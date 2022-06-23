Bugün zor, yarın daha zor ama ertesi gün muhteşem olacak

Çin’i dijital dünyaya taşıyan ve Alibaba’nın kurucusu Jack Ma’nın efsane sözlerinden biri şudur; “Bugün zor, yarın daha da zor olacak. Ama ertesi gün muhteşem olacak.” Anlatmak istediği, eğer pes etmezsen kazananın sen olacağıdır.

Onlarca başarısızlıktan sonra e-ticaret imparatorluğu kuran Jack Ma’nın formüle ettiği akış; aslında zor günlerden çıkmanın metodolojisini anlatır bizlere… Eğer zor günlerin kendiliğinden geçeceğini beklersen, büyük ihtimalle o günler geçerken seni de beraberinde sürükleyip tarihe gömecektir.

NE DEM BAKİ NE GAM BAKİ

Eskilerin tabiriyle “ne dem baki ne gam baki” ise zor günlerde ayakta kalmanın bir yolunu bulmalı. Buna; “karmaşada yol almak” diyoruz ve ancak bunu başarabilenlerin, zor günlerin ardından gelecek muhteşem zamanlarda büyüme, serpilme, gelişme şansı olacaktır.

Türkiye ekonomisi de aynı sürecin yolcusu gibi görünüyor. Bugün enfl asyonu, dar boğazları, dövizi, faizi ile zor günler yaşayan ekonomide, belli ki seçim süreci ardından çok daha zor günler bizi bekliyor olacak. Bu noktada düşünmemiz gereken, fırtınayı atlatma becerisi geliştirmek ve sonrasına hazırlanmak.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ertesi günün muhteşem olacağına dair bulgular neler?

Eğer makroekonomik verilere bakarsan, otur ağla… Dünyada ve Türkiye’de durum iç açıcı değil. Fakat Anadolu’da Trakya’da organize sanayi bölgelerini, ticaret odalarını, fabrika ve tesisleri gezince, ne derece yoğun, hummalı bir üretim gayreti içinde olduğumuzu fark ediyor ve umutlanıyorsunuz.

Ertesi güne kimler çıkacak, kimler çıkamayacak?

Öncelikle proaktif olanlar bugünkü zor, yarınki daha da zor günleri atlatabilecek. Bekleyip göreyim diyenler ise krizin kurbanı olacak. Zaten krizin bir faydası varsa da, serveti daha hazırlıklılara transfer etmesidir. Çıkacak olanlar ise sabredebilen ve ertesi günün getireceklerini kestirebilenlerimizdir.

NOT

AMA ÇOĞU YARIN AKŞAM ÖLECEK

Jack Ma’nın başlığa taşıdığım sözünün devamı vardır. Der ki; “ama çoğumuz, yarın akşam öleceğiz.” Acı ama net ifade; eğer zor günlerde krizin şartlarından çıkış yolu aramazsan, daha zor günlerde ifl asın, tasfiyen, batman kaçınılmazdır. Daha önceki krizlerin dinamiklerini hatırlıyorum… Kriz, hazırlıksız olanları, devlet eliyle beslenmeye alışıkları ve konfor alanını terk edemeyenleri alıp götürmüştü. Bu hengâmeden krizin ertesi gününe varabilenler ise değil yüzdeler, katlarca büyüme başarısını gösterdiler. Peki, bugünkü zor günde zar zor dayanan ve yarınki daha zor günde dökülecek olanların ruh hali nasıldır? Anlatayım; “canlı olarak seyrettikleri yarışta, kaybettiğini bildiği atın, bant yayında kazanacağına inanarak para basma tercihinde bulunma hali…” Sözüm bu kadar.