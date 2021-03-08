NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, Kütahya’daki NG Lojistik tesislerinin ilk kurulduğu günlerde çocukları Erkan Güral, Sema Güral Sürmeli, Hediye Güral Gür, Gülden Güral ve grup yöneticileriyle şu kararını paylaştı:

- Burada sadece kadınlar çalışacak.

Yöneticiler itiraz etti:

- Kamyon yükleme, kadınların yapabileceği işlerden değil.

Nafi Güral’ın kararlı duruşu, NG Lojistik tesislerini forklift kullanmak dahil, her işi kadınların yaptığı bir fabrikaya dönüştürdü.

Geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında NG Kütahya Porselen’in kentteki entegre fabrikasını gezerken Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, Nafi Güral’ın şu yaklaşımına işaret etti:

- Boşanmış ve çocuğu olan kadınların hayat mücadelesi çok önemli. Babam, bu durumda olan kadınlara pozitif ayrımcılık yapmamızı istiyor.

Ardından 185 kişinin çalıştığı NG Lojistik’i örnek gösterdi:

- NG Lojistik, örnek bir kadın istihdamı projesine dönüştü. Babamın hayali olarak hayata geçirdik. “Kadın isterse başarırdı göstermek istedik. İyi ki yapmışız. Kadınlar ailelerini geçindirmek için var gücüyle çalışıyor.

Nafi Güral araya girdi:

- Kadınlar, bizim yönetici arkadaşların, “yapamazlar” diye düşündükleri her işi yapıyor. Kamyon yükleme işini de gayet başarılı şekilde yapıyorlar.

Sema Güral Sürmeli, Kütahya Porselen’in “dekorlama” fabrikasına dikkat çekti:

- Dekorlama fabrikamızda da tamamı kadın 102 kişi çalışıyor. Yönetici de kadın, mavi yakalı da kadın.

İş ve çalışma hayatında başarı için gerekli nitelikleri sıraladı:

- İyi insan ilişkileri, ekip çalışmasına yatkınlık, duygusal zeka, empati kabiliyeti... Bunlar, kadınların özelliklerinin başında geliyor.

Şu noktanın altını çizdi:

- Kadınların dikkat, hassasiyet ve koordinasyonda erkeklere göre daha başarılı olduğunu görüyoruz.

Kütahya Porselen yönetimindeki oranlar üzerinde durdu:

- Yönetim ve icra kurulumuzun yüzde 60’ı kadın. Orta kademe yöneticilerde kadın oranı yüzde 43.

Mavi yakalılardaki durumu da ortaya koydu:

- 2014 yılında kadın çalışan oranımız yüzde 19 iken 2020’de yüzde 30’a yükseldi. Bu yıl yüzde 31’e çıkacak.

Kütahya Porselen, iki fabrikasını tümüyle kadınlara emanet etmekle ciddi anlamda ayrışıyor...

Yönetim ve icra kurulunda yüzde 60, orta kademe yönetimde yüzde 43’le Türkiye’de öne çıkıyor.

Mavi yakalılarda yüzde 30’luk kadın oranıyla da iş gücünde “doğru denge” yolunda olduğu görülüyor.

Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

‘Kadın Hisse Fonu’na 131 şirket girebilecek

İŞ Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ve ekibi, bu yıl Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir adım atma kararı verdi. İş Portföy’ün “ortak akimdan şu karar çıktı:

- “İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” oluşturalım. 8 Mart 2021'de fonu başlatalım.

Bu fonun havuzuna alınacak şirket hisseleri için kriterler belirlendi:

- Şirketin yönetim kurulunda en az bir kadın üye olacak. Şirketin yönetiminde karar verici pozisyonda kadın yönetici bulunacak.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören “Yıldız Pazar" ve “Ana Pazar"a dahil 300 şirket, kriterlere göre incelendi:

- “İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu” havuzuna hisseleri dahil edilebilecek 131 şirket var.

Tevfik Eraslan, yeni fonu anlatırken, şu hesaplamayı paylaştı:

-OECD ülkelerinde kadın istihdam oranı yüzde 60'a çıkarsa, GSHY'ye katkısı 6 trilyon doları bulacak.

Bakalım Borsa İstanbul’daki 169 şirket, “İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu" kriterlerini ne zaman yakalayacak?