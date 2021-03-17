Bu yıl içinde ödenecek dış borç 189 milyar $

Kısa vadeli dış borç stokunda 2019’da yaşanan düşüş, geçen yıl yerini yeniden artışa bıraktı. 2020 yılında kısa vadeli dış borç stoku bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 138,7 milyar dolara yükselirken, orijinal vadesine bakılmaksızın bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borç tutarı da yüzde 12,2 artarak 188,8 milyar dolara yükseldi. Geçen yılın tamamında özel sektör kısa vadeli dış borç stokunu aşağı çekti. Yıllık artışın tamamı ise kamudan kaynaklandı. Kamunun bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borcu geçen yıl yüzde 36,2 artış kaydetti ve 30,5 milyar dolardan 41,6 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası’nın dış borcu da swap yükümlülüklerinden kaynaklı olarak yaklaşık 13 milyar dolar artarak 8,4 milyar dolardan 21,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu dönemde özel sektör ise, artan kur riski nedeniyle bir yıl içinde ödenecek dış borcunu bir önceki yıla göre yüzde 2,7 oranında azalttı ve 2019’daki 129,3 milyar dolar seviyesinden, 2020 sonunda 125,8 milyar dolara çekti.

Tüketici kredileri taşıt dışında hız kesti

Faiz artışıyla birlikte bankacılık sektörünün kredi artış hızı tersine döndü. TCMB’nin sıkılaştırma adımları paralelinde tüketici kredilerindeki yıllık artış oranı da geçen yıl gördüğü yüzde 60’lardan, mart ayı başında yüzde 35’e kadar geriledi. 2020 yılında kamu bankaları öncülüğünde yürütülen düşük faizli “cazip” kredi kampanyaları özellikle konut ve otomobil kredilerinde sıra dışı artışlara neden olmuştu. Kampanyaların son çeyrekte sonlandırılmasıyla yavaşlayan kredi talebi, TCMB’nin geçen kasım ayında faiz oranlarını radikal şekilde artırmasının ardından aşağı yönlü bir grafik izlemeye başladı. Toplam tüketici kredilerinin Ağustos-2020’de yüzde 60’a dayanan yıllık artış hızı 35’e gerilerken, bu oran konutta yüzde 30’a, taşıt dışındaki kredilerde de yüzde 37’ye indi. Artışını sürdüren tek tüketici kredisi taşıt oldu. Taşıt kredilerindeki yıllık artış oranı mart ayı başında yüzde 76’yı aşarak rekor seviyesini gördü. Artışta, markaların uygun koşullu satış kampanyaları etkili oldu.