Bursa iş dünyasından ilave destek talebi

Pandeminin olumsuz etkilerini her geçen gün daha fazla hissetmeye başladık. Vaka sayılarının artmasıyla uygulamaya geçirilen tam kapanma ile birlikte hizmetlerine ara vermek ya da sınırlandırmak zorunda kalan sektörlerin ekonomik sıkıntıları daha da derinleşiyor. Esnaf ve sanayicinin sesine tercüman olan iş dünyasının çatı kuruluşları Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) yaptıkları açıklamalarla ilave destek talep etti. Talepler arasında faizsiz uzun vadeli kredi destekleri ile kısa çalışma ödeneğinin yılsonuna kadar devam etmesi gibi maddeler öne çakıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Sosyal refahı korumamız ve ticaret hayatının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için ilave desteklerin hayata geçirilmesi işletmelerin daha hızlı toparlanmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda başta yeme-içme hizmet ve perakende sektörü olmak üzere faaliyetleri askıya alınan ve geliri tamamen ortadan kalkan işletmelerimize düşük maliyetli krediler yerine nakit hibe desteği sağlanması konusundaki çağrımızı da yinelemek istiyorum” derken, kısa çalışma ödeneğinin de yılsonuna kadar devam etmesi gerektiğini belirtti.

Pandemide üreten sektörler iş hacimlerini katladı ancak burada da farklı bir sorun yaşanıyor. Hammadde fiyatlarındaki yüksek artış ve konteyner yokluğu... Bursa iş dünyası ihracatçıların konteyner ve navlun maliyetlerindeki artışa karşı devlet desteği sağlanmasını talep ediyor.

Bu dönemde 5 puanlık kurumlar vergisi artışının da yeniden gözden geçirilmesi isteniyor.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı da 17 günlük tam kapanma kararının zorlukla ayakta kalma mücadelesi veren işletmelerin sırtına taşınması çok güç yükler bindireceğine işaret etti. İşletmelerin salgın sürecinde aldıkları destek kredilerini geri ödemede sorun yaşadığını, bu ödemeler için yeniden yapılandırma imkânı ile birlikte, faizsiz ve uzun vadeli kredi desteklerinin de sağlanması gerektiğine dikkat çeken Matlı, “Basit usulde vergi mükellefi olan işletmelere sağlanan kira ve gelir kaybı desteklerinin miktar ve kapsamı genişletilmeli, haziran ayına uzatılan kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, salgın süreci bitene kadar destek devam etmeli, matrah artırımı ile vergi ve stok affı getirilmeli. SGK prim borçları faizsiz olarak ertelenmeli” diye konuştu.