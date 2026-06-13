Bulgu odaklı değil, riski yöneten denetim yaklaşımı

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PwC Türkiye Şirket Ortağı SELİM ELBAN

Türkiye’de denetim hâlâ çoğu kurumda “rapor sonunda kaç bulgu yazıldı?” sorusu üzerinden ölçülüyor. Oysa iş dünyasının karşı karşıya olduğu tablo kökten değiş­ti: karmaşık dijital altyapılar, artan siber saldırılar, hızla çoğalan yasal gereklilikler ve veri odaklı iş mo­delleri… Bu ortamda denetimi sa­dece bulgu üreten bir kontrol me­kanizması olarak görmek, şirket­lerin risk iştahıyla, hız ihtiyacıyla ve sürdürülebilir büyüme hedefiy­le artık örtüşmüyor.

İhtiyaç duyulan şey, bulgu avcılı­ğından çok, riski yöneten bir dene­tim yaklaşımı.

Bulgudan riske: Neden paradigma değişiyor?

Klasik bakışta denetim, “uygun­luk” ekseninde konumlanıyordu: Prosedüre uyulmuş mu, politika ihlali var mı, imza tamam mı? Bu yaklaşım, daha az karmaşık ve ya­vaş değişen iş modelleri için yeter­liydi. Dijitalleşme ile birlikte ise üç temel gerçek öne çıktı:

1Riskler çok daha hızlı ortaya çı­kıyor ve yayılıyor: Bir siber sal­dırı, dakikalar içinde hem finansal hem itibari kayba yol açabiliyor. Klasik, yılda bir kez güncellenen denetim planları bu hızla baş et­mekte zorlanıyor.

2Yasal gereklilikler giderek çe­şitleniyor: Yasal ve düzenle­yici gereklilikler hem çeşit hem kapsam olarak büyüyor. Uyum, artık yalnızca “ceza riskini azalt­mak” için değil, şirketin itibarını ve iş yapma lisansını korumak için stratejik bir yönetim alanı haline geliyor.

3 Teknoloji, denetimin hem ko­nusu hem aracı haline geldi: Bulut bilişimden yapay zekâya, tedarik zinciri platformlarından mobil uygulamalara kadar birçok alanda yaşanacak bir teknoloji ha­tası, doğrudan iş riski anlamına ge­liyor.

Bu tablo, denetim fonksiyonu­nun misyonunu “kaç bulgu yazıl­dı?” sorusundan “şirketin maruz kaldığı riskleri ne kadar erken gö­rüp, ne kadar etkin yönetebildik?” sorusuna doğru dönüştürüyor.

Risk yöneten denetim neyi farklı yapar?

Riski yöneten bir denetim yakla­şımı üç temel özellik ile ayrışıyor:

1Stratejiyle hizalanır: Denetim planı, şirketin stratejik önce­likleri, dijital dönüşüm projeleri, pazar genişleme planları ve iş mo­deli değişiklikleriyle birlikte ta­sarlanır. Böylece denetim yalnız­ca hatayı yakalayan değil, stratejik kararların risk boyutunu görünür kılan bir fonksiyon haline gelir.

2Risk temelli ve dinamik plan­lar kullanır: Yıllık bir plan ya­pıp “takvimi doldurmak” yerine risk göstergeleri, olay kayıtları, si­ber tehdit istihbaratı ve düzenleyi­ci değişiklikler düzenli izlenir, de­netim planı buna göre güncellenir. Özellikle bilgi sistemleri deneti­minde, yeni devreye alınacak sis­temler ve önemli değişiklikler pro­aktif şekilde ele alınır.

3Paydaşlarla sürekli diyalog içinde çalışır: Finans, BT, iş birimleri, uyum, risk yönetimi ve hukuk ile kopuk bir denetim fonk­siyonu, rapor üretebilir ama etki­si sınırlı kalır. Risk yöneten yak­laşımda denetçi, yönetime erken uyarı veren, projelere baştan değer katan, diyalog kuran bir “iş ortağı” rolündedir.

