Bursa sanayisi kendisi kadar büyüyebilecek mi?

İhracat odaklı büyüme stratejisi kentlerde var olan sanayi alanlarının yetersizliğini gün yüzüne çıkardı. Bursa dahil sanayisi gelişmiş illerin hemen hepsinde yeni sanayi alanları oluşturulması gündemde. Bu taleplerin kabul görmesi kolay değil. Pandemi ile başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile tavan yapan gıda krizi ülke genelinde gıdaya erişim ve tarımsal hassasiyetleri de üst sıraya taşıyarak mahalle baskısını artırmış görülüyor. Bu baskıyı en çok yaşayan illerden biri Bursa. Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesi’ni kuran ama sonrasında akışa bırakılan ve çarpık sanayileşmeye örnek gösterilebilecek hale gelen Bursa’da yeni sanayi alanlarına karşı çıkanların sayısı hayli fazla. Kentte yaşanan trafik çilesi ve hava kirliliği nedeniyle yeni sanayi yapılanmasına karşı çıkanlara da kızmamak gerekir.

Sınırları içinde 17 Organize Sanayi Bölgesi bulunan Bursa’nın toplam yüzölçümü içindeki sanayi alanı 110 milyon metrekare. OSB’lerdeki alan 50 milyon metrekare. Yani sanayi üretiminin yüzde 55’i plansız sanayi alanlarında gerçekleşiyor. Asıl sorunun kaynağı da bu. Her geçen gün büyüyen ve göç alan Bursa’da plansız sanayi alanları trafiği de içinden çıkılamaz hale getiriyor. Ne kadar yol açarsanız açın bu plansızlığa çözüm üretilemeden trafik sonunu çözmek neredeyse imkansız.

Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay, mevcut durumu yaptırdığı bilimsel araştırma verileriyle ortaya koyuyor. Israrla kent içinde kalan sanayi yapılarının kent dışında oluşturulacak yeni alanlara taşınmasını dile getiriyor. Sürdürülebilir planlı sanayi için mekansal planlama ile yeni alanlar açılması gerektiğine dikkat çekiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kent içinde kalan sanayi yapılarının dışarı çıkma koşulu ile yeni sanayi alanlarının açılmasına olumlu bakacağı mesajını veriyor. Bursa’nın bir anlamda patronlar kulübü olarak anılan BUSİAD ise yeni alanlara ihtiyaç olmadığını mevcut alanların verimli kullanılarak sanayi yanında kentin tarım ve turizm olgusuna dikkat çekiyor.

Hükümetin bakış açısı ise Bursa’nın sanayi alanı konusunda kendisini yeterince geliştiremediği yönünde. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte Bursa’nın sanayi alanı konusunda gelişiminin yetersizliğine vurgu yaparak en az kendisi kadar daha büyümesi gerektiğine dikkat çekti. Bu mesajın anlamı şu: Hükümet Bursa’nın sanayi performansından memnun değil. Potansiyeli yüksek bu kentin yeni sanayi alanları ile ihracat ve istihdama daha fazla katkı vermesini bekliyor.

O nedenle Bursa’nın çekişmeleri bir kenara bırakıp geleceğini şekillendireceği, kırmızı çizgilerini belirleyeceği master planını kentin tüm paydaşlarının fikrini alarak biran önce yapması ve uygulamaya geçirmesi gerekiyor. Aksi halde sanayi yapılanması yine geçmişte olduğu gibi kendi akışında devam edecek ama kent yaşanılamaz hale gelecek!