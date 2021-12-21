Bülent Turan’dan TÜSİAD’a: Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar kimseye yarar sağlamaz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TÜSİAD’ın ekonomideki son gelişmelere ilişkin olarak yaptığı açıklamaya, “Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar kimseye yarar sağlamaz. Kimse Kılıçdaroğlu’nun ipiyle kuyuya inmesin” sözleriyle tepki gösterdi.

Zor bir süreçten geçildiğini ancak bu süreçte iktidar kadar muhalefete de, sivil toplum kuruluşlarına da sorumluluk düştüğünü ifade eden Turan, “Kılıçdaroğlu’nun ibretlik görüşmesinden sonra, sicili malum TÜSİAD açıklama yapıyor. Dün Türkiye’yi büyükelçilere şikayet eden Kılıçdaroğlu, bugün benzer bir mantıkla soluğu TÜSİAD’ın yanında alıyor. Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu arayışları, tamamen siyaset üretememesinin bir sonucudur. İş dünyasının fikirleri, önerileri, elbette bizim için kıymetli. Ancak Türkiye, ne yaptığını bilen bir ülke. ‘Denenmekte olan ekonomi programları’ gibi ifadelerini doğru bulmuyoruz. Bu, ihracatta son 12 ayda yakalanan 221 milyar dolar seviyelerindeki başarılara da haksızlık. Eski Türkiye günlerini andıran açıklamalar kimseye yarar sağlamaz. Kimse Kılıçdaroğlu’nun ipiyle kuyuya inmesin. Göreceksiniz, bu süreci de aşacağız. Paradan para kazanan, zengini daha da zengin yapan bir sistem, birilerinin işine gelebilir; ama üreten, ihracatını ve istihdamını artıran bir ülke yarınlarımızı daha güçlü kılacak” dedi.

“Bazı kesimler ASELSAN üzerinden yalan algı peşinde”

Mecliste düzenlediği sohbet toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bazı kesimlerin ASELSAN üzerinden yalan ve algı peşinde olduğunu belirterek, “ASELSAN’ın Katarlı olduğu haberi tamamen yalan. ASELSAN, aziz milletimizindir” dedi.

“ASELSAN’ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla faaliyet gösterdiği ülkelerde yaptığı uygulamanın çarpıtılmasının kime ne faydası var?” diye soran Turan, “Göz bebeğimiz, savunma sanayimizin yıldızlarından ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 ülkede faaliyet gösteren, 73 ülkeye ihracat yapan bir şirket. ASELSAN yurt dışında yaptığı yatırımlar kapsamında, ASELSAN daha önce de ‘ASELSAN Ukraine’, ‘ASELSAN Pakistan’ markalarının tescil başvurularını da gerçekleştirmişti. Bu durumda ASELSAN, Pakistan’a ya da Ukrayna’ya satılmış mı oldu? ASELSAN 2003'te 324 milyon TL cirodan 2020 yılında 16,1 milyar TL'ye ulaştı. 2021 yılı 9 aylık cirosu da 10,3 milyar TL oldu. Türkiye’nin, markalarımızın büyümesine, yükselmesine omuz vermek de iktidarıyla muhalefetiyle herkesin görevidir” diye konuştu.