Bilgi sistemleri denetiminde özel rol

Bilgi sistemleri denetimi, bu dönüşümün merkezinde yer alı­yor. Çünkü iş süreçlerinin nere­deyse tamamı artık BT altyapıları üzerinde çalışıyor. Siber güvenlik zafiyeti, veri ihlali, erişim hatası, yedekleme eksikliği, konfigüras­yon hatası gibi “teknik” görünen riskler; iş sürekliliği, gelir kaybı ve itibar için doğrudan tehdit an­lamına geliyor.

Bu çerçevede denetçinin rolü, sadece “zayıf şifre politikası” bul­gusu yazmakla sınırlı değil:

● Kritik iş süreçleriyle hangi bil­gi varlıklarının ilişkili olduğunu,

●Bu süreçlerdeki aksamanın fi­nansal ve hukuki etkisini,

●Yönetim kurulunun risk işta­hına göre kabul edilebilir düzeyini

ortaya koymak ve bunu net bir risk diliyle aktarmak. Böyle bir ba­kış açısı, bulguyu bir liste maddesi olmaktan çıkarıp, yönetim kurulu­nun ve üst yönetimin karar setine giren anlamlı bir risk argümanına dönüştürüyor.

Denetçinin katkı alanları

Riski yöneten denetim yaklaşı­mı, denetçiyi sadece kontrol eden değil, sürece somut değer katan bir konuma taşıyor. Bu kapsamda de­netçinin öne çıkan katkı alanları şöyle özetlenebilir:

●Teknolojiyi iş riskine tercüme etmek: Bulut mimarisi, API güven­liği, veri analitiği, yapay zekâ, De­vOps gibi alanlarda edindiği tek­nik bilgiyi iş diliyle ifade ederek, teknoloji kaynaklı risklerin finan­sal, operasyonel ve itibar boyutla­rını görünür kılmak.

●İş modelini ve müşteri etkisini ortaya koymak: Denetlediği süreç­lerin iş modeli, gelir-maliyet yapı­sı ve müşteri deneyimi üzerindeki etkisini analiz ederek, tespit ettiği zafiyetleri “yalnızca kontrol eksik­liği” değil, “iş sonuçlarını etkileyen risk” olarak çerçevelemek.

●Riskleri anlaşılır bir hikâyeye dönüştürmek:Yönetim kuruluna ve üst yönetime, teknik detaylara boğmadan ancak riski de hafife al­madan, net, somut ve önceliklen­dirilmiş bir anlatımla risk resmini sunmak, böylece karar alma süreç­lerini desteklemek.

●Uluslararası çerçeveleri pra­tik çözümlere çevirmek: ISACA ve benzeri kurumların sunduğu CO­BIT, ITAF, siber güvenlik ve risk yönetimi çerçevelerinin yanı sıra; Avrupa Birliği’nde gündeme gelen DORA, NIS2, Yapay Zekâ Yasası (AI Act) gibi uluslararası düzen­lemeleri de takip ederek, bunların iş süreçlerine ve bilgi sistemlerine olası etkilerini analiz etmek; ku­rumun büyüklüğüne, olgunluk se­viyesine ve sektörüne uygun, uy­gulanabilir uyum ve risk azaltma önerileri geliştirmek.

Bu katkı alanları sayesinde de­netim fonksiyonu, bulgu listesin­den ibaret raporlar üretmek yeri­ne, yönetim ekibinin riskleri ön­celiklendirmesine ve kaynaklarını en kritik alanlara yönlendirmesi­ne yardımcı olan stratejik bir ortak haline gelebiliyor.

Denetim bir maliyet değil, stratejik sigorta

Bulgu odaklı olmayan, riski yö­neten denetim yaklaşımı şirketle­re üç kritik avantaj sağlıyor:

●Beklenmedik krizlerin etkisi­ni azaltmak,

●Uyum gereklilikleriyle çatış­madan inovasyonu sürdürebil­mek,

●Yönetim kuruluna güven ve­ren, veriye dayalı karar alma zemi­ni oluşturmak.