer alan KOBİ statüsündeki firmalar için sınıf eğitimi ile uygulamalı eğitimler başladı.

Projenin en önemli ayağı olan Denizli Teknik Tekstil Merkezi için Denizli OSB Müdürlüğü, 1000 metrekare alan tahsis etti. DTO iştiraki Denizli ABİGEM bünyesinde kurulma çalışmaları süren Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ne kullanılacak 29 makineden 25’nin alımı ve kurulumu tamamlandı. Makine kurulumunun yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Teknik Tekstil Merkezi’nin yanında Mesleki ve Test Eğitim Merkezi de kurularak, işletmelerin tüm iş geliştirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini tek noktadan alabilmesi sağlanacak.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, projeyle imalat sanayisinde teknik tekstil alanında kapasite oluşturulmasını ve firmaların bu konudaki dönüşümüne destek olmayı, ayrıca tekstil imalat sanayisinin teknik tekstile dönüşümünü sağlayarak KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırıp küresel değer zincirine dahil etmeyi amaçladıklarını söyledi. Erdoğan, “Ülkemizde yüzlerce proje arasından seçilen Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi ile Denizli’yi yüksek katma değerli ürünlerle tanıştıracağız. Teknik Tekstil Merkezi, sanayimize ve şehrimize yeni bir yol çizecek, ufk unu açacak yenilikçi ve önemli bir girişimdir. Sadece yeni ürünler ve buluşlar ortaya çıkmasını sağlamakla kalmayacak, bu alanda faaliyet gösteren firmaların kümelenmesine de yol açacak. Ayrıca, yeni iş kollarında işletmeler kurulmasının da önünü açacak. Şu an eğitimlerin yapıldığı merkezin resmi açılışını bu yıl yapacağız” dedi.

Projenin Denizli’nin tekstil yolculuğuna yeni bir ivme kazandıracağı, ürün yelpazesini genişleteceği ve zaman içinde Denizli ihracatının kilogram fiyat değerini yükselteceğini şimdiden söyleyebiliriz. Denizli böyle inovatif, firmalara dokunan ve vizyon kazandıran projelerin yenilerini bekliyor.