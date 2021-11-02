Bu yılı 25 milyon turist, 22 milyar dolar gelirle tamamlarız

DREAM Design Factory (dDf ) kurucu ortağı Prof. Esra Ekmekçiaradı:

- Beyoğlu Kültür Yolu Festivali Sergileri’ni Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’la birlikte gezeceğiz. Atatürk Kültür Merkezi’nden (AKM) başlayıp Galataport’a kadar uzanan sergilerden bazılarına sayın Bakan ile birlikte uğrayacağız.

Davete uyup gittiğimde Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 50 ülkeden davet edilen yabancı gazetecilerle birlikte AKM’yi geziyordu.

Arhan Kayar, Adsız Doğan Ekmekçi ve Dilek Öcal’ın başında yer aldığı dDf ekibinin damgasını vurduğu “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali” turuna AKM’den başladık.

Bakan Ersoy’a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz, Ahmet Misbah Demircan ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldızeşlik etti.

AKM’de aynı anda başlayan 9 sergiden önce Hüsamettin Koçan’ın danışmanlığını, küratörlüğünü Haldun Dostoğlu’nun yaptığı “Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi”ni gezdik.

Londra’da yaşayan modacı Hüseyin Çağlayan, Dice Kayek’in kurucuları Ece Ege-Ayşe Ege, Meltem Demirören Oktay, Revna Demirören, meslektaşlarım Selçuk Tepeli, Kübra Par’ın da aralarında yer aldığı bir grupla AKM’den Gezi Parkı’na geçtik.

Gezi Parkı’nın Taksim tarafında “Işık Sergisi” ile “Kartografya Yaya Sergisi”nden bazı eserleri görüp, Tuna Grubu’na ait Sofitel İstanbul Otel’in yanı başındaki eski Taksim Sahnesi olarak bilinen alana gittik. “Beyoğlu Kültür Yolu” nda adı “Taksim Maksim” olarak geçen alanda “Dönüşüm Taksim Maksim” sergisinde Bakan Ersoy ve beraberindekilere otelin mülk sahibi Turan Tuna da katıldı.



“Taksim Maksim”den sonraki durak Taksim Camii Kültür Merkezi oldu. Merkezde “Selçuklu Eserleri Sergisi-Mirasın İzinde” ile “HÛ Heykel Yerleştirmesi”ni gördük. Burada Taksim Cami’sini bağış kapsamında yapan Sur Yapı Yönetin Kurulu Başkanı Altan Elmasda yer aldı.



Bakan Ersoy, “Beyoğlu Kültür Yolu” nu şöyle tanımladı:



-“Beyoğlu Kültür Yolu”,İstanbul’un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırladığımız rotanın adıdır. “Beyoğlu Kültür Yolu”, benzersiz bir marka oluşturma ve iletişim çalışmasıdır.



Festivalin turizme kazandırılmış bir değer olduğunu vurguladı:



-Ülkemizin kültür ve sanat zenginliğini uluslararası bir marka haline getirmekle Türkiye genel markasına da artı bir değer katmış oluyoruz.



Festival rotasının Beyoğlu’nda 64 farklı noktayı kapsadığını kaydetti:



- Binden fazla sanatçı 17 gün boyunca performanslarını sergileyecek. İstanbul’da konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler ile yerli ve yabancı sanatseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.



Bakan Ersoy ve beraberindekilerle Galataport İstanbul’da turu noktaladık.



Galataport İstanbul’da “Monet & Friends” dijital sergisi ile “Ara Güler Fotoğraf Sergisi”ni gezdik.



Ersoy’a AKM’nin açılışı ile Galataport İstanbul’un hizmete girişinin iyi denk düştüğünü anımsattım, itiraz etti:



- Ne denk düşmesi. Biz bu proje üzerinde 3 yıldır çalışıyoruz. “Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”ni başlatmak için AKM’nin açılışını bekledik.



Bakan Ersoy, Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz, Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’la Galataport’ta bir süre sohbet ettik.



Ersoy’a bu yılki turizm geliri beklentisini sordum, yanıtladı:



- Bu yılı 25 milyon turist, 22 milyar dolar turizm geliri ile tamamlarız. Pandeminin sürmesine rağmen turizmde 2020’ye oranla yüzde 70- 80 büyüme yakaladık. İspanya yüzde 10’larda kaldı. Dünya turizminde İspanya’yı geçip 5’inci sıraya yükseldik.



“Beyoğlu Kültür Yolu Festivali”, ilkbahar ve sonbahar olmak üzere yılda iki kez gerçekleşecek.



Sergiler, konserler, tiyatro oyunları, İstanbul için cazibe yaratacak…

Beyoğlu Kültür Yolu nereleri kapsıyor?

TAKSİM’de Atatürk Kültür Merkezi’nden başlayan “Beyoğlu Kültür Yolu” kapsamındaki sergi ve etkinlik noktaları şöyle:

Taksim Camii Kültür Merkezi, Taksim Maksim, Cercle Dorient, Fransız Kültür Merkezi, Atlas Sineması, Tophane-i Amire, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Gezi Parkı, Meşher Sanat Galerisi, Galata Kulesi, Galata Mevlevihanesi, Yapı Kredi Kültür Sanat, Rahmi M. Koç Müzesi, Salt Galata, Pera Müzesi, Akbank Sanat, St. Antoine Kilisesi, Piartworks, X-İST Sanat Galerisi, Odakule Pasajı, Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Asmalımescit Sanat Galerisi, Taksim 360, Tomtom Mahallesi, Galaraport İstanbul, Sanatorium Galerisi, Art On Sanat Galerisi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, festival için özel bir mobil uygulama hazırladı. “Beyoğlu Kültür Yolu Uygulaması” ile kullanıcılar kendilerine en yakın hangi mekanda etkinlik olduğunu görüntüleyebiliyor.

Turist başına gelir 900 dolara çıkıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport’taki sohbetimizde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA) değindi:

- TGA’nın ülkemiz turizmini geliştirmeye yönelik tanıtımları etkili olmaya başladı. Pandemi ortamında 25 milyon turist, 22 milyar dolar gelire ulaşabiliyorsak bunda TGA’nın yaptığı tanıtımların payı var. Turist başına geliri merak ettim, yanıtladı:

- Turist başına gelir 630 dolar dolayındaydı. Şimdi 800-900 dolarlara doğru geldik.