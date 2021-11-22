Bursa Otomotiv lisesine KalDer büyük ödülü…

Meslek liselerinin öneminin her geçen gün daha da anlaşılır hale geldiği bugünlerde Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) tarafından kurulan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OİB MTAL), KalDer büyük ödülüne layık görüldü. Son derece kıymetli bir ödül. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum. Öyle ki birlik, yaptırdığı okulun peşini bırakmıyor ve MEB ile birlikte şekillenen müfredatın bizzat içinde rol alıyor. Sonucunda otomotivin disiplini okula da yansıyor. Ve bu yıl emeklerin karşılığı çok önemli bir ödülle taçlandırılıyor.

OİB Başkanı Baran Çelik, MTAL’in her anlamda örnek bir okul olduğunu belirterek, “Okulumuz, otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmenin yanında aynı zamanda farklı kategorilerde pek çok ödüle layık görülen örnek bir eğitim kurumu. Daha önce almış olduğumuz Arkitera Mimari Proje Ödülü ve TBMM Üstün Hizmet Ödülleri’ne bu ödülü de eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullanıyor.

KalDer’in, EFQM Modeli’yle performansını sürekli iyileştiren ve stratejiyi eyleme dönüştürerek tartışmasız üstün başarı gösteren kurumları ödüllendirdiğini hatırlatan Çelik, “Otomotiv Lisesi olarak tüm süreçlerimizi, mükemmellik hedefiyle ulusal ve uluslararası standartları benimseyerek, uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen normlar doğrultusunda tasarlıyoruz. 2013 yılından bu yana ‘mükemmelliğimizi’ adım adım ileri taşıdık. Bu ödülü almaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Biz bu yaklaşım ve modelle çalışmaya devam edeceğiz” diye de ekliyor.

Hiç zor şeyler değil bunlar. Yeter ki isteyelim. Demem o ki bizim kurtuluşumuz meslek liselerini yeniden ayağa kaldırmak, nitelikli hale getirmekten geçiyor. Öyleyse neden diğer sektörler de taşın altına elini koymuyor? Örneğin Bursa’da makineciler pekala bir araya gelip otomotivde olduğu gibi örmek bir meslek lisesi kurabilirler. Aynı şeyi tekstilciler de yapabilir. Bunu yapabilecek güç de vizyon da kaynak da var. Bu okullar önce kendilerine sonra diğer sektörlerin ihtiyacını karşılayacak ara elemanı hazırlayacaktır.

Bursa üretimde her geçen gün büyüyor. Ama önünde özellikle ara (aranan) eleman konusunda büyük bir sorun var. Çok değil tedbir alınmazsa 5 yıl sonra sektörler çalıştıracak eleman bulamayacak. O zaman şimdiden tedbir almak şart. Bunu başarabilirsek hem ülkeye örnek oluruz, hem de ekonomimizi sağlam temeller üzerine inşa ederiz.