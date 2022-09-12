Burkay, ustalık dönemi için geliyor…

Oda ve borsalarda seçim heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda da seçimler 1 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. 2013 yılından beri başkanlık koltuğunda oturan İbrahim Burkay, tabir yerinde ise ustalık dönemi için yeniden tek aday olarak seçime giriyor. Yaklaşık 9 yıllık çalışmaları ve yeni döneme ilişkin projelerini açıklamak üzere geçtiğimiz günlerde Bursa iş ve ticaret insanları ile bir araya gelen Burkay’a ilgi hayli yoğundu. Sheraton otelde düzenlenen buluşmada, 800 kişi kapasiteli salonda ve dışında yaklaşık 1200 kişi vardı. Kurulan dev sahnede seçildiği günden bu yana Bursa TSO’nun faaliyetlerini yaklaşık 2 saat süren mükemmel hazırlanmış bir sunumla aktaran Burkay, yeni dönemin de aslında startını vermiş oldu. Yaptığı sunumda nokta atışları ile kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini ortaya koydu. Burkay’ın, kentlerin rekabet ettiği günümüzde Bursa’nın geri kalmaması için en az 4 TEKNOSAB ve 2 KOBi OSB yatırımına ihtiyaç olduğunu vurgulaması salonda alkış tufanına neden oldu. Bursa’nın daha yaşanabilir bir kent haline dönüştürülmesini tüm Bursalılar gibi iş ve ticaret erbabının da istediğini dile getiren Burkay, bunun için mekansal planlamanın biran önce yapılması gerektiğini söyledi. Kent içinde kalan ve sorun yumağına dönüşen sanayi yapılarının biran önce planlı bölgelere taşınmasının altını çizdi. Önlem alınmaz, yeni yatırımlar devreye sokulmazsa ihracatta üçüncü sıraya düşen Bursa’nın gelecek yıllarda ilk 10’a girmesine sevinir hale geleceğini öne sürdü.

Yeni döneme ‘Kendine İnan, Ülkene Güven’ mottosuyla hazırlanan İbrahim Burkay’ın göreve geldiği günden bugüne yaptığı önemli çalışmaları; Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi, Mükemmeliyet merkezleri, Küresel Fuar Acentesi, Model fabrika, Ur-Ge’ler, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve TEKNOSAB şeklinde sıralayabiliriz. Bunlar sadece BTSO bütçesi ile yapılmadı zaten buna da imkan yoktu. Gerek AB projeleri ile hibeler, gerekse TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı gibi kurumlardan alınan destekler önemliydi. Tabi ki bu tür yapıları yapmak çok önemli daha önemlisi bu yapıları yaşatabilmek. O nedenledir ki Burkay’ın en azından bir dönem daha görev yapması elzem. Tüm bunları göz önüne aldığınızda bu dönemde Burkay’a karşı aday olabilmek de kolay bir iş değil. TFF Başkan vekilliği görevini de yürüten İbrahim Burkay’ın projelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edildiğini ve desteklendiğini de biliyoruz.

Bursa TSO seçimlerinde şu anda komitelerde yaşanan heyecan 1 Ekim’de yapılacak seçimle sona erecek. Bundan sonra gözler Burkay’ın yeni dönemde oluşturacağı yönetim kurulunda olacak.