Bu su hiç durmaz

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Serdar PAZI

Serdar PAZI

PİYASANIN İÇİNDEN

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Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik, bir de dönüp baktık bir arpa boyu yol gitmişiz. Belirli yaşın üzerinde olan­lar bu tekerlemeyi hatırlayacaktır ço­cukluk dönemlerinden. Nedense bana üç yıldır devam eden dezenflasyon sü­recini biraz andırıyor bu durum. Hazi­ran 2023’te yüzde 38 düzeyinde olan yıl­lık enflasyon an itibariyle yüzde 1.84 ile beklentiler civarında açıklanan ağustos ayı enflasyonu ile beraber yüzde 32 se­viyesinin altına geldi diye seviniyoruz.

İçerde ve dışarda neler neler oldu, ne­redeyse dünya savaşının eşiğinden dön­dük, koşullardan bağımsız böyle değer­lendirme yapamazsın denebilir. O zaman bize benzer ülkelere bakalım, gelişen pi­yasalarda çift haneli enflasyon kaç ülke­de var sizce? Jeopolitik risklerin hemen dibinde ya da bilfiil içinde yer alan ülke­lere bakalım, kaçında enflasyon bize ya­kın dersiniz? Arjantin ve Venezuela ha­riç bırakıldığında listede ilk üçün için­deyiz. Onları da dahil etsek ilk beş ülke arasındayız.

Hani kredi notumuzu eleş­tirirken bizimle aynı kademede değer­lendirilen ülkeleri alt alta listeleyip bun­lar ile Türkiye’miz nasıl bir arada tutu­luyor diyoruz ya, bakın enflasyonda bize yakın ülkeler hangileri, Burundi-Myan­mar-Haiti-Malawi vb. normalde gelişen piyasa değerlendirmesi yaparken kendi­mize akran gördüğümüz ülkelere baka­lım bir de.

Rusya yüzde 9, Brezilya yüzde 5, Meksika yüzde 4, Polonya yüzde 4, Hin­distan yüzde 3. Sizin de fark ettiğiniz gi­bi çift hane enflasyon yok, bizimle benzer tedarik zinciri sorunu ya da enerji fiyat yükselişi yaşayan ülkeler daha makul enf­lasyon düzeyinde kalmayı başarmışlar.

Herkesin enflasyonu sepetine göre farklı

Diğer yandan TCMB tahminleri ile pi­yasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı arasındaki öngörü farkı da yüksek kalmaya devam ediyor. TCMB tarafın­dan yapılan açıklamalarda önemli olanın beklentilerin aynı yöne doğru yani aşa­ğı kayması denilmekle beraber, bir taraf enflasyonu diğerinin iki katı kadar bek­liyorsa orada makul bir reel faiz denkle­minden de maalesef bahsedemeyiz.

Para politikası yeterince sıkı, bu kadar uzun süredir hiç böyle reel faiz vermemiştik gibi söylemler de bu açıdan boşa çıkı­yor, zira herkesin enflasyonu doldurdu­ğu sepet ya da tükettiği ürünler nispetin­de farklı. Bu ay ulaştırma katkıda bulu­nur, gelecek aylarda okula dönüş süreci ile iç talep canlanır, sonra Ramazan ayı etkisi vb. derken yazının başındaki te­kerlemeye döneriz.

Ülkenin yerini ya da yaşadığımız mevsimsellikleri değiştire­meyeceğimize göre bu denklem içinde neler yapabiliriz, nakliyeyi, navlun mas­rafını nasıl aşağı çekeriz, maliye politi­kası ile nasıl bir eşgüdüm içinde olarak ihracat-ithalat dengesini bozmadan fi­yat artış hızını aşağı çekeriz biraz da bu­nu düşünmek gerekiyor, Başarısızlık bir son değildir, yeniden denemek gerekir. Samuel Beckett’in dediği gibi, Hep dene­din, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.”

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