Bugünün küçük parmakları Türkiye’nin geleceğine imza atacak

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önceki gün sosyal medyada şu paylaşımda bulundu:

-Bugünün küçük parmakları bir gün Türkiye’nin geleceğine imza atacaklar.

Hisarcıklıoğlu’nun paylaşımının devamı şöyleydi:

- TOBB ile bağlı Oda ve Borsalar olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 81 ilde Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla 30 bin klavyeli tablet hediye ediyoruz.

Hisarcıklıoğlu’nu “TOBBkücükparmaklar” hashtag’i ile Türkiye’deki 365 oda ve borsa başkanı izledi:

- Size inanıyor, sizin için çalışıyoruz.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, paylaşımına şu başlığı koydu:

- Geleceğimiz bugünün küçük parmakları ile şekillenecek.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın sosyal medya hesabında baktım, şu mesajı gördüm:

-TOBB tarafından başlatılan “tablet kampanyası” kapsamında 55 tablet, Başkale ilçesindeki öğrencilerimize ulaştırılmak üzere Başkale Kaymakamı’na teslim edildi.

Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün mesajını okudum:

-TOBB’a bağlı Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret Borsası tarafından öğrencilere dağıtılmak üzere bağışlanan tabletleri teslim aldık.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, TOBB öncülüğünde başlatılan kampanyayı destek paylaşımında şu mesajı verdi:

-TOBB’un öncülüğünde gerçekleştirilen ve İTO olarak paydaşı olduğumuz “TOBBküçükparmaklar” projesi ile öğrencilerimizin yanındayız.

Ardından TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile konuştum, söze şu mesajla girdi:

-TOBB olarak bir taraftan ülkemizin ekonomisi için çalışırken, geleceğimizin güvencesi bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı ihmal etmedik.

“81 ile 81 okul”projesini anımsattı:

-Çok şükür, 65 şehrimize okul kazandırdık. 6 ilimizde okul inşaatları sürüyor. İnşallah 10 şehrimize de okullarımızı yapacağız.

“Sosyal sorumluluk” bilinciyle hareket ettiklerini belirtti:

- Her sene 81 ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere Oda ve Borsalarımız desteği ile eğitim yardımı yapıyoruz.

Bu yıl pandemi sonrası farklı adım attıklarını kaydetti:

- Online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkanı bulunmayan öğrencilerimize 30 bin “klavyeli tablet” almaya karar verdik.

Tabletlerin verileceği öğrencilerin nasıl belirlendiğini sordum, yanıtladı:

- Tabletler Oda ve Borsalar tarafından il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim ediliyor. Onlar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıyor. Yani, gerek TOBB, gerekse Oda ve Borsa yönetimleri öğrencilerin belirlenmesine karışmıyor.

TOBB’un önderliğinde 365 Oda ve Borsa’nın 30 bin “klavyeli tablet” bağışının parasal değeri üzerinde dururken ekim ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte gittiğimiz Giresun seyahatini anımsadım.

TMSF, Milli Eğitim Bakanlığı’na ihtiyacı olan öğrencilere tablet dağıtımı için 20 milyon lira bağışlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TMSF’nin bağışıyla alınan tablet bilgisayarların dağıtımına Giresun Ülper Şehit Ümit Kılıç Yatılı Bölge Okulu’nda başlamıştı.

Giresun’daki sohbetlerde TMSF’nin bağışıyla kaç tablet bilgisayar dağıtılacağını sorduğumda şu yanıtı almıştım:

- Bu tabletlerin her birinin değeri 1000 liranın üzerinde…

TOBB, bir taraftan “81 ile 81 okul” yapmayı tamamlama yolunda ilerliyor.

Diğer taraftan pandemiyle tüm öğrencilerin hayatına yerleşen “uzaktan eğitim”e uyumlu adım atıp, Oda ve Borsalar ile birlikte 30 bin “klavyeli tablet” dağıtıyor.

Bağışlar, ihtiyaç sahibi öğrencilerin bilgisayar açığını kapatmaya katkı veriyor…

Halk kağıt para yerine madeni parayı istiyor

MALATYA Eğitim Vakfı (MEV) Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Zabçı, geçen gün mesaj gönderdi:

-Malatya’nın güzel insanı, araştırmacı-yazar Adnan Işık abimiz vefat etti. Başımız sağolsun.

Mesajı okuyunca kütüphanemden Adnan Işık’ın kitabını buldum:

• Malatya 1830-1919…

Kitabını bana imzaladığı tarihe baktım:

• 20 Eylül 2002

Kitabın arka kapağında kendi kaleminden özgeçmişini yeniden okudum:

- 1932, Hacıabdi Mahallesi doğumluyum. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nü bitirdikten sonra Sümerbank’ta çalışmaya başladım. Erzincan, Malatya ve Filyos Müesselerinde ticaret müdürlüğü yaptım. 1991’de emekli oldum.

Yazarlığıyla ilgili şu cümlesi dikkatimi çekti:

- Önce top delisi, sonra okuma yazma delisi oldum…

Kitapta Temmuz 1917 yılına ait bir belgeden hareketle yazdığı şu kısa bölümün başlığı ilgimi çekti:

• Halk banknottan kaçıyor…

Başlığın altında şu değerlendirme vardı:

- Özellikle savaş yıllarında, savaşın giderlerini karşılamak için hükümetler durmadan kağıt para basarlar. Bu da doğal olarak paranın değerini düşürür. İçinde kıymetli maden olduğundan madeni para önem kazanır. Malatya ve Elazığ’da da benzer durum yaşanmıştır.

Adnan Abi’ye Allah’tan rahmet diliyorum.

Malatya, ‘tahakküm’ altında eziliyor

ADNAN Işık’ın “Malatya 1830- 1919” kitabında çok sayıda o yıllarda “Elaziz”a bağlı olan Malatya’nın ayrı vilayete dönüşme yazışmalarını yansıtan belge gördüm. Onlardan biri şöyleydi:

• Dahiliye Nezareti Celilesine (İçişleri Bakanlığı Yüce Katına)

- Malatya’nın uzun zamandan beri Elaziz Vilayeti’ne bağlı olması, Sancağın tahakküm altında ezilerek, sosyal hayat ve ekonomisinin geri kalmasının sebebi olduğu, bu konuyu bütün maddi belgeleriyle arzetmiş, şu andaki ödeneği ile bağımsız bir Liva haline getirilmesini yüce makamınızdan istemiş idik. Bizi çok üzen, bir kement gibi boynumuza geçirilmiş olan şu esaret bağından kurtarmanızı talep ederiz.

Bir ilçenin il olma yazışmalarında, “tahakküm”, “ezilmek”, “boyundaki kement” ifadelerinin yer alması dikkatimi çekti…

Yıllarca 67 olan il sayısının 81’e çıkış serüveninin tanığı olduk, böylesine ağır yazışmalar görmedik değil mi?