Buğday tarlasının yabani otundan geleceğin biyoyakıtına, Pelemir

Gezegende yenilebilir binlerce bitki olması­na rağmen dünyadaki gıdaların yüzde 75’i 12 bitki ve 5 hayvan çeşidinden sağlanıyor. Ta­rımda kelimenin tam anlamıyla bit pazarına nur yağdı diyebileceğimiz gelişmeler yaşanı­yor. Tarımın iklim direncini artırmak için isti­lacı hayvan ve bitki türleri beslenme kültürüne dâhil ediliyor, yabani çeşitler kültüre alınıyor.

Buğday tarlalarında yabani ot olarak algılanan, geçmişte zayıf ekmek unlarını güçlendirmede ve dericilikte kullanılan pelemir onlardan biri. Şimdilerde endüstriyel yağ ve biyoyakıt ham­maddesi olarak yeniden gündemde. Yüzde 20 ile 30 arasında yağ içeren pelemir kuraklığa dayanıklı alternatif yağ bitkisi olarak, biyoya­kıt hammaddesi, gıda katkısı, hayvan yemi po­tansiyeli, sabun sanayiindeki rolü gibi pek çok avantajı sayesinde biyoteknolojinin yeni yıldız­larından biri olabilir.

2017’de “Karahan” çeşidi yağlık çeşit olarak tescil edildi. Sadece yağ oranı değil, yüzde 14– 21 protein içren pelemer, yüzde 9–30 ham lif aralıklarıyla ABD pazarında cipslerde, un ma­mullerinde kullanımına yönelik ARGE’ler yapı­lıyor. TAGEM pelemerin farklı tam tahıl unla­rına ilavesinin ekmeğin fonksiyonel ve teknolo­jik özelliklerine etkisini araştırıyor.

Pelemirin hedefi 100 bin dekar

DB Tarımsal Enerji’nin alım garantili sözleş­meli üretim modeliyle yürüttüğü pelemir pro­jesinin beşinci üretim sezonunda, 232 üreti­ciyle 35 bin dekar alanda hasat gerçekleştirildi. Pelemirin ülke, tarım ve hayvancılık ekonomi­sine sağladığı katkı 3,6 milyon dolardan fazla. 2027’de hedef 100 bin dekar alan.

Yeni bir ürünün tarlada tutunması en az raf­ta tutunması kadar zor. OVP’de, raporlarda “ku­raklığa dayanıklı tohum geliştirilsin” yazmak ile o tohumun endüstride kendine sağlam yer bulabilmesi arasında tedarik zincirinden tutun, çiftçi kabulune kadar milyonlarca dolarlık iş ve yatırım ihtiyacı var.

Pelemirden ülke, tarım ve hayvancılık ekonomisine 3,6 milyon dolarlık katkı

Sözleşmeli üretim kapsamında nadas ve kıraç arazilerde üretilen ürün ile 232 çiftçiye ek ge­lir sağlandı. Fransa, pelemiri 2017’den itibaren ulusal düzeyde koruma statüsüne aldı. AB şim­dilik pelemeri ticari üretimden çok biyolojik çe­şitlilik ve yabani tür perspektifinden ele alıyor.

Biyoyakıt üretimi gıda fiyatlarını baskılıyor

Buğday, mısır, soya gibi temel gıda hammad­delerinin biyoyakıt hammaddesi olarak kulla­nılması petrol krizlerinde biyoyakıta yöneli­min artmasına neden olurken gıda fiyatlarını baskılıyor. Bozüyük Ziraat Odası Başkanı Sü­leyman Çaydere’ye göre “pelemir ekilen arazi­lerde bir sonraki yıl buğday verimi nadasa bıra­kılan alanlara göre arttı. Nadasa ayrılması ge­reken arazilerden gelir elde edilmesi sağlandı.” Kıraç arazilerin pelemir ile üretime kazandırıl­ması uzun vadede hem çiftçi gelirleri hem gıda fiyatları için çok önemli.

Eskişehir Belediyesi’nden Tarıma Eğitim Merkezi

Tarımın iklim direncini artırmak için sade­ce yeni ürün yetmiyor. Eskişehir Seyitgazi’de modern tarım tekniklerinin tarlada denenip uygulamalı olarak öğretildiği bir merkez olan Çiftçi Destekleme ve Eğitim Merkezi ÇİDEM açıldı. Bitkisel üretimden tıbbi ve aromatik bitkilere, seracılıktan topraksız tarıma, arıcı­lık ve hayvancılıktan, ürünlerin kurutulması ve işlenmesine kadar farklı alanlarda uygula­ma ve eğitim imkânı sunuyor. Bilimin sektö­rün ürettiği bilgiyi tarlaya, çiftçiye taşıyarak çiftçinin belirsizlik ortamında, iklim zorluk­larıyla mücadelesini güçlendiriyor.

Cumhuriyetin ilk tarımsal eğitim merkezle­rinden “Islah-ı Büzur’un” kurulduğu topraklar­da bugün yeniden çiftçiyi eğitimin merkezine alan böyle bir tesisin açılması, üretim sorumlu­luğunu paylaşma noktasında yeni bir bakış açı­sının da göstergesi. Eskişehir Büyükşehir Bele­diyesi’nin çiftçilere yönelik erken uyarı sistem desteği çiftçilerin iklim mukavemetini artırır­ken, yıldan yıla arz talep dengesini, çiftçinin üretebilme iradesini de destekleyerek temelde ülke tarımına katkı sunuyor.

Velhasıl, bir tarafta şap hastalığı gibi çeşit­li zorluklarla sınanan hayvancılık, kuraklık ve çeşitli doğa olaylarıyla mücadele eden bitkisel üretim, diğer tarafta dönüşüme katkı sunan ye­rel yönetimler, ilgili kurumlar, sivil toplum ku­ruluşları. Yarının sofraları için Anadolu yeniden kuruluş kodlarına dönüyor, hayatta kalma sava­şı veriyor, mücadeleyi el ele kol kola yürütüyor.