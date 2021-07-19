Bu yaz tatilinde size kitaplar eşlik etsin

Temmuz ve Ağustos’un sıcak günlerinde yapılacak en iyi işlerden birisi sakin ve serin bir ortam bulup kitap okumak olabilir. Kitaplar hem ruhumuza hem zihnimize iyi geliyor. Düşündürüyor, bakış açımızı genişletiyor ve hayatın günlük açmazları ve çıkmazlarından uzaklaşma fırsatı sunuyor.

Önümüzde uzun bir tatil var. Olumsuz haberlerle ve nefret söylemleriyle dolu sosyal medyadan uzaklaşmak için öncelikle her beş dakikada bir cep telefonu ekranına bakmaktan vazgeçerek işe başlayabiliriz. Böylece aslında ne kadar çok boş vaktimizin olduğunun da farkına varabiliriz.

Bayram tatili için öneri isteyen olursa, son haftalarda zevkle okuduğum beş kitabı kısaca tanıtabilirim.

1. Babam İçin / Destek Yayınları (2021)

Girişimci İzzet Pinto’nun kitabı Babam İçin, İzzet Pinto’nun başarı öyküsünü anlatıyor. Kitabın geri planındaki her noktada Pinto’nun ailesinden aldığı destek ve babasyla kurduğu sağlam dostluğun yansımaları gözlemleniyor. İzzet Pinto, Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi birçok yerli diziyi ve yarışma programı formatlarını ihraç eden bir iş insanı. Kurduğu Global Agency şirketi Türk dizi ve formatlarını dünyaya satıyor ve yabancı yapımları Türkiye’ye getiriyor. Ülkemizin dizi ihracatında ABD’den sonra dünya ikincisi olmasında Pinto’nun çok büyük rolü var.

Çocukluk döneminden itibaren, yılmadan yeni fikirlerin peşinden koşan Pinto, başarısızlıklardan ders çıkarmayı küçük yaşta öğrenmiş. Bu sayede dünyanın dört bir yanındaki medya kuruluşlarıyla çalışabilecek esnek ve çözüm odaklı bir yaklaşım geliştirmiş. İzzet Pinto’nun özellikle gençler için ilham kaynağı olan öyküsünü Stella M. Trevez kaleme almış.” Destek Yayınları”ndan çıkan kitabın kapak fotoğrafını ünlü fotoğrafçı Özgür Ülker çekmiş.

2. X-Y ve Z Kuşağını Anlamak - Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmasını Önlemek / Optimist (2021)

Aile şirketlerinin profesyonelleşmeye ve farklı nesillerin bir arada çalışacağı modern yapılara ihtiyacı var. Ancak, ne yazık ki çok az sayıdaki şirket bunu gerçekleştirebiliyor. Bu bağlamda, Helvacızade Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve grubun ABD'deki şirketi Zade Global'in CEO'su Dr. Mevlüt Büyükhevacıgil’in Optimist tarafından yayınlanan X,Y,Z Kuşağını Anlamak- Aile Şirketlerinde Kuşak Çatışmasını Önlemek kitabı çok değerli bir rehber sunuyor.

Dr. Mevlüt Büyükhevacıgil büyük ve köklü bir ailenin parçası olarak her şeyden önce kendi ailesini yakından gözleme fırsatı bulmuş olan bir iş insanı. Bu gözlemlerini araştırma verileri ve akdemik disiplinle biraraya getirince zevkle okunan bir eser ortaya çıkmış. Kuşaklar arasında çatışmaya neden olan görüş ayrılıklarını derinlemesine ele alan kitap farklı kuşak temsilcilerinin birlikte verimli bir biçimde çalışmasına yardımcı olacak bilgi ve deneyimler paylaşıyor.

3. Söylenmemiş Sözler / Artemis Yayınları (2021)

Ülkemizin en başarılı öykü anlatıcılarından olan İclal Aydın, yeni kitabı Söylenmemiş Sözler’de bizi çok yakından tanıdığı Ege’ye götürüyor. Ütopik bir ortamda, üzüm ve zeytin ağaçlarının altında, Ege’nin rüzgarı eşliğinde bizi duygularımzıla yakınlaştırıyor.

Kitabı okurken karakterlerin kitabın sayfalarından çıkıp sizinle aynı masada oturduğunu hayal ediyorsunuz. Diyaloglar derin ve samimi. İlişkiler sahici. Yarım kalan hayatlar, pişmanlıklar, aşklar, kırgınlıklar ve zorluklarla direnebilmek için sevgi arayan yüreklerin öyküsü.

İclal Aydın, hayatın tadını çıkarmanın tek yolunun onunla yüzleşmek olduğunu hatırlatıyor bizlere; “Acı dediğin taş, insan dediğin su gibidir. Taşın üstünden kayar gider, toprağa karışır. Taşa her vurduğunda acır canın. Ama toprakla buluştukça acın azalır. Acıdan sonra bir bakmışsın ki o toprakta ne çiçekler, ne hayatlar dirilmiş. Hem su deyip geçme; o su, taşı bile aşındırıp yıpratır.”

Söylenmemiş Sözler okurun boğazında düğümleniyor “Ölmekten değil, yaşamamaktan korkun” cümlesiyle vakit varken hayatı kucaklamaya, acıdan korkmamaya ve cesur olmaya davet ediyor.

