Bu şirketin temelinde Atatürk’ün vasiyeti var

Yıl 1971, Kütahya. O dönemde Türkiye’nin farklı kentlerinde sanayi yatırımları için şu model gündeme geldi:

• Almanya’daki gurbetçilerimiz, yerel halk ve bankalar birlikte sanayi yatırımı yapabilir.

Aralarında Nafi Güral’ın da bulunduğu bir grup, bu modelle yatırım yapmak üzere kolları sıvadı. Yatırımla ilgili sektör belirlenirken, Atatürk’ün 1930’lu yılların başında Türkiye’nin farklı bölgeleri için yaptırdığı araştırma dikkate alındı:

• Bir Fransız uzmanın yaptığı çalışmaya göre Kütahya’da porselen üretimi yapılabilirdi. Ancak, 1930larda şu görüş hakim oldu: “Evlerde porselen kullanan yok ki. Bu dönemde porselen üretmek doğru olmayabilir.”

• Kütahya’da o dönem kiremit fabrikası kurulması kararlaştırıldı.

Kütahya’da yatırım için bir araya gelen grup, şu düşünceyle sektörü belirledi:

- 1930’larda yapılan araştırmadan Kütahya için çıkan sonuç, bizim açımızdan Atatürk’ün vasiyeti sayılır. Büyük Atatürk’ün vasiyetine uyup, Kütahya’da porselen yatırımı yapacağız.

Çok ortaklı bir şirket kuruldu. Belediye başkanı şirketin yönetim kurulu başkanı, Kütahyalı iş insanı Nafi Güral da Başkan Yardımcısı oldu:

- Tam yatırım için yola çıkılmıştı ki, 12 Mart darbesi oldu. Kütahya Porselen’in kurucuları biraz duraksadı. Çok sürmeden kuruluş adımları atıldı.

Çok ortaklı şirket planlansa da, sermayenin yüzde 98’ini bankalar koydu. Temel atıldı, inşaat başladı:

- 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Kütahya Porselen yatırımının biraz duraksamasına yol açtı. Ancak, duraksama uzun sürmedi, yatırım sürdü.

1970’li yılların sonlarına doğru kullanılan dış kredilerin kur farkı ile faiz baskısı işlerin rayında gitmesini zorlaştırdı. İşin içindeki bankalar fren yaptı:

- Biz artık bu işe kaynak ayırmayacağız.

Aynı günlerde şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten belediye başkanı, milletvekili seçildi. Bankalar, yönetim kurulu başkanlığını Nafi Güral’ın üstlenmesini istedi.

Nafi Güral, bu öyküyü Kütahya Porselen’in NG Enjoy Otel’de düzenlenen 300’ü aşkın bayinin görüntülü platformda katıldığı “Yükselen Yıldızlar” ödül töreninde anlattı:

- Bankalar beni yönetim kurulu başkanı seçti. Abim Rıza Güral ve kardeşlerimle, Güral Ailesi olarak bankaların kredilerine kefil olduk. Şirketi devraldık.

Kütahya Porselen’in kuruluşunu şöyle tanımladı:

- Kütahya Porselen, prematüre bebek gibi doğdu. Güral Ailesi olarak şirketi 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan bir tesis olarak devraldık. Abim ve kardeşlerimle birlikte cansiparane çalıştık.

Kütahya Porselen’in bugününe döndü:

- Bugün 274 bin metrekaresi kapalı, 630 bin metrekare alana kurulu 5 fabrika ile üretime devam ediyor. Nisan 2021’de ek fabrika devreye girecek. Ayrıca “ikiz fabrika” dediğimiz yatırımın takvimi de2022 olacak.

Başarılarıyla hiçbir zaman yetinmediklerini vurguladı:

- Hep yeni başarılara yelken açma yolunu seçtik.

Bu noktada bayilerine çağrıda bulundu:

- Fırsat buldukça iş ortaklarınızı dayanınıza alın, Kütahya’ya gelin. Yüz yüze görüşmenin etkisi, katkısı bambaşka.

1970’li yılların “prematüre bebeği” 2020’de 50 yılı geride bıraktı...

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Sema Güral Sürmeli’nin yürüttüğü Kütahya Porselen, Kurucu Başkan Nafi Güral’ın gösterdiği yolda yeni başarılara yelken açmış görünüyor.

72 ülkeye uzandık, sofralara yerleştik

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, 300’ü aşkın bayi ve iş ortaklarının görüntülü platformdan katıldığı törende şirketin geçen yıl 50’nci yılını geride bıraktığını belirtti:

- COVID-19 krizine rağmen üretime ara vermedik. Üretmeye, istihdam yaratmaya devam ettik.

72 ülkeye ihracat yaptıklarını vurguladı:

- Gücümüzü Ar-Ge'den, tasarımdan, inovasyondan alıyoruz. 72 ülkede sofralara bu gücümüzle yerleştik.

1400 kişinin çalıştığı Kütahya Porselen’de personelin yüzde 25’inin kadın olduğunu kaydetti:

- Yönetim kademelerinde kadın çalışan oranı yüzde 40 düzeyinde.

Üst yönetimde kadın oranının daha yüksek olduğuna işaret etti:

- 5 kişilik yönetim kurulumuzda 3 kadın var. Yine 5 kişilik icra kurulumuzda da 3 kadın görev yapıyor.

Sözlerini babası Nafi Güral’ın şu cümlesiyle tamamladı:

- Hayal kuruyoruz ama hayalperest olmuyoruz...

2 milyar liralık yeni fabrikamızın adı 29 Ekim

NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, şirketin 600 dolayındaki iş ortağı ve bayisinin görüntülü platformdan katıldığı “Yükselen Yıldızlar" ödül töreninde COVID-19 krizi ortamında yüzde 100 kapasiteye çıktıklarını belirtti:

- İş tempomuz bize yeni yatırım kararı aldırdı. Kütahya'da 2 miyar liralık yeni yatırım için temel attık.

Yatırımın ilk fazının Ekim 2021’de devreye gireceğini bildirdi:

- Yeni fabrikamız adını Cumhuriyetimizden alıyor: 29 Ekim...

Yatırımın ikinci fazının Ekim 2022’de devreye gireceğini kaydetti:

- Fabrikamızın 3'üncü fazı da Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Ekim 2023'te hizmete açılacak. Türkiye'de tek çatı altındaki en büyük seramik tesisini ülkemize ve Kütahya'ya kazandırmış olacağız. Bu yatırımda üretim kapasitesi 8 milyon metrekare olacak.

2020’de ürünlerinin “yok sattığı" günler olduğunu vurguladı:

- Geçen yılın ilk 9 ayında yeni inşaat ruhsatı sayısı yüzde 73 arttı. Bu oran bize2021'de de satışlarımızın, işlerimizin iyi gideceği işaretini veriyor.

Türkiye’de 260, yurt dışında da 45 NG Kütahya Seramik mağazasının olduğunu paylaştı:

- Pandemide 28 yeni mağazamız açıldı. Geçen yıl 79 ülkeye ihracat yaptık. İhracatta daha da büyüyeceğiz.

Erkan Güral da sözlerini babası Nafi Güral ’ın tavsiyesini ortaya koyan mesajla tamamladı:

- Allah hepimize “ulaşılabilecek yeni hayaller kurabileceğimiz” sağlık versin.