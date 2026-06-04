Buğday’da çiftçi de, tüketici de memnun değilse…

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TMO’nun ekmeklik ve makarnalık buğdayı aynı kategoride değerlendirmesi sorun…

Buğdayın kilogramı için 16.5 TL fiyat açıkla­ması, ayrı bir sorun…

Bu fiyatı 45 gün vade ile ödemeyi seçmesi, apayrı bir sorun…

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Ama…

Aynı alanda 10 birim üreten varken, diğeri­nin 3 birimde, bir diğerinin 2 birimde (Verim­sizlik…) kalması, bambaşka ve en ciddi sorun…

Çiftçiyi, kendisine ve ülkeye kazandıracak, farklı alanlara yönlendirememek ise en ciddi diğer sorun…

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Yıl 1976…

Nüfus 40 milyon…

Turist sayısı (ortalama) 200 bin…

Ürettiğimiz buğday 17 milyon ton…

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Yıl 1981…

Nüfus 44 milyon…

Turist sayısı 1 milyon…

Ürettiğimiz buğday 17.5 milyon ton…

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Yıl 1986…

Nüfus 50 milyon…

Turist sayısı 2.4 milyon…

Ürettiğimiz buğday 20 milyon ton…

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Yıl 2006

Nüfus 69 milyon…

Ürettiğimiz buğday 20 milyon ton…

Makarna ve un ihracatı hız kazanıyor…

İthal ettiğimiz buğday 135 bin ton…

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Buğday ithalatı:

2007 yılında 2.1 milyon ton…

2008 yılında 3.7 milyon ton…

2011 yılında 4.7 milyon ton…

2025-2026 sezonu:

7.4 milyon tona…

VELHASIL

Bugün itibariyle, çiftçiler “fiyat düşmesin”; sanayici “ucuz ithalat durmasın!” diye, vurgulamıyor ama:

Bu yıl, yağışın da etkisiyle, buğday üretiminin 24 milyon tonu aşması bekleniyor…

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Çiftçinin, sanayicinin ve tüketicinin aynı anda kazanabilmesinin yolları var:

Aynı alanda 10 birim üretebilen varken, 2-3-4 birimde kalana eğitim verip/yönlendirip 10 birime çıkmasını sağlamak;

Ve çiftçiyi arzın eksik, ithalatın yüksek olduğu alanlara yönlendirmek…

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Tersi durumda:

Alım fiyatları da, desteklemeler de, ödeme vadeleri de sorun olmaya devam edecek; çiftçiyi üretimden uzaklaştıracak, stratejik ürünlerde dahi yabancıya bağımlılık ve açıklar artacak…