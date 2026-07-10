Buğdayda yüksek rekolte beklenirken, Rusya’dan ithalat 2 kat artıyorsa…

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Rusya hükümeti benzin ihra­catına yasağa ek olarak uçak benzini ve dizel ihracatına da ya­sak getirmeye hazırlanıyor…

Aynı Rusya:

Destek ve teşviklerle arttırdığı hububat, bakliyat ve ayçiçek gibi ürünlerin üreticisi (çiftçi) zarar etmesin diye, ihracat desteği ver­meye devam ediyor…

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Örneğin buğday…

Rusya’nın buğday ihracatı, ver­diği kesintisiz desteklerle, yeni rekorunu kırdı ve 48 milyon to­nu aştı…

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Örneğin, buğday üreticisi ve bu yıl “rekolte rekoru” bekleyen Türkiye: Rusya’dan ithal ettiği “devlet destekli buğday” (Bi­ze göre kalitesi yüksek olması­na rağmen fiyatı da maliyetler ve des­teklemelerden do­layı düşük) yıllık 3.2 milyon tondan 7.4 milyon tona çıktı…

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Bugün itibariyle, çiftçiler “fiyat daha da düşmesin”; sa­nayici “ucuz ithalat durmasın!” diye, vurgulamıyor ama: Bu yıl, yağışın da etkisiyle, “kayıt altındaki” buğday üre­timinin 24 milyon tonu aşması (“25 milyon tonu aşar” diyenler de var), (hasat verileri 25 milyon tonu doğruluyor), (kayıtdışı ha­riç) bekleniyor…

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Ve yüksek maliyet kıskacın­daki çiftçimiz, (buğday örneğiy­le devam edersek) Rusya’dan ge­len buğdayın da etkisiyle, kârsız ürün satmak zorunda kalıyor… Planlama eksiği ve kayıt dışına ka­çış: “İşini geliştirmeye çabalayan” çiftçinin zararını artırıyor ve hiç istemediğimiz gerçekleşiyor, “işi­ni geliştirmeye çabalayan” üretici­yi dahi üretimden uzaklaştırıyor…

VELHASIL

TMO buğdayın kg alım fiya­tını 16.5 TL (Bakanlık deste­ğiyle birlikte 19.5 TL), arpanın kg alım fiyatını 12.75 TL olarak açıklamışken ve bu fiyat üreti­ciyi üzmüşken;

Dün Polatlı Borsası’nda buğdayın kg fiyatı ortalama 14 TL, arpanın alım fiyatı ise 11.2 TL’den işlem gördü…

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Kısacası, buğday üreticisi zarar ediyor/edecek…

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Çiftçinin, sanayicinin ve tü­keticinin aynı anda kazanabil­mesinin yolları var: Aynı alan­da 9-10 birim üretebilen var­ken, 2-3 birimde kalana eğitim verip/yönlendirip, hiç olmaz­sa 5-6 birime çıkmasını sağla­mak;

Arzın yüksek olduğu dö­nemlerde, ithalatı sınırlamak/ sıfırlamak;

Kayıt dışındakileri kayıt al­tına almak;

Arazi sahibine değil, arazisi­ni işleyene destek/teşvik ver­mek;

Depolama maliyetlerini dü­şürmek;

Ve çiftçiyi arzın eksik, itha­latın yüksek olduğu alanlara yönlendirmek…