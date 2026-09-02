“Bu ücrete çalışmam” diyenler de artıyor; “Ek işte, ne verirsen çalışırım” diyenler de…

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Resmi veriye göre işsizlik düşüyor…

Ama…

Çalışabilecek durumda olup iş aramayanlarımı­zın (bu alandakiler işsiz sayılmıyor) sayısı da rekor üstüne rekor kırıyor…

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“Sosyal, kültürel ve ekonomik olarak ülkeye kat­kı sunması için enerjisine ihtiyaç duyduğumuz” di­ye de tanımlanabilecek bu alandaki değerlerimizin bir bölümü, “Bu ücrete çalışmam” diyor…

Bir bölümü ise, “Bunca sene bu iş/ücret için mi okudum/okuttuk?” diye ekliyor…

Kimi, “Oğlumuzu/kızımızı dişimizden tırnağı­mızdan keserek okuttuk, sanayide mi çalışacak?” di­ye anlaşılır/anlaşılmaz yorumlarda bulunup, evladı­nı yönlendiriyor…

Kimi, “Oğlumuzu/kızımızı en iyi okullarda okut­tuk, Türkiye’nin bir ucunda mı çalışacak?” diye, atıl işsizlik rakamına katkıda bulunuyor…

Kimi de, “Aynı bölümden mezun olduk/oldular; O kamuda rahat, ben/bizimki fabrikanın ağır koşulla­rında çalışıyorum/çalışıyor veya çalışmak zorunda mıyım?/zorunda mı?” diye karşılaştırma yapıyor…

Vesaire…

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Fırsat eşitliğinin olduğu bir sistemde, bu yorum­ların “haklılık payı” sorgulanabiliyor…

Ama;

Çalışma hayatı ve eğitimde “fırsat eşitliği” denge­sinin şaştığı veya şaşmaya başladığı sistemlerde, bu tür yorumların “haklılık payı” artıyor…

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Sonuç mu?

Çalışmaya engeli olmayan ama iş aramayan kişi sayısı:

5.1 milyon kişi…

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Atıl işgücü sayısının 3.5 milyonu aştığı 2021 yı­lında;

“Mevcut ‘çalışma hayatı’ sistemi dönüşümden geçmezse, bu sayı, kısa süre içerisinde, geometrik artar…

Ve 5 milyonu aşar…” dediğimizde, sayıdaki artış pandemiye bağlanmıştı…

VELHASIL

Tüketimine değil üretimine;

Olumsuz enerjisine değil, olumlu enerjisine ihti­yaç duyduğumuz, sosyal yapıyı da güçlendirecek 5.1 milyon kişinin “iş aramaktan vazgeçmesi” ekono­mimizin en önemli, temel sorunudur…

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Öncelikle “cesareti kırılmış” olanlarımızdan baş­lamalıyız…

Onlar:

Çalışmak isteyen ama iş bulamayınca “cesareti kırılıp” iş aramaktan vazgeçen 2.5 milyon kişi… (bu da yeni bir rekor)

(Tabi ki, çalışmak istemediği için iş aramayan 2.6 milyon kişi için de, acil/farklı bir çalışma yapmalıyız)

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Orada da öncelik:

Çalışma hayatında da, eğitimde de fırsat eşitliğini yeniden inşa etmek olmalı…

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Tekrarlamakta fayda var:

Fırsat eşitliğinin olduğu bir sistemde, yapılan olumsuz yorumların “haklılık payı” sorgulanabilir…

Ama;

Fırsat eşitliğinde dengenin şaştığı veya şaşma­ya başladığı sistemlerde, olumsuz yorum sayısı ve “haklılık payı” artabilir…

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(Diğer gelişme:

“İşi varken, daha fazla ve/veya ek bir işte çalış­mak isteyenler” grubunda yaşanıyor…

Ek gelir ihtiyacından olsa gerek, o alanda da sayı artıyor… -farklı bir yazı konusu-)