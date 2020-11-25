Burada 30 bin iş yeri,300 bin çalışan var, İkitelli bize yetmiyor

Danışmanları Melek Manisalı vesile yarattı, Hakan Güldağ’la birlikte İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’ne (İOSB) gittik. Yıllarca etrafında dolaştığımız İOSB’yi Başkan Mahmut Aydın, Başkanvekili Nuri Konak, Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Uzunhasanoğlu ve Bölge Müdürü İhsan Özleyen’den dinledik.

Nuri Konak, söze İOSB’yle ilgili temel bazı verilerle girdi:

- 30 bin işyeri faaliyet gösteriyor. Hepsinde üretim yapılıyor. Toplam 300 bin kişi çalışıyor. Türkiye ve Avrupa’nın en büyük OSB’siyiz.

Mahmut Aydın, İOSB’yi şöyle tanımladı:

- Buradaki işyerlerinin alanları kendilerine yetmez oldu. İkitelli, buradaki şirketler için Ar-Ge merkezine dönüştü.

Konak sürdürdü:

- İOSB’de büyüyen firmalar başka yerlerde fabrika yatırımları yaptı, yapıyor. Doluluk oranı yüzde 98. Kalan yüzde 2’yi de işyeri yatırımlarını tamamlamayan kooperatifler oluşturuyor.

Aydın, İkitelli’deki sektör sayısına işaret etti:

- Burada 100’ü aşkın sektörde faaliyet gösteren firmalar yer alıyor.

İOSB için gurur kaynakları arasında bulunan bir ürüne dikkat çekti:

- Türkiye’nin ilk insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) burada üretildi. Baykar’ın önceki fabrikası İOSB’de.

Konak, bölgenin kuruluşunun Bedrettin Dalan’ın İstanbul Belediye Başkanlığı dönemine uzandığını anımsatıp ekledi:

- İOSB’de 38 ayrı kooperatif var.

Aydın, İkitelli OSB’nin ilk kurulduğu dönemin arsa bedeliyle ilgili örnek verdi:

- Mercedes 200 model otomobil fiyatına burada 10 dönüm arsa almak mümkündü.

İkitelli OSB’nin kuruluş gerekçesine işaret etti:

- Kurucu müteşebbisler, tarihi yarımadada üretimlerini sürdürmelerinin imkansız hale gelmesi üzerine harekete geçmişti. İOSB, 700 hektarlık alan üzerine müteşebbislerin kendi öz kaynaklarıyla kurduğu bir sanayi, ticaret ve KOBİ şehri.

Konak, İOSB’nin tüzel kişilik kazanmasının Ekim 2001’de gerçekleştiğini kaydedip şu verileri sıraladı:

►450 megavat kurulu elektrik gücü, 170 kilometrelik 35 kilovolt yüksek gerilim yer altı kablo hattı, 425 adet trafo merkezi var.

►Günde 2.5 milyon kilovatsaat elektrik tüketiliyor.

►Su tüketimi günde 30 bin metreküp düzeyinde bulunuyor.

►Günde 550 bin metreküp doğalgaz tüketiliyor.

► 32 bin telefon aboneliği var.

►25 kilometrelik ana arter yol var.

Aydın, İOSB’ye günlük 170 bin araç giriş-çıkışı olduğuna vurgu yaptı:

- Günlük 400-500 bin kişilik yolcu, 50 bin tonluk eşya hareketi gerçekleşiyor. OSB’mizi “sanayi, ticaret ve istihdamın başkenti” olarak görüyoruz.

Konak, bölgedeki üretim çeşitliliğini şu mesajla ortaya koydu:

-Burada ayakkabı çivisinden uzay mekiği parçasına kadar çok farklı ürün üretiliyor.

İkitelli OSB, 30 bin işyeri, 300 bin kişilik istihdamla, birçok ili geride bırakıyor...

İkitelli OSB, yatırım için İstanbul dışına açılmaya hazırlanıyor

İkitelli OSB Başkanı Mahmut Aydın, kendi şirketinin 3 ayrı fabrikada üretim yaptığını belirtti:

- İkitelli'deki yerimiz yetmez olunca üretim için Adapazarı'na gittik.

Ardından İkitelli OSB olarak yeni yatırım arazisi arayışında olduklarını bildirdi:

- İstanbul'a yakın illerden birinde 4 milyon metrekarelik OSB arazisi arayışımız var.

Aydın, hangi ile gidecekleri konusunda net bilgi vermemekle birlikte, Trakya Bölgesiyle ilgili şu yorumu yaptı:

- Trakya'da işçi bulmak zor.

Söz işçi bulamamaktan açılınca İOSB Başkanvekili Nuri Konak, İkitellide de benzer sıkıntıyı yaşadıklarını kaydetti:

- İkitelli OSB'nin içindeki 38 kooperatifin sınırları bellidir. Hangi kooperatifin bölümüne giderseniz gidin, kapılarda eleman arayışını yansıtan ilanlar görürsünüz.

Bir tarafta yüksek işsizlik, diğer tarafta eleman bulamamaktan yakınan işverenler...

Bu sorunun kaynağına inmek, çözüm yolları bulmak mümkün değil mi?

İhracatı 7 milyar doları yakalıyor

İkitelli OSB Başkanı Mahmut Aydın, bölgenin İstanbul ve Türkiye ekonomisindeki yerini anlatırken vergiyi örnek gösterdi:

- İstanbul'un vergi gelirlerinin 3'te biri İkitelli OSB'den sağlanıyor.

Ardından ihracata işaret etti:

- Bölgemizden gerçekleşen yıllık ihracat 7 milyar dolara yaklaşıyor.

İOSB, 7 milyar dolarlık ihracatıyla iller sıralamasında ilk 5-6’ya girebiliyor.

40 cami ve meslek liseleri var, üniversite kurmayı da planlıyor

İkitelli OSB Başkanvekili Nuri Konak, katkıda bulundukları meslek okullarıyla ilgili şu bilgiyi verdi:

- 2011 yılında Bağcılar Güngören Sanayi Sitesi içerisinde çeşitli meslek dallarında eğitim veren Mesleki Eğitim Merkezini kurduk. Ayrıca Türkiye'deki OSB'lerde kurulmuş en büyük meslek lisesini de sanayimizin hizmetine sunduk.

Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle ilgili şunları anlattı:

- Özel okul ve kolej statüsünde. Eğitim ücreti alınmıyor. Yani öğrenciler yüzde 100 burslu olarak eğitim görüyor.

Bölge içerisinde ayrıca 5 okulun bulunduğunu vurgulayıp sürdürdü:

- Kendi üniversitemizi ve hastanemizi kurmak üzere bölgemiz içinde arsalarımız hazır.

İOSB Başkanı Mahmut Aydın araya girdi:

- Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin açılması sonrası İOSB'nin içinde hastane yapma konusunda kararımızı yeninden gözden geçireceğiz.

Aydın, bölgedeki cami sayısını da aktardı:

- 40 camimiz var...