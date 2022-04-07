Burs kriterine ‘Topluma Hizmet ilkesi’ ekledi ‘iyilik dalgası’ yarattı

IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, geçen yıl vakfın çalışmalarını gözden geçirirken kuruluş yıllarına döndü:

- IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, aslında 1984 yılından itibaren planlı şekilde eğitime destekte bulunuyordu. 2004 yılında IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın kurulmasıyla eğitime destek faaliyetleri kurumsal bir yapıya kavuştu.

Günseli Çeçen, Vakıf Müdürü Meral Dinçer ve yönetim kurulu üyeleriyle bursiyerlerle ilgili şu konu üzerinde durdu:

- Bursiyer gençlerimizin sosyal duyarlılıklarının gelişmesini, toplumsal fayda üretme, gönüllülük ve sosyal sorumluluk yetkinliklerinin artmasını çok önemsiyoruz. Bu konuda gençlere tavsiyede bulunuyoruz ama pek etkili olmadığını gözlemliyoruz.

İbrahim Çeçen’in gelini (Murat Çeçen’in eşi) olan Günseli Çeçen, vakıf yönetimindeki ekiple birlikte öğrencileri “sosyal sorumluluk ve gönüllülük” konusunda harekete geçirmenin yolunu şöyle buldu:

- Burs kriterlerimiz arasına “Topluma Hizmet İlkesi” maddesi ekleyelim. Gençlerimizde “Topluma, insanlığa nasıl daha faydalı olabilirim” duygusunu geliştirelim. “Daha iyi bir dünya için ben de yardımcı olabilirim” fikri çoğalsın.

Böylece geçen yıldan itibaren IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın burs kriterleri arasına “Topluma Hizmet İlkesi” de girdi:

- Bursiyerlerimizden her bir eğitim dönemi için minimum 15 saat olmak üzere yılda toplam 30 saat sivil toplum gönüllüsü olmalarını istiyoruz.

Geçenlerde Günseli Çeçen, Meral Dinçer, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding Kurumsal Yönetişim & Sürdürülebilirlik Direktörü Burak Işık ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayşe Yılmaz Canlı ile buluştuk.

Günseli Çeçen, burs kriteri yaptıkları “Toplumsal Hizmet İlkesi”ne değindi:

- Eğitim gören gençlerimize sağladığımız maddi desteğin yanısıra, hayata atıldıklarında eşitlikçi, dayanışmacı, insan odaklı ve toplumsal fayda üreten bireyler olabilmelerine destek vermeye çalışıyoruz.

Ardından ekledi:

- Bu vesileyle etki alanı geniş, herkese dokunan uzun ve güçlü bir “iyilik zinciri” kurduğumuza inanıyoruz.

Meral Dinçer, bursiyerlerinin girdikleri gönüllülük çalışmalarına örnekler verdi:

- Bursiyerlerimiz IC Vakfı etkinliklerinin yanısıra Türk Kızılayı, LÖSEV, UÇİM Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, Yeryüzü Doktorları gibi sivil toplum kuruluşlarının da çalışmalarına katılarak destek veriyor.

Vakfın ulaştığı burs sayısını sordum, Günseli Çeçen yanıtladı:

- 18 yılda eğitim bursu ile desteklediğimiz öğrencilerin sayısı 15 bini aştı. Bu yılki bursiyer üniversite öğrencisi sayısı 1500’e ulaştı.

İbrahim Çeçen’in Ağrılı olduğunu anımsatıp sordum:

- Burs verdiğiniz öğrenciler genelde Ağrılı gençler mi? Ağrı’daki üniversitedeki öğrenciler için öncelik söz konusu mu?

Günseli Çeçen, bursiyer seçimini şöyle anlattı:

- Öncelik elbette Ağrılı ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ndeki öğrencilerin. Ancak, IC Holding’e bağlı şirketler farklı illerde faaliyet gösteriyor. Holding şirketlerinin faaliyet gösterdiği illerden öğrencileri de kucaklıyoruz.

