Buğday tarlasının yabani otundan geleceğin biyoyakıtına, Pelemir
Gezegende yenilebilir binlerce bitki olmasına rağmen dünyadaki gıdaların yüzde 75’i 12 bitki ve 5 hayvan çeşidinden sağlanıyor. Tarımda kelimenin tam anlamıyla bit pazarına nur yağdı diyebileceğimiz gelişmeler yaşanıyor. Tarımın iklim direncini artırmak için istilacı hayvan ve bitki türleri beslenme kültürüne dâhil ediliyor, yabani çeşitler kültüre alınıyor.
Buğday tarlalarında yabani ot olarak algılanan, geçmişte zayıf ekmek unlarını güçlendirmede ve dericilikte kullanılan pelemir onlardan biri. Şimdilerde endüstriyel yağ ve biyoyakıt hammaddesi olarak yeniden gündemde. Yüzde 20 ile 30 arasında yağ içeren pelemir kuraklığa dayanıklı alternatif yağ bitkisi olarak, biyoyakıt hammaddesi, gıda katkısı, hayvan yemi potansiyeli, sabun sanayiindeki rolü gibi pek çok avantajı sayesinde biyoteknolojinin yeni yıldızlarından biri olabilir.
2017’de “Karahan” çeşidi yağlık çeşit olarak tescil edildi. Sadece yağ oranı değil, yüzde 14– 21 protein içren pelemer, yüzde 9–30 ham lif aralıklarıyla ABD pazarında cipslerde, un mamullerinde kullanımına yönelik ARGE’ler yapılıyor. TAGEM pelemerin farklı tam tahıl unlarına ilavesinin ekmeğin fonksiyonel ve teknolojik özelliklerine etkisini araştırıyor.
Pelemirin hedefi 100 bin dekar
DB Tarımsal Enerji’nin alım garantili sözleşmeli üretim modeliyle yürüttüğü pelemir projesinin beşinci üretim sezonunda, 232 üreticiyle 35 bin dekar alanda hasat gerçekleştirildi. Pelemirin ülke, tarım ve hayvancılık ekonomisine sağladığı katkı 3,6 milyon dolardan fazla. 2027’de hedef 100 bin dekar alan.
Yeni bir ürünün tarlada tutunması en az rafta tutunması kadar zor. OVP’de, raporlarda “kuraklığa dayanıklı tohum geliştirilsin” yazmak ile o tohumun endüstride kendine sağlam yer bulabilmesi arasında tedarik zincirinden tutun, çiftçi kabulune kadar milyonlarca dolarlık iş ve yatırım ihtiyacı var.
Pelemirden ülke, tarım ve hayvancılık ekonomisine 3,6 milyon dolarlık katkı
Sözleşmeli üretim kapsamında nadas ve kıraç arazilerde üretilen ürün ile 232 çiftçiye ek gelir sağlandı. Fransa, pelemiri 2017’den itibaren ulusal düzeyde koruma statüsüne aldı. AB şimdilik pelemeri ticari üretimden çok biyolojik çeşitlilik ve yabani tür perspektifinden ele alıyor.
Biyoyakıt üretimi gıda fiyatlarını baskılıyor
Buğday, mısır, soya gibi temel gıda hammaddelerinin biyoyakıt hammaddesi olarak kullanılması petrol krizlerinde biyoyakıta yönelimin artmasına neden olurken gıda fiyatlarını baskılıyor. Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Süleyman Çaydere’ye göre “pelemir ekilen arazilerde bir sonraki yıl buğday verimi nadasa bırakılan alanlara göre arttı. Nadasa ayrılması gereken arazilerden gelir elde edilmesi sağlandı.” Kıraç arazilerin pelemir ile üretime kazandırılması uzun vadede hem çiftçi gelirleri hem gıda fiyatları için çok önemli.
Eskişehir Belediyesi’nden Tarıma Eğitim Merkezi
Tarımın iklim direncini artırmak için sadece yeni ürün yetmiyor. Eskişehir Seyitgazi’de modern tarım tekniklerinin tarlada denenip uygulamalı olarak öğretildiği bir merkez olan Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi ÇİDEM açıldı. Bitkisel üretimden tıbbi ve aromatik bitkilere, seracılıktan topraksız tarıma, arıcılık ve hayvancılıktan, ürünlerin kurutulması ve işlenmesine kadar farklı alanlarda uygulama ve eğitim imkânı sunuyor. Bilimin sektörün ürettiği bilgiyi tarlaya, çiftçiye taşıyarak çiftçinin belirsizlik ortamında, iklim zorluklarıyla mücadelesini güçlendiriyor.
Cumhuriyetin ilk tarımsal eğitim merkezlerinden “Islah-ı Büzur’un” kurulduğu topraklarda bugün yeniden çiftçiyi eğitimin merkezine alan böyle bir tesisin açılması, üretim sorumluluğunu paylaşma noktasında yeni bir bakış açısının da göstergesi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik erken uyarı sistem desteği çiftçilerin iklim mukavemetini artırırken, yıldan yıla arz talep dengesini, çiftçinin üretebilme iradesini de destekleyerek temelde ülke tarımına katkı sunuyor.
Velhasıl, bir tarafta şap hastalığı gibi çeşitli zorluklarla sınanan hayvancılık, kuraklık ve çeşitli doğa olaylarıyla mücadele eden bitkisel üretim, diğer tarafta dönüşüme katkı sunan yerel yönetimler, ilgili kurumlar, sivil toplum kuruluşları. Yarının sofraları için Anadolu yeniden kuruluş kodlarına dönüyor, hayatta kalma savaşı veriyor, mücadeleyi el ele kol kola yürütüyor.
|Borsa
|11.947,18
|-2,79 %
|Dolar
|49,0262
|0,03 %
|Euro
|55,5560
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1331
|0,01 %
|Altın (GR)
|6.593,84
|0,42 %
|Altın (ONS)
|4.157,00
|-0,61 %
|Brent
|97,5270
|2,16 %