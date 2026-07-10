Buğdayda yüksek rekolte beklenirken, Rusya’dan ithalat 2 kat artıyorsa…
Rusya hükümeti benzin ihracatına yasağa ek olarak uçak benzini ve dizel ihracatına da yasak getirmeye hazırlanıyor…
Aynı Rusya:
Destek ve teşviklerle arttırdığı hububat, bakliyat ve ayçiçek gibi ürünlerin üreticisi (çiftçi) zarar etmesin diye, ihracat desteği vermeye devam ediyor…
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Örneğin buğday…
Rusya’nın buğday ihracatı, verdiği kesintisiz desteklerle, yeni rekorunu kırdı ve 48 milyon tonu aştı…
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Örneğin, buğday üreticisi ve bu yıl “rekolte rekoru” bekleyen Türkiye: Rusya’dan ithal ettiği “devlet destekli buğday” (Bize göre kalitesi yüksek olmasına rağmen fiyatı da maliyetler ve desteklemelerden dolayı düşük) yıllık 3.2 milyon tondan 7.4 milyon tona çıktı…
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Bugün itibariyle, çiftçiler “fiyat daha da düşmesin”; sanayici “ucuz ithalat durmasın!” diye, vurgulamıyor ama: Bu yıl, yağışın da etkisiyle, “kayıt altındaki” buğday üretiminin 24 milyon tonu aşması (“25 milyon tonu aşar” diyenler de var), (hasat verileri 25 milyon tonu doğruluyor), (kayıtdışı hariç) bekleniyor…
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Ve yüksek maliyet kıskacındaki çiftçimiz, (buğday örneğiyle devam edersek) Rusya’dan gelen buğdayın da etkisiyle, kârsız ürün satmak zorunda kalıyor… Planlama eksiği ve kayıt dışına kaçış: “İşini geliştirmeye çabalayan” çiftçinin zararını artırıyor ve hiç istemediğimiz gerçekleşiyor, “işini geliştirmeye çabalayan” üreticiyi dahi üretimden uzaklaştırıyor…
VELHASIL
TMO buğdayın kg alım fiyatını 16.5 TL (Bakanlık desteğiyle birlikte 19.5 TL), arpanın kg alım fiyatını 12.75 TL olarak açıklamışken ve bu fiyat üreticiyi üzmüşken;
Dün Polatlı Borsası’nda buğdayın kg fiyatı ortalama 14 TL, arpanın alım fiyatı ise 11.2 TL’den işlem gördü…
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Kısacası, buğday üreticisi zarar ediyor/edecek…
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Çiftçinin, sanayicinin ve tüketicinin aynı anda kazanabilmesinin yolları var: Aynı alanda 9-10 birim üretebilen varken, 2-3 birimde kalana eğitim verip/yönlendirip, hiç olmazsa 5-6 birime çıkmasını sağlamak;
Arzın yüksek olduğu dönemlerde, ithalatı sınırlamak/ sıfırlamak;
Kayıt dışındakileri kayıt altına almak;
Arazi sahibine değil, arazisini işleyene destek/teşvik vermek;
Depolama maliyetlerini düşürmek;
Ve çiftçiyi arzın eksik, ithalatın yüksek olduğu alanlara yönlendirmek…
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