Vakıf olarak bursiyerlerini hayata hazırlamaya çalıştıklarının altını çizdi:

- Girişimcilikten yabancı dil eğitimine, kariyer danışmanlığından ilk yardıma, stres yönetiminden diksiyona kadar birçok alanda kurs, panel, söyleşi, seminerler düzenliyoruz. Başvuran her öğrencimize Erasmus desteği de veriyoruz.

Başarılı bursiyerlere IC İbrahim Çeçen Holding şirketlerinin kapısının açık olduğunu kaydetti:

- Bursiyerlerimiz eğitim hayatları süresince şirketlerimizde staj imkanı bulabiliyor. Başarılı bursiyerlerimiz mezun olunca IC Grubu şirketlerinde istihdam edilebiliyor.

IC İbrahim Çeçen Vakfı’nın yoksullukta Muş ile yarışan Ağrı’ya başta üniversite olmak üzere yaptığı katkılar büyük önem taşıyor.

Vakfın, burs kriterleri arasına aldığı “Toplumsal Hizmet İlkesi”nin öğrenciler arasında “iyilik dalgası” oluşturduğu anlaşılıyor.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyelerine destek veriyor

IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne değindi:

- İbrahim Bey, imza attıkları tüm dev projelerin yanında “Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi” için “En büyük gururum” diyor.

Üniversitenin 2007 yılında inşa edilip, devlete bağışlandığını anımsattı:

- İbrahim Bey’in öğrenim yıllarındaki verdiği mücadele bir anlamda üniversitenin harcı olmuş. İbrahim Bey, üniversitenin adını taşımasından büyük gurur duyuyor.

Vakfın üniversitenin hep yanında olduğunu vurguladı:

- Vakfımızın bir şubesi de üniversite kampüsünde yer alıyor.

Öğretim üyesi kadrosunun güçlü olmasına çaba harcadıklarını kaydetti:

- Bunun için akademisyenlere yayın destekleri, makale teşvik ödülleri, kongre katılım destekleri, belli bölümler için ek finans desteği, üniversite enstitü dergileri yayın desteği gibi daimi desteklerimiz devam ediyor.

Üniversitede Malezya, Endonezya ve Burundi gibi ülkelerden öğrencilerin de eğitim gördüğünü bildirdi:

- Üniversitemizde 13 bin öğrenci eğitim görüyor. Kız öğrenci oranı yüzde 40 düzeyinde bulunuyor.

4 okul ve bir kız yurdu yaptırdı

IC İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen, eğitime destek çerçevesinde okullar da yaptırdıklarını belirtti:

- Lalahan (Ankara), Erciş (Van), Refahiye (Erzincan) ve Ağrı’da yaptırıp Milli Eğitim’e bağışladığımız ilköğretim okullarında geleceğin gençleri yetişiyor. Buralardan da elimizi hiç çekmiyoruz.

Ağrı’da bir de kız öğrenci yurdu yaptırdıklarını kaydetti:

- “Ağrı Nezahat Çeçen Kız Öğrenci Yurdu”, IC Vakfı ve IC Grubu tarafından tamamlandı, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağışlandı. Yurtta 400 kız öğrenci kalıyor.

‘Ağrı’da Hanımeli Açıyor’u başlattık

GÜNSEL Çeçen, cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti:

- Son yıllarda bir takım ilerlemeler kaydedilse de toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından alınacak daha çok yol var. Pek çok kurum ve STK bu konuya yoğun şekilde eğiliyor.

IC İbrahim Çeçen Vakfı başlattıkları projeyi paylaştı:

- Kadınların eğitim, girişimcilik, hukuk, sağlık gibi farklı alanlarda bilgi alabilmesine ve kendi içlerinde dayanışma kurmalarına olanak sağlamak amacıyla “Ağrı’da Hanımeli Açıyor” projesini başlattık. İlk buluşmada “Kadınların Gündelik Hayatta Hukuksal Hakları” ele alındı.

Futbol akademisi kurdu

IC İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, Ağrı’dan Milli Takım’a hiç futbolcu gitmediğini belirtti:

- IC Elit Futbol Akademisi’ni kurduk. Ağrılı yetenekli miniklerimizi Milli Takım’a girecek düzeyde hazırlamaya çalışacağız. Bu konuda birçok kurumla işbirliğimiz var.