4. Ölmeden Önce Mümkünse Yaşamanız Gereken 1 Hayat / Okuyan Us (2021)

Son dönemde çok popüler olan sığı ve klişeler dolu psikolojik analizlerden bıktıysanız ve hem samimi hem bilimsel bir yaklaşım arıyorsanız, Dr. Cem Mumcu’nun Okuyan Us yayınlarından olan son kitabını okumanızı öneririm. Ölmeden Önce Mümkünse Yaşamanız Gereken 1 Hayat’ı yavaş yavaş okunacak ve bitti diye üzüleceğiniz bir kitap.

Ölmeden Önce Mümkünse Yaşamanız Gereken 1 Hayat, öyle “İste, evren sana dileklerini versin” türü yaklaşımların panzehiri olacak bir kitap. Okuru uyandırıyor, canlandırıyor.

Cem Mumcu akıcı ve anlaşılır üslubuyla psikolojik ve felsefi kavramları tartışıyor. Bunu da monologlar ve yarattığı karakterlerle kurduğu diyaloglarla anlatıyor. Kaygı, korku, öfke, depresyon gibi büyük sorunları bile akılcı ve yalın sorularla ortaya koyuyor. Kitabın ilk bölümünü “Kendimize giden yol bazen gitmekten, bazen kalmaktan geçer” cümlesiyle açan yazar okura canının yanacağı uyarısında bulunuyor.

Okuru sarsan ve onu gerçeklere yakınlaşmaya davet eden Mumcu, Kaygılarımla nasıl başa çıkacağım? Öfke kontrol edilebilir bir şey mi? Neden aldatılıyoruz? Neden aldatıyoruz? Aşk gerçekte nedir? İnsan neden gider? Gerçekten kaçabilir miyiz? Teknoloji ve sosyal medya bize ne yapıyor? benzeri sorulara cevaplar aramamıza yardımcı oluyor.

5. Senin Ruhun Bütün Dünyadır! / Destek Yayınları (2021)

İletişim bilimleri uzmanı Prof. Dr. Uğur Batı ve Uzman Doktor Nörolog Timur Yılmaz'ın birlikte yazdıkları Senin Ruhun Bütün Dünyadır felsefeyle bilimi birleştiren bir kitap.

Uğur Batı ülkemizde sayıları az olan çok yönlü yazarlardan birisi. Yeni medyayı yakından tanıyor. Felsefe ve beynin çalışma biçimleri konusunda akademik araştırmalar yapıyor. Kitapları ve makaleleri farklı dillere çevriliyor. Aynı zamanda çok başarılı bir ressam. Senin Ruhun Bütün Dünyadır’da Uzman Doktor Nörolog Timur Yılmaz'la felsefe ve bilimi birleştirerek evrensel bir öykü anlatıyor.



Kitap Budizm'in kurucusu, ruhani öğretmen Siddhartha Gautama'nın binlerce yıl öncesinden günümüzün düşünce dünyasına ışık tutmaya devam eden köklü bilgeliğinden yola çıkıyor. Onu yirmi birinci asrın bilim insanı ve filozofuyla buluşturuyor. Siddhartha'nın sözlerinden esinlenerek beyin, özgür irade, iyilik, kötülük, mutluluk, başarı, yaratıcılık gibi konular hakkında sorular soruyor. Mantık dışı olmak, bilgi, hayatın anlamı, insan türünün narsistik umutsuzluğu, aldatıcılık, puslu mantık, sosyal medya etkisi, tutku, aşk, bağlılık gibi konular ayrı başlıklarda ele alınıyor.

Senin Ruhun Bütün Dünyadır "Tüm acının ve ıstırabın sebebi cehalettir" diyerek ruhunuzu derinleştirmenize yardımcı olacak yeni kapılar açıyor.

6. Hayat Dudaklarda Mey: Memleketin Anason Kokan Şarkıları / Anason İşleri Kitapları (2019)

Pandemi döneminde evlere kapandık.. Sosyal hayattan koptuk. Sinemaya, tiyatrıoya, kalabalık konserlere gitmeyi, aynı masalarda oturup birlikte şarkı söylemeyi özledik. Bu yaz nihayet (sosyal mesafeye dikkat ederek) muhabbet dolu sofralarımıza yeniden dönebiliriz.

Şarkılı türkülü Akdeniz ve Ege akşamları için nefis bir kitap önerim var. En sevilen şarkıların öykülerinden oluşan Hayat Dudaklarda Mey içimizdeki neşeyi ve yaşama sevincini ateşleyecek bir eser.

Murat Meriç tarafından kaleme alınan iki ciltten oluşan yapıtta Zeki Müren, Ajda Pekkan, Erkin Koray, Alpay, Sıla, Müslüm Gürses, MFÖ;, Bulutsuzluk Özlemi, Mine Koşan, Hakkı Bulut,, Selahattin Pınar, Duman gibi kültür mozaiğimizin onlarca önemli ismi yer alıyr.

Uzun yaz gecelerindeki yemek masalarında “Şimdi hangi şarkıyı söyleyeceğiz?” diye sormamak için, Ankara Rüzgârı'ndan Kadınım'a; Samanyolu’ndan Arap Saçı’na; Karadır Kaşların'dan Paramparça'ya tam 213 şarkı ve türkünün yer aldığı Hayat Dudaklarda Mey kitabını edinmekte yarar var.