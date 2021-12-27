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Bursa OSB’ye kardeş mi geliyor?

Ömer Faruk ÇİFTÇİ
Ömer Faruk ÇİFTÇİ BURSA'dan omer.faruk@dunya.com

Yeni ekonomi politikası gereği üretim ve ihracat teşvik ediliyor. Hükümet üreticinin elini güçlendirmek için çok sayıda çalışma yürütüyor. Kuşkusuz pandemiyle birlikte oluşan yeni eko sistemde Türkiye üretimde önemli bir aktör haline geldi. Üretim ve ihracat her geçen gün artıyor. Buna paralel olarak sanayicinin de arsa talebi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve ekibi yeni yatırımlar için yoğun gayret gösteriyor. Bursa’ya hafta geçmiyor ki bakan ya da bakanlığın üst düzey bir yetkilisi gelmesin. Sanayicilerle sürekli görüşme halindeler. Bursa’da öncelik TEKNOSAB ama yeterli gelmiyor. Sırada özel müteşebbislerin kurduğu İleri Teknoloji Sanayi Bölgesi var. KOBİ OSB talebi ise artarak devam ediyor. Yatırım rüzgârına son olarak Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi Bursa OSB, kuracağı yeni kardeş OSB ile katılmış olacak. Talep toplanmaya başlandı.

Halihazırda OSB’lerin böyle bir yetkisi yok ama hazırlanmakta olan ve basına da sızan yeni OSB kanununda mevcut OSB’lere yeni bir OSB kurma yetkisi veriliyor. Bursa OSB yönetimi de taslak halindeki kanun çıkmadan hazırlıkları tamamlamak istiyor. Kanun Meclis’e değişiklik olmadan bu haliyle gelir ve geçerse Bursa OSB bir ilki daha başarmış olacak. Türkiye’nin ilk OSB’si kendisine ait ikinci bir OSB’yi de ilk kez kurmuş olacak. Bursa OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Burkay ve OSB Bölge Müdürü Türker Ertürk imzasıyla 13 Aralık tarihinde sanayicilere gönderilen resmi yazıda üretimde fiziki alan sorunu yaşayan sanayicilerin yeni yatırım için arsa taleplerini 7 Ocak 2022 tarihine kadar bölge müdürlüğüne bildirmeleri istendi.

Projenin mimarı Abdullah Burkay. Bursa OSB’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili. 8 milyon metrekarelik Bursa OSB’de yatırım için arsa kalmadığını, sanayicilerden gelen yoğun talep karşısında harekete geçtiklerini belirtiyor. Yeni OSB kanununun meclisten geçmesi durumunda toplanacak talebe göre Bursa’nın yatırıma uygun herhangi bir yerinde ikinci OSB’yi kuracaklarını da vurguluyor. Yasanın çıkmaması halinde ise Bursa OSB’nin B planı hazır. Gelen taleplere göre yeni OSB, herhangi bir TSO aracılığıyla kurulacak. Gözler şimdi çıkacak yeni yasada ve sanayicinin talebinde.

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