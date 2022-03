Bu savaşın kaybedeni yeni nesil gençleri tanıyamayanlardır

Ahmet BALCI

Çaba Danışmanlık

Yok, merak etmeyin, ana akım medyadaki kerameti kendinden menkul yorumcular (!) gibi savaş üzerine ahkâm kesmeyeceğim. Hatta say deseniz Rusya’dan 5, Ukrayna’dan da 3 yerin isminden fazlasını sayamam. Hayatımda bu iki ülkeye de gitmedim. Asker değilim, turan taktiği dışında askeri strateji bilmem. Kısacası Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili yorum yapamayacak kadar cahilim.

Lakin başka bir konuda benim de birkaç kelam etmeye hakkım var. 1991 yılında stajyer olarak mali işler hayatına atıldım. 25 yıl bordrolu çalışmanın ardından 5 yıldır kendi işimi yapıyorum. Türkiye’nin önemli bir kısmını iş dolayısıyla gezdim. Sayısız şirkete hizmet verdim, yıllardır yüzlerce gencimizin işe alımı için şirketler adına birebir görüşmeler yapıyorum. Kısacası 30 yılda hem insanların hem de şirketlerin dönüşümüne bizzat şahit olma şansım oldu.

Bugün otoriter ve geri kalmış ülkelerin yönetimlerine baktığınızda 70’ine merdiven dayamış ve çok uzun yıllardır iktidarda bulunan liderler olduğunu göreceksiniz. Bunu gelişmiş ülkelerde görmek mümkün değil. Keza Amerika’da başkanlık sistemi olmasına rağmen, bir kişiye en fazla 2 dönem seçilme hakkı tanınmış. Zira bu işin 2 dönemden fazla sürmesinin, yöneticilerin akli melekelerini yerinden oynatabileceğini tespit etmişler. Rusya-Ukrayna savaşında kısa ve orta vadede ne olacağını bilemem ama şimdiki gençlere bakarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, bu savaşın kaybedeni gençleri iyi analiz edemeyen, sosyal medyanın etkisini hafife alan ve gelmekte olanı doğru düzgün değerlendiremeyen yaşlı adamlardır.

Eskiden hayatında köyünün dışına çıkmamış gençleri askere alıp, eğitir ve savaşa gönderirlermiş. Bu genç ya savaşta ölürmüş ya da bir şekilde sağ veya yaralı köyüne dönermiş. Köylerde aldıkları dini eğitimler sebebiyle itaatleri son derece yüksek olduğu için de verilen tüm emirleri sorgusuz, sualsiz yerine getirirlermiş. Kısacası bundan birkaç on yıl öncesine kadar, savaşa karar vermede tek yetkili ülke yöneticileriymiş. Ancak artık eski dünya yok...

Siz şahsınıza tahsis edilmiş özel jetlerinizle, milyon dolarlık makam araçlarınızla yüzlerce odalı yazlık-kışlık saraylarınıza gidip, oradan gençleri ölüme gönderen keyfi kararlar alabilirsiniz ancak geçen sene eşiyle, sevgilisiyle Antalya Side’de kulaç atan bir delikanlıya adeta mankurt muamelesi yaparak savaşa gönderemezsiniz. Gönderseniz bile bu delikanlı gibi düşünen isyankâr gençlerin kartopu gibi başlayan isyanlarının kısa bir süre sonra vicdani retçi çığına dönüşmesini engelleyemezsiniz. Dünya artık sizin gençliğinizdeki dünya değil. Bu gençler sosyal hayatı, gezmeyi, eğlenmeyi, başka ülkeler görmeyi çok sevdi. Tek bir parmak şıklatmanızla, bu haklarını ellerinden alabileceğinizi düşünmeniz çok cahilce. Onları ikna etmeden, onların desteğini almadan girişeceğiniz her savaş, sonrasında kontrol edemeyeceğiniz tepkilere ve isyanlara yol açacaktır. Tarihe not düşmek adına söylüyorum, kısa ve orta vadeyi bilemem ama uzun vadede kaybeden 70 yaş üstü adamlar olacaktır. Sadece Putin değil pek çok dinozor liderin tarihin tozlu sayfalarındaki yerine gönderileceğini her beraber göreceğiz. İyi ki varsınız gençler…