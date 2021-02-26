Bu sektörde bunlar olmamalı

Koronavirüs salgını ortamında şarkıcı Murat Dalkılıç’ın Antalya Belek’teki bir otelde konserli eğlence düzenlenmesi; marka olmuş tesise, tesisin sahibi aileye ve sektöre yakışmadı.

Buna benzer bir olay da geçtiğimiz günlerde Uludağ’da bir otelde yaşandı.

Bu tür olaylar kamuoyunda sektöre yönelik haklı tepkilere neden oluyor.

Onun için başta bakanlık olmak üzere, sektör kurum ve kuruluşları böyle durumlarda yapan kim olursa olsun, bunun yinelenmemesi için önleyici, caydırıcı yaptırımlar uygulamalı.

Kamuoyunda haklı tepkilere neden olan bu tür olaylar sektörün sorunlarını ve taleplerini gölgeliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB)’un Türkiye’nin 2020 yılının rakiplere göre daha az zararla kapatılmasında kurullara titizlikle uyulmasının önemine dikkat çekmesi önemlidir.

Koronavirüs belasına karşı herkesin her yerde maske takması, kişilerin aralarına en az 1.5 metre mesafe koyması, restoran kafe vb. yerlerde 5-10 kişinin bir araya gelmemesi için kapatıldığı, aile ziyaretlerinin bile yapılmaması gerektiği, kurallara uymayanlara ceza kesildiği ortamda böyle bir şey yapmak, şirkete, markaya, kişilere ve sektöre yakışmadı.

Kaldı ki böyle şeyler hiç kimseye hiçbir sektöre yakışmıyor.

Hele hele turizme.

Zira turizm yalnız turizm değildir.