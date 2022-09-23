Bu seçimin kazananı Denizli olacak

Ülke genelinde olduğu gibi Denizli ’de de odalarda seçim maratonu başladı. Seçimler Denizli Ticaret Borsası’nda 1 Ekim ’de, Denizli Ticaret Odası’nda 3 Ekim ’de, Denizli Sanayi Odası’nda (DSO) ise 4 Ekim ’de yapılacak.

Ticaret Borsası’nda yeniden aday olduğunu açıklayan 17 yıllık başkan İbrahim Tefenlili, seçimlere tek aday olarak girecek. 19 binden fazla üyesi olan Ticaret Odası’nda da Uğur Erdoğan’ın tek aday olarak girip görevine devam etmesine kesin gözle bakılıyor. En hareketli seçim DSO’da yaşanıyor. 2005 yılında DSO Başkanı olan Müjdat Keçeci, tekrar aday olmayacağını açıkladı, başkanlık için iki yardımcısı Okan Konyalıoğlu ve Selim Kasapoğlu yarışıyor. İkisi de sanayici aileden gelmiş, iyi eğitim almış, sivil toplum kuruluşları ve odada aktif görev almış, odayı ve Denizli sanayisini ileriye taşıyacak isimler.

Yıllar sonra DSO’da seçimlerin çok adaylı yapılması iş dünyasını da harekete geçirdi. İki aday da ekipleri ile birlikte sahada üyelerin desteğini alabilmek için yoğun bir çaba harcıyor, sanayiciye dokunuyor, proje ve hedeflerini anlatıyor. Bin 523 üyesi olan DSO ’da seçimlere katılım önceki yıllarda 350-400 üyeyi geçmiyor, 17 meslek komitesi belirli isimler tarafından domine ediliyor ve 37 kişilik meclis bilinen isimlerden oluşuyordu.

Seçimin iki adaylı olması meslek komitelerinde yeni isimlerin gündeme gelmesini, daha önce odaya işi düştüğünde uğrayan iş insanlarının seçimlere ilgi gösterip, komitelerde ve mecliste yer almak istemelerini, genç iş insanlarının kendilerine alan bulmasını sağladı. Adayların projelerini ve ekiplerini anlatmak için medya kanallarını da yoğun olarak kullanması DSO seçimlerini adeta yerel seçim havasına soktu. İş dünyasının yanı sıra Denizli kamuoyu da DSO seçimlerine odaklandı.

Yeniden aday olmayacağını açıklayan Müjdat Keçeci ise, önce meclis üyelerine, bir gün sonra da basın aracılığıyla kamuoyuna 17 yılda yaptıklarını anlattı. Görevi devraldığında odanın borç yükü içinde olduğunu söyleyen Keçeci, “Geri dönüp baktığımda, kendimi şunu düşünürken buluyorum. Dört kez ölümü gördük. Böyle desem yeridir sanırım. Göreve geldiğimiz Mart 2005’te DSO, kendini idame ettirmekte zorlanan, ağır borç yükü altında bir kurumdu. Masasından sandalyesine haczedilmişti. Tedbir konduğu için banka hesabını bile kullanamaz bir durumdaydı. Yılmadık. Gecikme faizleri hariç 3,3 milyon dolar olan borcumuzu, aklımızı, ilişkilerimizi ve kredibilitemizi kullanarak çok şükür son kuruşuna, son sentine kadar ödeyip sıfırladık. Geçmişte de her vesileyle vurguladım. Yine söylüyorum. Asla enkaz devraldık kolaycılığına kaçmıyoruz” dedi.

20 yıl atıl durumda kalan Çardak OSB ’de kördüğümü çözdüklerini, bölgede artık 9 fabrikanın üretimde, 7 fabrikanın inşaat halinde olduğunu belirten Keçeci, Denizli sanayisi için büyük önem taşıyan Makina İhtisas OSB ’nin kuruluşunu da gerçekleştirdiklerini söyledi. Dördüncü büyük başarısını DSO Hizmet Binası inşaatını bitirip sanayicinin hizmetine sunmak olduğunu vurgulayan Keçeci, “17 yılık görev süresi yeterli bence. Yönetimimizden iki genç arkadaşımıza bu yolu açtık. Yeni dönem için adaylıklarını açıkladılar. Her ikisine de başarılar diliyorum” cümleleri ile görev süresini özetledi.

Sonuç olarak, her iki aday da Denizli sanayisini ileriye götürecek bilgi birikimi, donanım ve tecrübeye sahip. Rekabet her alanda kişileri, kurumları, sektörleri dinamikleştiriyor, daha iyiye, daha güzele taşıyor. Hangi aday kazanırsa kazansın, DSO seçimlerinin kazananı Denizli olacak.