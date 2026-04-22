Bulgaristan “sol”a döndü
Avrupa’nın aşırı sağcı, ırkçı partilerinin liderleri İtalya’nın Milano kentinde bir araya gelirken, Bulgaristan uzun süren ekonomik ve sosyal çöküşten çıkışı “sol”da buldu…
Milano’nun en turistik meydanı Duomo’da toplanan “Avrupa’nın Vatanseverleri” olarak adlandırılan aşırı sağcı ve ırkçı partilerinin liderleri “Kendi Evimizde Efendiyiz” başlıklı bir mitingde bir araya geldi. Avrupa Birliği’nin enerji yönetimini eleştirerek, Rus petrolüne ve gazına yeniden dönülmesini desteklediklerini açıkladılar.
İtalya’nın aşırı sağcı partisi Lega Partisi lideri ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Avrupa’da yaşayan göçmenlerle ilgili “geri göç” politikasına da açıklık getirdi. Kültürel olarak Avrupa’ya yakın olan göçmenlere öncelik vermek istediklerini belirten Salvini, “Geri göç, sokakta karşılaştığınız herkesi ülkelerine geri göndermek demek değildir, oturma izni ve vatandaşlığın bir güven akdi olması demektir. Size sosyal haklar ve ücretsiz sağlık hizmeti garantisi veriyoruz, ancak puanlı ehliyet sisteminde olduğu gibi hata yaparsanız oturma izninizden puan düşer. Belirli bir hata sayısından sonra ülkenize geri dönersiniz” açıklaması yaptı.
Milano’da toplanan aşırı sağcı parti liderleri Macaristan’daki iki hafta önce gerçekleştirilen son seçimleri kaybeden Viktor Orban’ı “selamlayarak”, “Sınırları savundunuz, insan ve silah kaçakçılarına karşı savaştınız. Özgürlük ve hukukun üstünlüğü için bu savaşa birlikte devam edelim” çağrısı yaptılar.
Macaristan’da aşırı sağcı lider Viktor Orban dört seçim sonra girdiği seçimi kaybederek, koltuğunu Peter Magyar’a bıraktı. Macaristan’ın yeni lideri Magyar’ın Tisza partisi, 199 sandalyeli Macaristan Parlamentosu’nda 138 milletvekili ile üçte iki çoğunluğu sağladı. Macaristan’da merkez sağcı Magyar’dan sonra Bulgaristan’da da geçen hafta sonu yapılan seçimlerden merkez solcu ittifak zaferle çıktı.
AB’nin ekonomik olarak en güçsüz ülkesi Bulgaristan, çıkışı “sol”da buldu…
Bulgaristan'da Rusya yanlısı eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev genel seçimlerde büyük bir zafer elde etti. Bulgaristan seçim kurulu tarafından açıklanan resmî sonuçlara göre Radev liderliğindeki merkez sol “İlerici Bulgaristan” ittifakının tek başına hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştığı belirtildi. İlerici Bulgaristan ittifakı aldığı yüzde 44,7 oy oranıyla meclisteki 240 sandalyenin 132'sini kazanarak büyük bir sürprize imza attı.
5 yılda 8 seçim
Bulgaristan’ın 62 yaşındaki yeni lideri Radev, dokuz yıl cumhurbaşkanlığı yaptıktan sonra geçtiğimiz ocak ayında görevinden istifa ederek kurduğu merkez solcu “İlerici Bulgaristan” ittifakının başbakanı olacak.
Siyasi istikrarsızlık ortamında seçime giden Bulgaristan’da seçmen son beş yılda sekiz kez sandık başına gitti. Bulgaristan’da dokuz yıl başbakanlık yapan muhafazakâr hükümet lideri Boyko Borisov’un ağır yenilgi aldığı 2021 seçimlerinden sonra yapılan toplam yedi seçimde de istikrar sağlanamadı. Eski Başbakan Borisov’un partisi son seçimde oyların ancak yüzde 13,4’ünü alabildi.
"Umudun zaferi”
Yolsuzlukla mücadele vaadiyle seçim yarışına giren eski cumhurbaşkanı Rumen Radev, başkent Sofya’daki ilk konuşmasında “Bu, güvensizliğe karşı umudun zaferidir, korkuya karşı özgürlüğün zaferidir” dedi.
AB’ye 2007 yılında tam üye olan Bulgaristan, geçtiğimiz ocak ayında ulusal para birimi Leva’dan vazgeçerek Euro’ya geçti. AB’nin en yoksul üyesi olan Bulgaristan’da seçimlerden zaferle çıkan Radev, yaptığı ilk konuşmada, Avrupa yolunda ilerlemeye devam etmek için her türlü çabayı göstereceğini belirtti. Radev, “Ancak inanın bana, güçlü bir Bulgaristan ve güçlü bir Avrupa’nın eleştirel düşünceye ve pragmatizme ihtiyacı var” diye konuştu.
AB’nin sadece daha güçlü eleştirel düşünceye ve pragmatizme değil aynı zamanda daha az dışa bağımlılığa ve daha hızlı karar alma mekanizmasına da ihtiyacı var…
