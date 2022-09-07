“Burada o eski fuarlar”

Türkiye’de uzun yıllar fuar demek, İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) demekti. İş dünyasını bir kenara bırakırsak, belli bir yaşın üzerindekiler için bu hala böyledir. Fuar deyince hayallerinde, gazinolar, magazin olayları, ülkelerin teknoloji yarışları, alışveriş, yeme içme, lunapark, hayvanat bahçesi yani kısaca eğlence canlanır. İEF, (ief değil, i-e-fe diye okunur) fuarcılık anlayışının değiştiği, genel fuarcılığın yerini ihtisas fuarlarına bıraktığı son 30 yılda çok kan kaybetti. İzmir’de göreve başladığım ilk yıllar İEF bu durumu yaşıyordu. Ticari işletmeler fuardan uzaklaşıyor, İEF’nin en büyük özelliği olan eğlence kısmı da zamanın eğlence anlayışına ayak uyduramıyordu. Velhasıl herkesin diline, “nerede o eski fuarlar” lafı pelesenk olmuştu. Ardından pandemi geldi ve son birkaç yıldır gerek karantina tedbirleri, gerekse insanların izole olmak istemesi nedeniyle, İEF deyim yerindeyse yapılmış olmak için yapıldı.

Bu durum bu yıl değişti. Zaten geçen yıl bunun sinyalleri verilmişti. Bu yıl, “nerede o eski fuarlar” diyenleri, kollarından tutup gönül rahatlığıyla Kültürpark’a götürebilirsiniz: “Burada o fuarlar.”

Fuarın ticari fonksiyonunun geri geldiğini iddia etmek doğru olmaz ama eğlence kısmının o görkemli günlerine yaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 7’den 77’ye herkes fuarda kendinden bir şeyler bulabilir. Bunu yaş ile de sınırlamamak lazım. Etkinliklerin büyük bölümü ücretsiz olduğundan İEF her gelir grubuna hitap ediyor. Bu yönü “o eski fuarlar”dan çok daha güzel elbette. Eskiden İEF’deki gazinolara gitmek ciddi bir maliyet iken, şimdi konserler başta olmak üzere sanat etkinliklerinin büyük bölümü için tam 8 TL, öğrenci 3,50 TL olan Kültürpark’a giriş biletini ödemeniz yetiyor. Etkinlikler o kadar çeşitli ki, ne tür eğlence anlayışına sahip olursanız olun, hangi sanat türünü izlemek istiyorsanız isteyin kendinize göre bir şeyler bulabilirsiniz.

İEF’nin fuar yönü

Fuarcılık günümüzde sadece ticaret, yani iş endeksli bir kavram. İEF’nin bu yönünü temsil eden kısımlardan biri fuardan bir gün önce başlayıp iki gün süren İzmir İş Günleri. Bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen etkinliğin konusu; “Tarım Ticareti: Dayanıklı Küresel Gıda Tedarik Zincirleri Kurulması”ydı. Bu yıl İEF, aynı zamanda çok büyük bir fuara daha ev sahipliği yaptı. Yani fuar içinde fuar düzenlendi. Şimdiye kadar İtalya’da gerçekleştirilen Terra Madre Fuarı, Terra Madre Anadolu adıyla ilk kez başka bir ülkeye taşınmış oldu. 45 ülkeden 200 katılımcının yanı sıra kooperatifler, üretici birlikleri, küçük üreticiler, çiftçiler, Slow Food birliklerinin yer aldığı Terra Madre Anadolu’da farklı etkinlikler, söyleşiler, workshoplar, mutfak şovları yer alıyor. Uzmanlar, sağlıklı, iyi, adil ve temiz gıdaya ulaşmak için alternatif yolları tartışıyorlar.

Eğlenmek, iyi vakit geçirmek, ürününüzü tanıtmak ya da ufkunuzu açmak istiyorsanız, İEF’nin etkinlik programına göz atmanızda fayda var.