Bulgaristan “sol”a döndü

Avrupa’nın aşırı sağcı, ırkçı partileri­nin liderleri İtalya’nın Milano ken­tinde bir araya gelirken, Bulgaristan uzun süren ekonomik ve sosyal çöküşten çıkışı “sol”da buldu…

Milano’nun en turistik meydanı Du­omo’da toplanan “Avrupa’nın Vatanse­verleri” olarak adlandırılan aşırı sağcı ve ırkçı partilerinin liderleri “Kendi Evi­mizde Efendiyiz” başlıklı bir mitingde bir araya geldi. Avrupa Birliği’nin ener­ji yönetimini eleştirerek, Rus petrolüne ve gazına yeniden dönülmesini destek­lediklerini açıkladılar.

İtalya’nın aşırı sağcı partisi Lega Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Sal­vini, Avrupa’da yaşayan göçmenlerle ilgi­li “geri göç” politikasına da açıklık getirdi. Kültürel olarak Avrupa’ya yakın olan göç­menlere öncelik vermek istediklerini be­lirten Salvini, “Geri göç, sokakta karşılaş­tığınız herkesi ülkelerine geri göndermek demek değildir, oturma izni ve vatandaş­lığın bir güven akdi olması demektir. Size sosyal haklar ve ücretsiz sağlık hizmeti ga­rantisi veriyoruz, ancak puanlı ehliyet sis­teminde olduğu gibi hata yaparsanız otur­ma izninizden puan düşer. Belirli bir hata sayısından sonra ülkenize geri dönersiniz” açıklaması yaptı.

Milano’da toplanan aşırı sağcı parti li­derleri Macaristan’daki iki hafta önce ger­çekleştirilen son seçimleri kaybeden Vik­tor Orban’ı “selamlayarak”, “Sınırları sa­vundunuz, insan ve silah kaçakçılarına karşı savaştınız. Özgürlük ve hukukun üs­tünlüğü için bu savaşa birlikte devam ede­lim” çağrısı yaptılar.

Macaristan’da aşırı sağcı lider Viktor Orban dört seçim sonra girdiği seçimi kay­bederek, koltuğunu Peter Magyar’a bırak­tı. Macaristan’ın yeni lideri Magyar’ın Tis­za partisi, 199 sandalyeli Macaristan Par­lamentosu’nda 138 milletvekili ile üçte iki çoğunluğu sağladı. Macaristan’da merkez sağcı Magyar’dan sonra Bulgaristan’da da geçen hafta sonu yapılan seçimlerden mer­kez solcu ittifak zaferle çıktı.

AB’nin ekonomik olarak en güçsüz ülkesi Bulgaristan, çıkışı “sol”da buldu…

Bulgaristan'da Rusya yanlısı eski Cum­hurbaşkanı Rumen Radev genel seçimler­de büyük bir zafer elde etti. Bulgaristan seçim kurulu tarafından açıklanan resmî sonuçlara göre Radev liderliğindeki mer­kez sol “İlerici Bulgaristan” ittifakının tek başına hükümet kurabilecek sandal­ye sayısına ulaştığı belirtildi. İlerici Bul­garistan ittifakı aldığı yüzde 44,7 oy ora­nıyla meclisteki 240 sandalyenin 132'si­ni kazanarak büyük bir sürprize imza attı.

5 yılda 8 seçim

Bulgaristan’ın 62 yaşındaki yeni lide­ri Radev, dokuz yıl cumhurbaşkanlığı yap­tıktan sonra geçtiğimiz ocak ayında göre­vinden istifa ederek kurduğu merkez solcu “İlerici Bulgaristan” ittifakının başbakanı olacak.

Siyasi istikrarsızlık ortamında seçime giden Bulgaristan’da seçmen son beş yıl­da sekiz kez sandık başına gitti. Bulgaris­tan’da dokuz yıl başbakanlık yapan muha­fazakâr hükümet lideri Boyko Borisov’un ağır yenilgi aldığı 2021 seçimlerinden son­ra yapılan toplam yedi seçimde de istikrar sağlanamadı. Eski Başbakan Borisov’un partisi son seçimde oyların ancak yüzde 13,4’ünü alabildi.

"Umudun zaferi”

Yolsuzlukla mücadele vaadiyle seçim yarışına giren eski cumhurbaşkanı Ru­men Radev, başkent Sofya’daki ilk konuş­masında “Bu, güvensizliğe karşı umudun zaferidir, korkuya karşı özgürlüğün zafe­ridir” dedi.

AB’ye 2007 yılında tam üye olan Bulga­ristan, geçtiğimiz ocak ayında ulusal para birimi Leva’dan vazgeçerek Euro’ya geçti. AB’nin en yoksul üyesi olan Bulgaristan’da seçimlerden zaferle çıkan Radev, yaptığı ilk konuşmada, Avrupa yolunda ilerlemeye devam etmek için her türlü çabayı göste­receğini belirtti. Radev, “Ancak inanın ba­na, güçlü bir Bulgaristan ve güçlü bir Avru­pa’nın eleştirel düşünceye ve pragmatizme ihtiyacı var” diye konuştu.

AB’nin sadece daha güçlü eleştirel dü­şünceye ve pragmatizme değil aynı zaman­da daha az dışa bağımlılığa ve daha hızlı ka­rar alma mekanizmasına da ihtiyacı var…