Bulgu odaklı değil, riski yöneten denetim yaklaşımı
PwC Türkiye Şirket Ortağı SELİM ELBAN
Türkiye’de denetim hâlâ çoğu kurumda “rapor sonunda kaç bulgu yazıldı?” sorusu üzerinden ölçülüyor. Oysa iş dünyasının karşı karşıya olduğu tablo kökten değişti: karmaşık dijital altyapılar, artan siber saldırılar, hızla çoğalan yasal gereklilikler ve veri odaklı iş modelleri… Bu ortamda denetimi sadece bulgu üreten bir kontrol mekanizması olarak görmek, şirketlerin risk iştahıyla, hız ihtiyacıyla ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle artık örtüşmüyor.
İhtiyaç duyulan şey, bulgu avcılığından çok, riski yöneten bir denetim yaklaşımı.
Bulgudan riske: Neden paradigma değişiyor?
Klasik bakışta denetim, “uygunluk” ekseninde konumlanıyordu: Prosedüre uyulmuş mu, politika ihlali var mı, imza tamam mı? Bu yaklaşım, daha az karmaşık ve yavaş değişen iş modelleri için yeterliydi. Dijitalleşme ile birlikte ise üç temel gerçek öne çıktı:
1Riskler çok daha hızlı ortaya çıkıyor ve yayılıyor: Bir siber saldırı, dakikalar içinde hem finansal hem itibari kayba yol açabiliyor. Klasik, yılda bir kez güncellenen denetim planları bu hızla baş etmekte zorlanıyor.
2Yasal gereklilikler giderek çeşitleniyor: Yasal ve düzenleyici gereklilikler hem çeşit hem kapsam olarak büyüyor. Uyum, artık yalnızca “ceza riskini azaltmak” için değil, şirketin itibarını ve iş yapma lisansını korumak için stratejik bir yönetim alanı haline geliyor.
3 Teknoloji, denetimin hem konusu hem aracı haline geldi: Bulut bilişimden yapay zekâya, tedarik zinciri platformlarından mobil uygulamalara kadar birçok alanda yaşanacak bir teknoloji hatası, doğrudan iş riski anlamına geliyor.
Bu tablo, denetim fonksiyonunun misyonunu “kaç bulgu yazıldı?” sorusundan “şirketin maruz kaldığı riskleri ne kadar erken görüp, ne kadar etkin yönetebildik?” sorusuna doğru dönüştürüyor.
Risk yöneten denetim neyi farklı yapar?
Riski yöneten bir denetim yaklaşımı üç temel özellik ile ayrışıyor:
1Stratejiyle hizalanır: Denetim planı, şirketin stratejik öncelikleri, dijital dönüşüm projeleri, pazar genişleme planları ve iş modeli değişiklikleriyle birlikte tasarlanır. Böylece denetim yalnızca hatayı yakalayan değil, stratejik kararların risk boyutunu görünür kılan bir fonksiyon haline gelir.
2Risk temelli ve dinamik planlar kullanır: Yıllık bir plan yapıp “takvimi doldurmak” yerine risk göstergeleri, olay kayıtları, siber tehdit istihbaratı ve düzenleyici değişiklikler düzenli izlenir, denetim planı buna göre güncellenir. Özellikle bilgi sistemleri denetiminde, yeni devreye alınacak sistemler ve önemli değişiklikler proaktif şekilde ele alınır.
3Paydaşlarla sürekli diyalog içinde çalışır: Finans, BT, iş birimleri, uyum, risk yönetimi ve hukuk ile kopuk bir denetim fonksiyonu, rapor üretebilir ama etkisi sınırlı kalır. Risk yöneten yaklaşımda denetçi, yönetime erken uyarı veren, projelere baştan değer katan, diyalog kuran bir “iş ortağı” rolündedir.
Bilgi sistemleri denetiminde özel rol
Bilgi sistemleri denetimi, bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Çünkü iş süreçlerinin neredeyse tamamı artık BT altyapıları üzerinde çalışıyor. Siber güvenlik zafiyeti, veri ihlali, erişim hatası, yedekleme eksikliği, konfigürasyon hatası gibi “teknik” görünen riskler; iş sürekliliği, gelir kaybı ve itibar için doğrudan tehdit anlamına geliyor.
Bu çerçevede denetçinin rolü, sadece “zayıf şifre politikası” bulgusu yazmakla sınırlı değil:
● Kritik iş süreçleriyle hangi bilgi varlıklarının ilişkili olduğunu,
●Bu süreçlerdeki aksamanın finansal ve hukuki etkisini,
●Yönetim kurulunun risk iştahına göre kabul edilebilir düzeyini
ortaya koymak ve bunu net bir risk diliyle aktarmak. Böyle bir bakış açısı, bulguyu bir liste maddesi olmaktan çıkarıp, yönetim kurulunun ve üst yönetimin karar setine giren anlamlı bir risk argümanına dönüştürüyor.
Denetçinin katkı alanları
Riski yöneten denetim yaklaşımı, denetçiyi sadece kontrol eden değil, sürece somut değer katan bir konuma taşıyor. Bu kapsamda denetçinin öne çıkan katkı alanları şöyle özetlenebilir:
●Teknolojiyi iş riskine tercüme etmek: Bulut mimarisi, API güvenliği, veri analitiği, yapay zekâ, DevOps gibi alanlarda edindiği teknik bilgiyi iş diliyle ifade ederek, teknoloji kaynaklı risklerin finansal, operasyonel ve itibar boyutlarını görünür kılmak.
●İş modelini ve müşteri etkisini ortaya koymak: Denetlediği süreçlerin iş modeli, gelir-maliyet yapısı ve müşteri deneyimi üzerindeki etkisini analiz ederek, tespit ettiği zafiyetleri “yalnızca kontrol eksikliği” değil, “iş sonuçlarını etkileyen risk” olarak çerçevelemek.
●Riskleri anlaşılır bir hikâyeye dönüştürmek:Yönetim kuruluna ve üst yönetime, teknik detaylara boğmadan ancak riski de hafife almadan, net, somut ve önceliklendirilmiş bir anlatımla risk resmini sunmak, böylece karar alma süreçlerini desteklemek.
●Uluslararası çerçeveleri pratik çözümlere çevirmek: ISACA ve benzeri kurumların sunduğu COBIT, ITAF, siber güvenlik ve risk yönetimi çerçevelerinin yanı sıra; Avrupa Birliği’nde gündeme gelen DORA, NIS2, Yapay Zekâ Yasası (AI Act) gibi uluslararası düzenlemeleri de takip ederek, bunların iş süreçlerine ve bilgi sistemlerine olası etkilerini analiz etmek; kurumun büyüklüğüne, olgunluk seviyesine ve sektörüne uygun, uygulanabilir uyum ve risk azaltma önerileri geliştirmek.
Bu katkı alanları sayesinde denetim fonksiyonu, bulgu listesinden ibaret raporlar üretmek yerine, yönetim ekibinin riskleri önceliklendirmesine ve kaynaklarını en kritik alanlara yönlendirmesine yardımcı olan stratejik bir ortak haline gelebiliyor.
Denetim bir maliyet değil, stratejik sigorta
Bulgu odaklı olmayan, riski yöneten denetim yaklaşımı şirketlere üç kritik avantaj sağlıyor:
●Beklenmedik krizlerin etkisini azaltmak,
●Uyum gereklilikleriyle çatışmadan inovasyonu sürdürebilmek,
●Yönetim kuruluna güven veren, veriye dayalı karar alma zemini oluşturmak.
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