Buğday’da çiftçi de, tüketici de memnun değilse…
TMO’nun ekmeklik ve makarnalık buğdayı aynı kategoride değerlendirmesi sorun…
Buğdayın kilogramı için 16.5 TL fiyat açıklaması, ayrı bir sorun…
Bu fiyatı 45 gün vade ile ödemeyi seçmesi, apayrı bir sorun…
* * *
Ama…
Aynı alanda 10 birim üreten varken, diğerinin 3 birimde, bir diğerinin 2 birimde (Verimsizlik…) kalması, bambaşka ve en ciddi sorun…
Çiftçiyi, kendisine ve ülkeye kazandıracak, farklı alanlara yönlendirememek ise en ciddi diğer sorun…
* * *
Yıl 1976…
Nüfus 40 milyon…
Turist sayısı (ortalama) 200 bin…
Ürettiğimiz buğday 17 milyon ton…
* * *
Yıl 1981…
Nüfus 44 milyon…
Turist sayısı 1 milyon…
Ürettiğimiz buğday 17.5 milyon ton…
* * *
Yıl 1986…
Nüfus 50 milyon…
Turist sayısı 2.4 milyon…
Ürettiğimiz buğday 20 milyon ton…
* * *
Yıl 2006
Nüfus 69 milyon…
Ürettiğimiz buğday 20 milyon ton…
Makarna ve un ihracatı hız kazanıyor…
İthal ettiğimiz buğday 135 bin ton…
* * *
Buğday ithalatı:
2007 yılında 2.1 milyon ton…
2008 yılında 3.7 milyon ton…
2011 yılında 4.7 milyon ton…
2025-2026 sezonu:
7.4 milyon tona…
VELHASIL
Bugün itibariyle, çiftçiler “fiyat düşmesin”; sanayici “ucuz ithalat durmasın!” diye, vurgulamıyor ama:
Bu yıl, yağışın da etkisiyle, buğday üretiminin 24 milyon tonu aşması bekleniyor…
* * *
Çiftçinin, sanayicinin ve tüketicinin aynı anda kazanabilmesinin yolları var:
Aynı alanda 10 birim üretebilen varken, 2-3-4 birimde kalana eğitim verip/yönlendirip 10 birime çıkmasını sağlamak;
Ve çiftçiyi arzın eksik, ithalatın yüksek olduğu alanlara yönlendirmek…
* * *
Tersi durumda:
Alım fiyatları da, desteklemeler de, ödeme vadeleri de sorun olmaya devam edecek; çiftçiyi üretimden uzaklaştıracak, stratejik ürünlerde dahi yabancıya bağımlılık ve açıklar artacak…
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