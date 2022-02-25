‘Bu ülkeden umutlanan gençlerin vadisiyiz’

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu ile Osman Gazi Köprüsü’ne bakan geniş bir odada görüştük. Önümüze mis kokulu bir çay geldi. Tadı öyle güçlü ki sanki pastili bardağa dökmüşler gibi. “Nedir bu?” diyorum. Meğer Bilişim Vadisi’ne gelen, Kanada’da tesis yönetimi sistemleri alanında faaliyet gösteren bir girişimcinin keşfiymiş. Girişimci, Kaz Dağları tatilinde keşfettiği bu çay için köylülerden büyük miktarda alım yapıyormuş. ‘Yesu’ ismiyle de markalaştırıp internette satışına başlamış.

“İşte bu vadi böyle” diyor İbrahimcioğlu, “Burada herkese fırsat var.” Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG projesiyle aynı anda lansmanı yapılan Bilişim Vadisi, çok ortaklı yapıya sahip. Genel Müdür Serdar İbrahimcioğlu ise bu koltuğa oturan dördüncü isim. Türkiye’nin toplam ihracatında yüzde 17 payı olan Kocaeli sanayicisinin desteklediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin de ortakları arasında yer aldığı Bilişim Vadisi’nin kısa sürede kat ettiği yoldan oldukça memnun. “Burayı Stanford Üniversitesi ve Silikon Vadisi örneğinde olduğu gibi düşünebilirsiniz. KOSGEB, TSE, TÜBİTAK ana ortaklarımız arasında. Yüksek teknoloji üretiyor, Ar-Ge yapıyoruz. Burada girişimcilerin anında sektöre dahil olabileceği bir platform yarattık” diyor.

268 şirket var

Beş etaptan oluşan Bilişim Vadisi’nin ilk etabı, 2019’daki resmi açılışla devreye girmiş durumda. Şirket sayısının 268’e ulaştığı Vadi’de faaliyet alanlarını üç ana dikeyde topladıklarını söylüyor İbrahimcioğlu. Bunların biri TOGG projesinin de dahil olduğu “Mobilite”. İbrahimcioğlu’nun bu alandaki hedefleri ise net: “Burada yeni nesil ulaşım teknolojilerini konuşuyoruz. 2030’a kadar Avrupa’daki araçların yüzde 95’i elektrikli hale gelecek. Bizim yan sanayimiz de bu araçlara çözüm üretebilir hale gelmeli. Burada bu teknolojiyi geliştiriyoruz. Yeni nesil araç teknolojilerinin bilgi altyapısını burada oluşturuyoruz. Üç yer istasyonu planlandı. İstanbul, Kocaeli’de kuruldu. Şimdi İzmir’de kuruluyor. Amacımız dijital dönüşümde kaldıraç rolü oynamak.”

20 milyar dolarlık ciro hedefi

Mobilite başlığı altında faaliyet gösteren şirketlerin sayısı 50’yi aşmış. Elbette en büyüğü TOGG. Serdar İbrahimcioğlu, şirketlerin şimdiden önemli cirolar yakaladıklarını söylüyor. Uzun vadeli hedefini ise şöyle anlatıyor: “Şu anda Bilişim Vadisi’ndeki şirketlerin toplam ciroları 600 milyon TL’nin üzerinde. Bu ivmeyle devam edebilirsek 2030’larda yani sekiz yıl sonra yalnıza bu kampüsten 20 milyar dolarlık ciro elde edilebilir. Çünkü çok yüksek teknolojide projeler yürütülüyor.”

10 oyun şirketi geldi

Bilişim Vadisi’nin ana dikeylerinden biri de dijital oyunlar. Güçlü markaların şimdiden oluşmaya başladığını anlatan Vadi’nin Genel Müdürü, kamplarla oyun girişimcilerini bir araya topladıklarını vurguluyor. Bugüne kadar yapılan dört oyun kampında 10 binin üzerinde insana ulaşılmış. 100’ün üzerinde oyun stüdyosu kurulduğunu söyleyen İbrahimcioğlu, “Son kampımızda 50 girişimci oyun çıkardı. Onları yatırımcılarla buluşturduk. İkisi hemen kamp sırasında yatırım aldı. Şu anda Vadi’de 10 oyun şirketi var. Pepe’nin yatırımcıları burada” diyor.

Bilişim Vadisi’nin üçüncü kolonu ise “tasarım”. Bu alanda da giyilebilir teknolojiden, akıllı şehirlere, uçan otomobillere kadar geniş yelpazede tasarım projeleri geliştiriliyor. Ana konular ve bunların koordinatörleri belirlenmiş durumda. Sanatı zanaatla birleştiren bir yapı kurduklarını söyleyen Serdar İbrahimcioğlu, ortaya çıkan projelerin sivil teknoloji alanında fayda yaratan sonuçları olduğunun altını çiziyor.

Genç girişimciler çoğunlukta

Serdar İbrahimcioğlu’nun bir yönetici olarak odağında gençler var. “Bütün bu ana işlerin ortak noktası genç yeteneklere fırsatlar yaratmak. Son bir yılda 70 şirket kuruldu. Çoğunun girişimcisi 35 yaş altında. Bütün bunları gençler için yapıyoruz” diyen Genel Müdür, Türkiye’nin yetenekli gençlerinin yurtdışında umut aramasına gerek kalmadığını üstüne basarak söylüyor. Gençlere mesajları çok net: “Gençler için hızlandırma programları yapıyoruz. Burada kariyer yönetimi sistemimiz var. Profesyonel olarak da buradaki şirketlerde çalışabilirler, girişimci olarak gelip şirket de kurabilirler. Bütün hukuki, mali müşavirlik gibi işleri biz veriyoruz. İlk patentleri alıyoruz. Dışarıda umut aramayın. Bunlar siz gelin diye yapılıyor. Bu ülkeden umut etmek isteyen gençlerin vadisiyiz.”

300 milyonluk fon kuruldu

Bilişim Vadisi ayrıca girişimcilik ekosisteminin gelişimi için önemli bir fon yapılanmasının da içinde yer alıyor. Albaraka Katılım, Vakıf Katılım ve KOSGEB işbirliğinde Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurulduğunu belirten Serdar İbrahimcioğlu, “Bir yıl olmadan fon büyüklüğü 300 milyon TL’ye ulaştı. 600’ün üzerinde girişimci ile görüştük. Yedi girişime erken aşama yatırım yaptık. Minimum 100 bin maksimum 500 bin dolarlık yatırımlarla erken aşama girişimleri destekliyoruz” diyor.