Bu su hiç durmaz
Az gittik uz gittik dere tepe düz gittik, bir de dönüp baktık bir arpa boyu yol gitmişiz. Belirli yaşın üzerinde olanlar bu tekerlemeyi hatırlayacaktır çocukluk dönemlerinden. Nedense bana üç yıldır devam eden dezenflasyon sürecini biraz andırıyor bu durum. Haziran 2023’te yüzde 38 düzeyinde olan yıllık enflasyon an itibariyle yüzde 1.84 ile beklentiler civarında açıklanan ağustos ayı enflasyonu ile beraber yüzde 32 seviyesinin altına geldi diye seviniyoruz.
İçerde ve dışarda neler neler oldu, neredeyse dünya savaşının eşiğinden döndük, koşullardan bağımsız böyle değerlendirme yapamazsın denebilir. O zaman bize benzer ülkelere bakalım, gelişen piyasalarda çift haneli enflasyon kaç ülkede var sizce? Jeopolitik risklerin hemen dibinde ya da bilfiil içinde yer alan ülkelere bakalım, kaçında enflasyon bize yakın dersiniz? Arjantin ve Venezuela hariç bırakıldığında listede ilk üçün içindeyiz. Onları da dahil etsek ilk beş ülke arasındayız.
Hani kredi notumuzu eleştirirken bizimle aynı kademede değerlendirilen ülkeleri alt alta listeleyip bunlar ile Türkiye’miz nasıl bir arada tutuluyor diyoruz ya, bakın enflasyonda bize yakın ülkeler hangileri, Burundi-Myanmar-Haiti-Malawi vb. normalde gelişen piyasa değerlendirmesi yaparken kendimize akran gördüğümüz ülkelere bakalım bir de.
Rusya yüzde 9, Brezilya yüzde 5, Meksika yüzde 4, Polonya yüzde 4, Hindistan yüzde 3. Sizin de fark ettiğiniz gibi çift hane enflasyon yok, bizimle benzer tedarik zinciri sorunu ya da enerji fiyat yükselişi yaşayan ülkeler daha makul enflasyon düzeyinde kalmayı başarmışlar.
Herkesin enflasyonu sepetine göre farklı
Diğer yandan TCMB tahminleri ile piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı arasındaki öngörü farkı da yüksek kalmaya devam ediyor. TCMB tarafından yapılan açıklamalarda önemli olanın beklentilerin aynı yöne doğru yani aşağı kayması denilmekle beraber, bir taraf enflasyonu diğerinin iki katı kadar bekliyorsa orada makul bir reel faiz denkleminden de maalesef bahsedemeyiz.
Para politikası yeterince sıkı, bu kadar uzun süredir hiç böyle reel faiz vermemiştik gibi söylemler de bu açıdan boşa çıkıyor, zira herkesin enflasyonu doldurduğu sepet ya da tükettiği ürünler nispetinde farklı. Bu ay ulaştırma katkıda bulunur, gelecek aylarda okula dönüş süreci ile iç talep canlanır, sonra Ramazan ayı etkisi vb. derken yazının başındaki tekerlemeye döneriz.
Ülkenin yerini ya da yaşadığımız mevsimsellikleri değiştiremeyeceğimize göre bu denklem içinde neler yapabiliriz, nakliyeyi, navlun masrafını nasıl aşağı çekeriz, maliye politikası ile nasıl bir eşgüdüm içinde olarak ihracat-ithalat dengesini bozmadan fiyat artış hızını aşağı çekeriz biraz da bunu düşünmek gerekiyor, Başarısızlık bir son değildir, yeniden denemek gerekir. Samuel Beckett’in dediği gibi, Hep denedin, hep yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil, daha iyi yenil.”
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