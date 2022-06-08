Bugüne nasıl geldik?

Siyasetin dışına çıkmış ‘ak saçlılarla’ bugüne nasıl geldiğimizin sohbeti, günümüz siyaset çıkmazının nedenlerini ortaya koyuyor…

Bir süredir sohbet ettiğim ”aksaçlı” siyasetçilere ”Bu duruma nasıl geldik?” diye soruyor ve genelde siyaset üstü yalın ve nesnel, en önemlisi “tarafsız” yorumlar alıyorum. Görüşlerini aktif siyasetçiler gibi, eğip bükmeden, süsleme gereği duymadan açıklıyorlar. En önemlisi, bağımsız kurumlar ve geliştirilen kuvvetler ayrılığı ile dünyadaki bol para imkanından yararlanmanın sonucu, yaşadığımız olumlu gelişmeler ve düşük enflasyonlu hızlı büyüme ortamından çok uzak olduğumuzun altını çiziyorlar.

Peki bu güne nasıl geldik?

Temel olumsuzluk olarak şu gelişmenin altı çiziliyor:

AK Parti, 2007 yılına kadar düşük enflasyonlu hızlı bir büyüme dönemini gerçekleştirdi. Ancak, 2008 sonrasında inşaat ve betona dayalı bir büyüme modelini seçti…

Ancak değişen sadece ‘’inşaat sektörüne yönelim‘’ olmadı. Ak saçlı, akil adamlar siyaset dışına itildi. “Seçimde sorumluluğu ben yükleniyorum” diyerek bağımsız kurumlar tek elden yönetilmeye başlandı. Art arda yöneticiler değiştirildi.

İşin bir de sonrası var, onu da şöyle anlatıyorlar: Gelinen noktada yönetim merkezileşti. Kuvvetler ayrılığı son buldu. Bağımsız kurumların bağımsızlığı ortadan kalktı. Dünyanın imkanları azalıp sorunlar artığı için büyümemiz daraldı, enflasyonumuz ve sıkıntılarımız arttı…

Oysa 2001 Krizi sonrası yapılanlar neydi?

*Bir reform programını uygulamaya kondu. Finans sektörünü ve bankacılığı zapturapta alacak bağımsız BDDK düzenlemesi yapıldı. Merkez Bankasının bağımsızlığını öngören ve “fiyat istikrarını” amaçlayan yasa düzenlemesi gerçekleştirildi.

*İktidardaki üç parti, Kemal Derviş’i ABD’den getirip bakan yaptı ve 12 kanunu 15 günde çıkararak “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programını” hayata geçirdi.

*Merkez Bankası enflasyonla mücadele de önemli yer aldı. AB ilişkileri düzeltildi. AB üyelik görüşmelerinin yeniden başlamasına zemin hazırlandı. İhale yasası, bütçe kanununda değişiklik yapılıp, uluslararası tahkim konusunda düzenleme gündeme geldi. Ekonomik Sosyal Konsey kuruldu.

Peki şimdi ne yapmalıyız?

Bu soruma aldığım cevap, ülkemizin yepyeni bir rota ihtiyacında olduğunu anlatıyor, aynen aktarıyorum:

-Gerçeklerle yüzleşerek, danışmaya dayalı, iç ve dış gelişmeleri doğru değerlendiren, imkanlarımızı abartmayan, güvene dayalı, reformlar içeren ‘yeni bir hikayesi’ olan ülke modelini hayata geçirmeliyiz…

Ve yeni bir hikayesi olan ülke modeli… İhtiyacımız için yapılan ‘’şifa reçetesi‘’ bunu yazıyor…

GÜNÜN SÖZÜ:

S. Arabistan‘ın ham petrole yaptığı zam, petrol varil fiyatını 121 dolara taşıdı. Artışın sürmesini bekliyorum…