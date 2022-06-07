Buğday taban fiyatı ne etki yapacak?

Açıklanan buğday taban fiyatının ekmek fiyatına etkisi ne olacak? Çiftçinin girdi maliyetlerini düşürüp, daha çok buğday ekmesini sağlayıp, kazancını artıracak sürdürülebilir bir modele ihtiyacımızın var.

Atilla İlhan’ın şiirindeki gibi; bugün, “Buyurun oturun dostlar buğday konuşacağız…” diyorum. DÜNYA‘nın tarım sektörünün deneyimli yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın bugün gazetemizde yer alan haberini okuduktan sonra, Konya’daki bir ziraat odası başkanı dostumla konuştum. En yalın haliyle, yeni buğday taban fiyatının ekmek fiyatını artıracağı sonucuna vardım.

Buğday alım fiyatı ekmeklik sert buğday için 6 bin 50 lira. Buğdayını TMO’ya satanlara 1000 lira prim ödenecek. Bu durumun piyasaya yansımasını Konya’lı ziraat odası başkanı olan dostum ‘’Piyasada fiyat arpada 6-6,5 lira, buğdayda 7-7,5 liraydı. Çiftçinin fiyat beklentisi 7,5-8 liraydı. 7 lira açıklanarak fiyat aşağıya çekilmiş oldu. Geçen yıl çiftçi, 2 bin 600-2 bin 700 liradan ürününü sattı. Arz azalınca tüccarlar fiyatı 6-6,5 liraya çıkarttılar. Bu gösteriyor ki, üreten cefasını çeken çiftçiden satın alıp depolayan tüccar, çok daha fazla kazandı‘’ sözleriyle değerlendiriyor.

Ancak esas sorunun gelecek sezon yaşanacağı ve üretim koşullarının düğümlendiği aşağıdaki ifadelerden anlaşılıyor.

-Ekici için belirsizlik söz konusu… Sulama maliyetleri, mazot fiyatları ekim zamanında ne olacak? Ekim ve Nisan yağışları yeterli olmadı. Arpayı iki kez, buğdayı üç dört kez sulamamız gerekti. 200 metrelik kuyudan sulama maliyeti 1500 lira oldu. Geçen yıl gübre 16-17 liraya çıktığında müdahaleyle 9 liraya düştü. Ama stok gübre tükenince, tüccar fiyatı 13-14 lira yaptı. Girdi maliyetlerinde mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına belirsizlik söz konusu…

Ya ekmek fiyatları ne olur?

-TMO iyi bir alım yaparsa, Eylül’de primli alıma son vermeyip, primli alıma devam ederse, artışı dengede tutabilirse, ekmekte ‘aşırı’ fiyat artışı olmaz. İç piyasa için 2-3 milyon ton buğday ithal edilmesi gerekiyor. Ama ekmek fiyatı kaçınılmaz olarak artacak, bu kesin.

Bu bilgiler ışığında sonuç olarak söyleyebileceğim şu: Çiftçinin girdi maliyetlerini düşürüp, daha çok buğday ekmesini sağlayıp, kazancını artıracak sürdürülebilir bir modele ihtiyacımızın var. Sadece ‘’fiyat‘’ vererek, üreticiden yeni dönemde buğday ekmesini artık beklemek mümkün değil, bu kesin.

GÜNÜN SÖZÜ:

Altılı Masayı oluşturan siyasi partilerin genç temsilcilerinin buluşmasında Avrupa Yeşil Mutabakat Programı ele alındı. Bu buluşmalar sürecek, genç siyasetçilerimizi kutluyorum.