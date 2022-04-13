Buğday/Un/Ekmek

Dünya tahıl piyasaları daralıyor. Çin yeni büyük oyuncu olarak stok yapıyor… Bunu gerçekleştirecek mali ve diplomatik güce sahip….

FAO’ya göre, dünya ihraçlık buğdayının yüzde 18‘i Rusya’dan, yüzde 9‘u Ukrayna’dan sağlanıyor. Bu oran arpada yüzde 11 ve yüzde 12, mısırda yüzde 13 ve yüzde 3 olarak şekilleniyor. Kolza yağında Ukrayna’nın yüzde 10‘luk kritik bir payı var.

Türkiye, 2021’de 8,1 milyon tonluk buğday ithalatının yüzde 78’ini Rusya’dan, yüzde 12’sini Ukrayna’dan yaptı. Bunun önemli bir bölümünü işleyip una çevirerek ihraç etti. Sektörün meslek kuruluşlarında önce başkanlık sonra da yöneticilik yapan Gaziantepli sanayici Erhan Özmen’e beklentilerini sorduğumda; Rusya’dan ithalatta sorun yaşanmadığını, Ukrayna’dan doğacak açığın ithalatla kapatılıp, un ihracatının sorunsuz süreceğini söyledi. Özmen’e gör e; ‘’Rusya/ Ukrayna kriziyle dünyada buğdayın tonu 420-430 dolara yükseldi. Bu rakamı biz ihraç ettiğimiz un fiyatına yansıtabiliyoruz. Komşu ülkelere ihracat sürüyor.’’

TMO’nun yurt içinde ‘doğru hareket ederek’ buğdayda sübvansiyon uyguladığını söyleyen Özmen, bu desteğin Haziran hasadına dek sürmesini umuyor.

Özmen’e göre ‘’ekmeğe zam buğday fiyatından olmaz.‘’ Devamında, yurtiçi rekolte tahmini 18 milyon ton. Özmen‘e göre; Ukrayna’daki daralma, ne ekmek üretimine, ne de un ve makarna ihracatında bir olumsuzluğa neden olmayacak…

Özmen’in iyimserlik taşıyan açıklamalarını gölgeleyen 2 önemli gelişme var:

1-Çin bu yıl dünya buğdayının %51’ini, mısırın %69‘unu ve pirincin %60‘ını stoklayacak. ABD resmi kuruluşu USDA verileriyle, Çin başta tahıl, tüm gıdada 18 ay yetecek stok hedefliyor ve bunu gerçekleştirecek mali ve diplomatik güce sahip.

2-Enerji ve işçilik maliyeti artıyor. Fırıncılar ekmek fiyatlarına yurt genelinde zam yaptı. İstanbul’daki toplam ekmek üretiminin yüzde 10’unu sağlayan Halk Ekmek, bu zam dalgasına direniyor ve 250 gr. ekmeği 1,5 TL ‘den satıyor.

Bu tabloda halkın en önemli gıdası olan ekmek fiyatlarının sürekli artmaması için, buğdayda Latin Amerika’yla ticaret bağlantıları gerekiyor. TMO desteği kaçınılmaz gözüküyor. Belediyelerin ise ucuz ekmek fiyatıyla tanzim satışı yapmalarının ne denli anlamlı olduğu, bir kez daha ortaya çıkıyor.

‘’Ekmeğe muhtaç olmak‘’ sözünü hatırlatacak bir ortama döndük…

GÜNÜN SÖZÜ:

Çin, ilke olarak dünya ihraçlık tahılın %95’ini stok olarak tutacak, kararlar buna göre alınmalı…