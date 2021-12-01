Bulanık suda balık avlayanlar ile fırtınada yolunu arayanlar!

Çok ilginç bir dönem yaşıyoruz.

Şu anda yazılı medyaya ve özellikle görsel medyaya baktığımızda ağırlıklı olarak iki başlığın işlendiğini görüyoruz. Bazı kanal ve programlarda, dizi ve magazin programları dışında, ekonomi ağırlıklı felaket senaryolarını izliyoruz; bazı kanal ve programlarda ise erken seçim var mı yok mu tahminlerini aynı kişilerden takip ediyoruz. Doğal olarak bu salvoları karşılayan çok daha güçlü kanal ve programların da olduğunu biliyoruz.

Açıkçası bu iki başlık da bulanık suda balık avlayanları ifade ediyor ki yazımızın konusu bu değil.

Yazımızın konusu özellikle fırtınada yolunu arayanlar. Bu kesim iş dünyasını ifade ediyor. Aslında iş dünyasında çok anlamlı ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle küresel salgın sonrası iş dünyasında ciddi bir paradigma kayması var. İş dünyası yeniliklere ve yeni iş yapma biçimlerine yönelmiş durumda.

Fırtınada yolunu arayanlar…

İş dünyasının son yıllarda araştırma ve geliştirmeye yönelik faaliyetlerini artırdığını biliyoruz. Bunda devletin sağladığı parasal ve fiskal teşvikler de çok rol oynuyor.

- Artık Ar-Ge alanında çok önemli gelişmeler ve yenilikler söz konusu. Teknoloji geliştirme merkezleri, üniversitelerin teknoloji ile ilgili birimleri, büyük şirketlerin ciddi araştırma grupları ile ilgili gelişmeler ortada.

- Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve bazı meslek örgütlerinin yenilik ve araştırma geliştirme konularına yönelik faaliyetleri çok dikkat çekici.

- Yeni bir kavram ve trend olarak genç ve yeni girişimciyi temsil eden “start up”lar artık gündeme oturmuş durumda.

- Aynı şekilde yeni işleri ifade eden ve kendi terminolojisi ile anılan “unicorn”lar da bir başka gerçek.

- Sivil toplum çabalarına bir örnek MÜSİAD’ın “Vizyoner 21” araştırmaları. MÜSİAD, iki yılda bir araştırma yayımlıyor ve iş insanlarını bilgilendirmeyi ve geleceğe hazırlamayı amaçlıyor. Bu yıl ki çalışmayı kamuoyuna mal etmek ve Anadolu’ya yaymak üzere 22 Aralık 2021 günü İstanbul’da “Fark Et” temalı bir program düzenliyor.

- Bu çalışmalardan bir diğeri de TÜİK tarafından 2012 yılından beri 2 yılda bir yayımlanan “Yenilik İstatistikleri”.

Yenilik istatistikleri

2018-2020 dönemine ait 2020 yılı Yenilik İstatistikleri 24 Kasım 2021 tarihinde açıklandı; ama ne yazık ki bu çalışma kamuoyunda hiç yerini almadı.

Dilerseniz bu çok önemli istatistik sonuçlarına bir bakalım.

Aslında bu resmi araştırmada çok önemli ve umut verici sonuçlar var.

Araştırma, yeniliği ve yeniliğin ekonomik büyüme ile ilişkisinin daha iyi anlaşılmasını amaçlıyor. Böylece karar alıcıların; bilim politikası, sanayi politikası ve bunlara bağlı olarak genel ekonomik politikaların oluşturulmasında girişimlerin yenilik yaratma kapasitelerini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olmaları ve benzer konularda uluslararası karşılaştırma yapma imkanları hedefleniyor.

Araştırma; girişim tarafından gerçekleştirilen, yeniliklerin uygulanmasına yol açan veya yol açması öngörülen tüm bilimsel, teknolojik, organizasyonel, finansal ve ticari adımları hedefliyor ve yenilik faaliyetlerini (tamamlanmış, devam eden ya da vazgeçilmiş olarak) sıralıyor.

Araştırma ayrıca bir veya birden fazla iş fonksiyonları için girişimin önceki iş süreçlerine göre önemli biçimde farklılaştığıyeni ya da iyileştirilmiş süreçleri ifade eden iş süreci yeniliğini de kapsıyor.

Bu araştırma sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerden örnekleme yöntemi ile tespit edilen girişimlere uygulanıyor.

İşte TÜİK’in 2020 Yenilik Araştırma sonuçları…

- Yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı ortalama yüzde 38.5 iken 250’den fazla çalışanı olan girişimlerde bu oran yüzde 67.3’e yükseliyor. Yani piyasaya yeni ya da önemli ölçüde iyileştirilmiş bir ürün (mal ya da hizmet) sunmaya veya iş süreci uygulamaya yönelik çalışmalarda bulunanların oranı.

- Ürün yenilikçisi girişimlerin yüzde 59,9'unun ürünlerini rakiplerinden önce pazara sundukları anlaşılıyor.

- Girişimlerin yüzde 19,7'si ürün yeniliğinde bulunmuş. Ürün yeniliği yapan girişimler arasından mal yeniliği yapanların oranı yüzde79,2, hizmet yeniliği yapanların oranı ise yüzde 69,2 olarak hesaplanmış.

- Girişimlerin yüzde 30,2'si temel işletmecilik fonksiyonları olarak da adlandırılan iş süreci yeniliğinde bulunmuş.

- Yenilik faaliyetinde bulunan her üç girişimden biri finansal destek almış. Bu da kamu desteğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

- Çok önemli bir değişim de yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin yüzde 27.7’sinin diğer girişim, kişi veya kuruluşlarla işbirliğine girmiş olması.

- Stratejilerde yüzde 76.1 ile mevcut müşteri grupları ve yüksek kalite öne çıkmış.

- Bu arada yenilik faaliyetinde bulunan her dört girişimden biri patent başvurusunda bulunmuş.

- Ancak yenilik faaliyetlerinin karşısındaki en büyük engel yüzde 54.8 ile yüksek maliyetler olmuş.

Sözün özü; bir yanda bulanık suda balık avlayan siyaset simsarları varken, bir yanda da sessiz sedasız ama heyecanla bu fırtınada yolunu arayan iş dünyası var.